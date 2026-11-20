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O feriado da Consciência Negra começou com cerca de 50 km de lentidão no Sistema Anchieta-Imigrantes rumo ao litoral de São Paulo. O excesso de veículos e obras pontuais complicam a descida da serra nesta sexta-feira. Confira as condições completas do tráfego antes de pegar a estrada.

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As estradas para o litoral paulista registram congestionamento em alguns trechos neste feriado da Consciência Negra. O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) tem aproximadamente 50 km de lentidão na manhã e início de tarde desta sexta, 20.

A concessionária Ecovias indica congestionamento entre os quilômetros 12 e 50 na rodovia dos Imigrantes (SP-160) sentido litoral. Na Anchieta (SP-150), o trecho entre os quilômetros 19 e 31 está congestionado. Em ambos os casos, em razão do excesso de veículos. Nos demais trechos o tráfego segue normalmente, assim como na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido litoral sul.

A Rodovia Cônego Domênico Rangoni, também administrada pela concessionária, tem tráfego lento sentido Guarujá/Litoral Norte, entre os quilômetros 257 e 263.

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O SAI está em operação 7×3, com sete faixas no sentido litoral e três no sentido São Paulo.

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A Rodovia Rio-Santos (SP-055), administrada pela Novo Litoral (CNL), está com tráfego normal, mas há interdição parcial da via sentido Bertioga entre os quilômetros 218.700 e 233.750, em razão de obras na pista.

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As estradas administradas pela concessionária sentido Arujá, Itanhaém, Itariri, Miracatu, Mogi das Cruzes, Mongaguá, Pedro de Toledo, Peruíbe, Praia Grande e Santos têm tráfego normal.

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A CNL estima a circulação de 1,4 milhão de veículos nas suas estradas entre quinta, 19, e segunda, 23, no feriado prolongado da Consciência Negra.