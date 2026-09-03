O planeta deve aquecer mais de 1,5°C. E um El Niño histórico pode piorar tudo. E agora?

Ler Resumo





Um El Niño sem precedentes está se formando no Pacífico, com potencial para ser o mais intenso já registrado. Combinado ao aquecimento global, ele pode levar as temperaturas a patamares inéditos, tornando 2027 o ano mais quente da história. O planeta se aproxima do limite de 1,5°C, intensificando riscos e exigindo atenção global.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O planeta acaba de ganhar mais um motivo para olhar para o termômetro com preocupação. Um El Niño de proporções extraordinárias está se formando no Pacífico e pode se tornar o mais intenso já observado desde o início das medições modernas. Segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), o fenômeno deve continuar se fortalecendo nos próximos meses e pode persistir até o início de 2027. A combinação de um oceano excepcionalmente quente com o aquecimento provocado pelas emissões de gases de efeito estufa pode levar as temperaturas globais a patamares inéditos. A previsão é de que 2027 possa se tornar o ano mais quente da história.

O alerta chega praticamente ao mesmo tempo em que um novo relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) reconhece uma mudança incômoda no debate climático: o mundo deve ultrapassar o limite de 1,5°C de aquecimento em relação à era pré-industrial nos próximos anos. O número, estabelecido como a meta mais ambiciosa do Acordo de Paris, durante anos foi tratado como uma espécie de linha vermelha para evitar os impactos mais perigosos da crise climática. Agora, a discussão já é outra.

É aí que El Niño e aquecimento global se encontram. O fenômeno climático é natural e ocorre quando as águas do Pacífico equatorial ficam excepcionalmente quentes, alterando padrões de circulação atmosférica e de chuva em diferentes partes do planeta. Ele não é causado pelo aquecimento global. Mas acontece em um mundo que já está muito mais quente e, por isso, seus efeitos podem ser amplificados.

Os números ajudam a dimensionar o fenômeno atual. Dados da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) apontam que as temperaturas da superfície do Pacífico já apresentam anomalias superiores a 2°C em algumas áreas. Para o período entre setembro e novembro e também para os meses seguintes, a agência calcula mais de 90% de probabilidade de um El Niño muito forte. Há ainda 69% de chance de que, entre outubro e dezembro, o episódio alcance uma intensidade histórica, superior à de eventos registrados desde 1950.

Continua após a publicidade

A OMM é ainda mais contundente. A entidade afirma que o fenômeno está praticamente certo de continuar até fevereiro de 2027 e que, se a trajetória atual continuar, ele poderá superar qualquer evento observado desde o início do monitoramento. A secretária-geral da organização, Celeste Saulo, classificou as projeções como “fora da escala”.

Na prática, El Niño não significa só “mais calor”. O fenômeno reorganiza o sistema climático e pode produzir secas em algumas regiões e chuvas extremas em outras, além de favorecer ondas de calor, incêndios e alterações nas safras. Os impactos já começam a aparecer: incêndios na Indonésia e enfraquecimento das monções na Índia estão entre os sinais citados pela ONU. Na América do Sul, a expectativa é de maior risco de chuvas intensas e enchentes em determinadas áreas, enquanto outras regiões podem enfrentar condições mais secas.

Continua após a publicidade

O impacto também chega à mesa. O Programa Mundial de Alimentos estima que o fenômeno possa empurrar cerca de 50 milhões de pessoas para uma situação de fome aguda, justamente por afetar a produção agrícola e a disponibilidade de alimentos em regiões vulneráveis.

E nesse cenário, o relatório divulgado pelo PNUMA ganha uma dimensão ainda mais preocupante. A entidade afirma que ultrapassar os 1,5°C é agora provável nos próximos anos, mas insiste que isso não significa que a humanidade deva simplesmente abandonar a meta. No cenário mais otimista analisado, o aquecimento poderia atingir um pico de aproximadamente 1,8°C e depois começar a cair. Para isso, entretanto, seria necessário reduzir drasticamente as emissões e retirar da atmosfera parte do carbono que já foi lançado.

Continua após a publicidade

A palavra que passa a dominar o vocabulário climático é overshoot: um período em que a temperatura global ultrapassa 1,5°C, atinge um pico e, posteriormente, recua. O problema é que cada décimo de grau importa. Quanto maior e mais longo for esse período acima do limite, maiores serão os riscos de ondas de calor, enchentes, secas, elevação do nível do mar, perda de biodiversidade e danos a ecossistemas. Alguns deles podem ser irreversíveis.

Super El Niño: o que você precisa saber

Continua após a publicidade

Fora que mesmo o El Niño atual não sendo o responsável pela crise climática, pode dar um empurrão temporário nas temperaturas justamente quando o planeta já está se aproximando de um limite histórico. É por isso que os cientistas olham para 2027 com tanta atenção: o efeito máximo de um El Niño sobre a temperatura média global costuma aparecer depois do pico do próprio fenômeno.

O que está em jogo, portanto, não é quebrar ou não um número. O 1,5°C não funciona como um interruptor que transforma o planeta em outro lugar no instante em que é ultrapassado. Ele representa uma gradação de riscos: cada fração de grau que a humanidade consegue evitar significa menos danos.

Continua após a publicidade

O El Niño que está se formando no Pacífico oferece um vislumbre particularmente incômodo dessa matemática. A natureza pode produzir oscilações climáticas extraordinárias. O aquecimento provocado pelo homem determina, porém, o cenário sobre o qual elas acontecem. A pergunta, por isso, mudou. Já não é se o planeta vai passar de 1,5°C. É quanto acima disso ele vai chegar e quanto tempo levaremos para fazê-lo voltar.