O ar de Nova Délhi fica tão poluído que leva sensores ao limite; entenda

Ler Resumo





A poluição em Nova Déhli atingiu níveis alarmantes, superando a capacidade dos sensores de medição. O ar tóxico excedeu em quase 60 vezes o limite da OMS após o Diwali, com micropartículas PM2,5 em níveis recordes. O problema é crônico, alimentado por diversos fatores, e representa graves riscos à saúde. Saiba mais detalhes.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A poluição que afeta Nova Déhli, capital da Índia, é tão intensa que superou a capacidade dos sensores de medição, admitiu o Conselho Central de Controle da Poluição (CPCB) – e informou que avalia possíveis mudanças no sistema. Na segunda-feira, 9, o ar tóxico superou em quase 60 vezes o limite máximo diário recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A densa fumaça registrada foi um agravamento da poluição devido aos fogos de artifício das celebrações do Diwali, no último domingo, 8. A concentração de micropartículas PM2,5, as mais nocivas, que costuma ser elevada no outono no hemisfério norte, atingiu níveis recorde.

Os sensores são calibrados para registrar concentrações de partículas de até 1.000 microgramas por metro cúbico e não além disso, explicou o órgão na terça-feira. Quando esse patamar é superado, os valores deixam de aparecer nos registros oficiais, criando lacunas justamente nos momentos de maior poluição.

A oposição ao partido do primeiro-ministro Narendra Modi, que governa a região de Délhi, acusou o governo local de responsabilidade pelas falhas nas medições, com o objetivo de esconder a magnitude da poluição. O CPCB rejeitou as acusações e negou qualquer ocultação deliberada dos dados. O organismo explicou que as “lacunas” observadas refletem apenas “diferenças na medição das concentrações de poluentes”. “Durante episódios extremos, como os relacionados aos fogos de artifício do Diwali, isto pode parecer um vazio nas medições”, acrescentou o CPCB.

A dimensão do episódio foi registrada por outros equipamentos. Segundo o Hindustan Times, dados do Comitê de Controle da Poluição de Délhi mostram que uma estação no bairro de Mundka chegou a registrar 3.744 microgramas de partículas finas por metro cúbico às 2h da manhã de segunda-feira, 9. Na mesma madrugada, medições em outras áreas também ultrapassaram 3.000 microgramas.

Continua após a publicidade

O agravamento ocorre em meio a um problema recorrente na região, que costuma enfrentar episódios críticos de poluição entre o fim do outono e o inverno. Além da fumaça dos fogos de artifício, a má qualidade do ar é alimentada por emissões de veículos e indústrias, poeira de obras e queimadas de resíduos agrícolas em estados vizinhos, como Punjab e Haryana. Com a queda das temperaturas e a redução da circulação dos ventos, os poluentes ficam concentrados próximos ao solo, formando uma névoa espessa. A situação já era preocupante antes do Diwali: uma análise do Centro para Ciência e Meio Ambiente (CSE, na sigla em inglês), divulgada nesta quarta-feira, 11, apontou que a concentração média de partículas finas PM2,5 na região de Délhi durante a semana anterior à festividade foi de 236 microgramas por metro cúbico – quase o dobro do registrado no mesmo período de 2025 e o maior nível para essa semana em três anos.

As partículas em questão, com diâmetro inferior a 2,5 micrômetros, são pequenas o suficiente para penetrar profundamente no sistema respiratório e estão associadas ao agravamento de doenças pulmonares e cardiovasculares. A poluição também provoca irritação nos olhos e na garganta, além de representar riscos especialmente para crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios. Nova Déhli é uma megacidade com mais de 30 milhões de habitantes e costuma liderar a lista das mais poluídas do planeta. Um estudo publicado em 2024 na revista The Lancet calculou em 3,8 milhões o número de mortes na Índia relacionadas à poluição do ar entre 2009 e 2019.

Continua após a publicidade

(Com AFP)