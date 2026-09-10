🔥 Mês do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Agenda Verde

O novo alerta da Defesa Civil do Paraná com chegada de tornado

Tempestades severas, vendavais e queda de granizo estão previstos para todo estado

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 15h12 | Atualizado em 10 set 2026, 15h29
Mapa de previsão de granizo COSMO 7km para o Sul do Brasil, com áreas coloridas indicando intensidade. A legenda na parte inferior mostra a escala de 0.1 a 160 mm/h, variando de azul claro a roxo escuro. Uma caixa vermelha destaca a região com maior incidência de granizo, abrangendo partes do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O cabeçalho indica inicialização em 09/09/2026 e validade em 10/09/2026. O logotipo do INMET aparece no canto superior direito
Mapa de previsão de granizo na região do Paraná e Santa Catarina - 09/09/2026 (Inmet/Reprodução)
Continua após publicidade
O novo alerta da Defesa Civil do Paraná com chegada de tornado Priorizar nos meus resultados Google

A Defesa Civil do Paraná emitiu nesta quinta, 10, novos alertas de tempestades para diversas regiões no estado. Junto de São Paulo e Santa Catarina, o Paraná também está em alerta vermelho para ocorrência de tornados entre hoje e amanhã. 

Nesta quinta, todo o estado permanece sob o risco alto a muito alto para tempestades severas, vendavais e queda de granizo. Na sexta, 11, a situação pode se intensificar com grandes acumulados de chuva.

Em suas redes sociais a Defesa Civil alertou para “tempestade potencialmente intensa com chuva forte em curto espaço de tempo, rajadas de vento e granizo pontual” nas regiões Centro Ocidental, Oeste, Sudoeste e Noroeste do estado do Paraná. Em seu site, a entidade atualiza os alertas vigentes e quais áreas serão impactadas pelas chuvas. 

Siga
Continua após a publicidade

O Inmet também mantém alerta até o fim desta quinta para tempestade com grau de severidade de grande perigo. Segundo a entidade, há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

Confira o comunicado da Defesa Civil do Paraná

Continua após a publicidade

Nesta quinta-feira (10/09), permanece o risco alto a muito alto para tempestades severas, vendavais e queda de granizo em todo o Paraná.

Continua após a publicidade

Para esta sexta-feira (11/09), a situação pode se intensificar, com grandes acumulados de chuva em diversas regiões.

Entre esta quarta-feira (09/09) e quinta-feira (10/09), foram registradas ocorrências pontuais pelo estado, incluindo queda de árvores, granizo e enxurradas.

Continua após a publicidade

Em função disso, nossos núcleos de atuação regional seguem orientando os municípios em relação ao estado de atenção, garantindo a disponibilização de recursos humanos e logísticos para o atendimento rápido à população.

O Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CEGERD), continua realizando o monitoramento contínuo das condições.

Continua após a publicidade

Super El Niño: o que você precisa saber

Publicidade
TAGS:
Chuvas
Clima
Paraná
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).