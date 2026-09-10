O novo alerta da Defesa Civil do Paraná com chegada de tornado

Ler Resumo





A Defesa Civil do Paraná emitiu novos alertas de tempestades e mantém o estado em alerta vermelho para tornados, junto com SP e SC. Há risco alto para vendavais, granizo e chuvas intensas nesta quinta e sexta, com possibilidade de grandes acumulados. Regiões específicas estão sob aviso de tempestades severas.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Defesa Civil do Paraná emitiu nesta quinta, 10, novos alertas de tempestades para diversas regiões no estado. Junto de São Paulo e Santa Catarina, o Paraná também está em alerta vermelho para ocorrência de tornados entre hoje e amanhã.

Nesta quinta, todo o estado permanece sob o risco alto a muito alto para tempestades severas, vendavais e queda de granizo. Na sexta, 11, a situação pode se intensificar com grandes acumulados de chuva.

Em suas redes sociais a Defesa Civil alertou para “tempestade potencialmente intensa com chuva forte em curto espaço de tempo, rajadas de vento e granizo pontual” nas regiões Centro Ocidental, Oeste, Sudoeste e Noroeste do estado do Paraná. Em seu site, a entidade atualiza os alertas vigentes e quais áreas serão impactadas pelas chuvas.

Continua após a publicidade

O Inmet também mantém alerta até o fim desta quinta para tempestade com grau de severidade de grande perigo. Segundo a entidade, há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

Confira o comunicado da Defesa Civil do Paraná

Continua após a publicidade

“Nesta quinta-feira (10/09), permanece o risco alto a muito alto para tempestades severas, vendavais e queda de granizo em todo o Paraná.

Continua após a publicidade

Para esta sexta-feira (11/09), a situação pode se intensificar, com grandes acumulados de chuva em diversas regiões.

Entre esta quarta-feira (09/09) e quinta-feira (10/09), foram registradas ocorrências pontuais pelo estado, incluindo queda de árvores, granizo e enxurradas.

Continua após a publicidade

Em função disso, nossos núcleos de atuação regional seguem orientando os municípios em relação ao estado de atenção, garantindo a disponibilização de recursos humanos e logísticos para o atendimento rápido à população.

O Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CEGERD), continua realizando o monitoramento contínuo das condições.”

Continua após a publicidade

Super El Niño: o que você precisa saber