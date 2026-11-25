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O Inmet emitiu alertas para tempestades com granizo e ventos de até 100 km/h no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A instabilidade é reforçada pela formação de um ciclone extratropical em Santa Catarina, que trará frente fria e queda nas temperaturas. Veja as regiões afetadas.

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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu novos alertas para tempestades em grande parte do Brasil nesta quarta-feira, 25. Os avisos, que variam entre os níveis amarelo (perigo potencial) e laranja (perigo), abrangem áreas de diferentes estados. A previsão inclui chuva intensa, rajadas de vento e possibilidade de granizo.

O aviso laranja prevê chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de 50 a 100 milímetros ao longo do dia, além de ventos de 60 a 100 km/h. Nessas condições, há risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. Esse alerta se estende para áreas de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, além de todo o estado do Rio de Janeiro. Regiões como a capital paulista, Curitiba, o sul de Mato Grosso do Sul, Joinville (SC) e Juiz de Fora (MG) estão incluídas.

Já o alerta amarelo indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros no dia, com ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de granizo. O risco de transtornos é considerado menor, mas não está descartado. Esse aviso tem abrangência ainda maior e se expande por Minas Gerais e Santa Catarina, além dos estados do Centro-Oeste, de partes do Tocantins e da Bahia, e do norte do Rio Grande do Sul.

Enquanto isso, no Nordeste, há um aviso de baixa umidade em vigor desde segunda-feira, 23, que abrange áreas do interior de nove estados: Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. A previsão de umidade relativa do ar está entre 20% e 30%.

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O que explica os alertas

A instabilidade está associada à combinação de calor e umidade, que favorece a formação de tempestades, e à atuação de sistemas de baixa pressão. Segundo a previsão do Inmet, a quarta-feira também será marcada pela formação de um ciclone extratropical próximo à costa de Santa Catarina. O sistema deve se intensificar entre quarta e quinta-feira, 26, organizando uma frente fria que influenciará o tempo em áreas do Sul e do Sudeste. Na retaguarda do sistema, uma massa de ar mais frio deve avançar pelo extremo sul do país, provocando queda nas temperaturas.