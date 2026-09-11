Assine VEJA: informação confiável e exclusiva nas eleições + 4 revistas impressas a partir de R$ 35,90/mês.
Agenda Verde

O novo dado preocupante sobre o desmatamento no Cerrado

Apesar de recente queda no desmatamento, bioma ainda sofre com perdas em parcela importante para a conservação ecológica

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 16h08
Paisagem árida com morros de terra marrom e vegetação rasteira seca, pontilhada por árvores esparsas de folhas verdes e galhos secos. O céu é claro e cinza-azulado, indicando um dia ensolarado. No fundo, há um vale profundo com encostas íngremes e escuras.
Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil (Fernando Frazão/Agência Brasil)
Continua após publicidade
O novo dado preocupante sobre o desmatamento no Cerrado Priorizar nos meus resultados Google

O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro e está presente em grande parte do país, em especial na região central, em estados como Goiás, Maranhão e Mato Grosso. Desde 2019 é o bioma mais desmatado do país, e só em 2025 representou mais da metade de todo o desmatamento do Brasil. Um levantamento recente feito por pesquisadores do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) na rede MapBiomas mostrou que a vegetação secundária do Cerrado — vegetação que cresce após ser desmatada, essencial para a conservação — tem sido cada vez mais perdida. Desde 1987, 7,9 milhões de hectares desse tipo de vegetação foram desmatados.

A Floresta Amazônica e o Cerrado são os biomas que ocupam a maior parte do país e também os mais afetados. Em geral, considerou-se por muitos anos que a Amazônia seria o bioma mais devastado, mas informações dos últimos anos mostram que o Cerrado se tornou o espaço que mais sofre com a destruição da flora e fauna nativas. Só em 2025 o bioma perdeu mais de meio milhão de hectares, e junto da Amazônia formou o grupo responsável por 84% de todo o desmatamento do Brasil.

Para a conservação dos biomas, uma característica importante é a manutenção da vegetação secundária. Essas são áreas em que a vegetação nativa cresce após o desmatamento, seja de forma natural ou por iniciativas de proteção e restauração. Casos em que esse tipo de área não consegue ser mantida prejudica e contribui para tornar o bioma ainda mais vulnerável. As vegetações secundárias são áreas especiais para a conservação porque acumulam carbono com mais rapidez do que florestas primárias, que já estavam lá desde o início. 

Siga

Dados do relatório construído pelo IPAM e MapBiomas identificaram que 73% de toda a vegetação secundária perdida no bioma é desmatada novamente em até dez anos. Essas áreas representavam, até 2025, 8% de toda a cobertura nativa do cerrado. Desde 2007, a destruição dessa parcela, essencial para a conservação, aumentou continuamente. Quase 20% de área a mais foi desmatada entre 2017 e 2025, se comparado ao período anterior, de 2007 a 2016.  

Continua após a publicidade

Outro fator importante das vegetações secundárias é sua idade. Quanto mais velhas, mais a recuperação da flora pode agir dentro de um bioma e recuperar parte das funções ecológicas da mata primária. O levantamento mostra que, de todos hectares de vegetação secundária desmatados, quase 27% eram inteiramente de áreas com mais de dez anos de conservação. 

“No Cerrado, a maior parte da perda de vegetação secundária ocorre em áreas jovens, mas outros 27% ocorrem em áreas com 11 anos ou mais. Isso mostra que esta perda também tem afetado áreas onde a recuperação já vinha se consolidando há mais de uma década. Quando uma área de vegetação secundária é novamente suprimida, os impactos acumulados sobre a estrutura e a diversidade amplificam a degradação e tendem a tornar as paisagens cada vez menos resilientes aos efeitos de eventos climáticos extremos”, explica Dhemerson Conciani, pesquisador do IPAM e da rede MapBiomas.

Continua após a publicidade

Melhora nos casos

Apesar das perdas na vegetação secundária, o Cerrado por completo tem passado por melhorias. Informações divulgadas nesta sexta-feira, 11, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), mostram que os alertas de desmatamento para o cerrado caíram 19% em agosto — quando 253 km2 foram desmatados — se comparado com o mesmo período do ano passado, que teve perda de 294 km2 de área nativa.

Continua após a publicidade

Os dados do levantamento do IPAM mostram que o Cerrado apresenta hoje menos da metade que sua cobertura original, com 99,4 milhões de hectares em 2025. Em 1987, ano base para comparação, o bioma completo continha mais de 140 milhões de hectares cobertas por florestas primárias. O Dia do Cerrado comemora-se nesta sexta-feira, 11.

Publicidade
TAGS:
Agenda Verde
Brasil
Natureza e Meio Ambiente
Vegetação
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).