O alerta para temporais e chuva volumosa na região Sul

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A região Sul do Brasil enfrentará chuvas fortes, temporais, rajadas de vento e possível granizo nesta terça (3) e quarta-feira (4). O Climatempo alerta para acumulados que podem superar 100mm, especialmente no oeste de SC e norte/oeste do RS. Prepare-se para um tempo severo e acompanhe os alertas.

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A chuva ganha força nesta terça, 3, na região Sul do Brasil e a previsão é de aumento das instabilidades até quarta, 4. Há risco de pancadas de chuvas moderadas a fortes, temporais, rajadas de vento e possibilidade de granizo em diferentes áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Segundo o Climatempo, a chuva se espalha pelos três estados nesta terça e aumenta na quarta, quando haverá possibilidade de acumulados superiores a 100 milímetros em um único dia no oeste de Santa Catarina e norte e oeste do Rio Grande do Sul.

As instabilidades são causadas pela manutenção de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai, o transporte de calor e umidade de Jato de Baixos Níveis, vindo da região amazônica, além da aproximação de um cavado atmosférico que favorece a formação e intensificação das nuvens carregadas.

Terça (3)

Pela manhã, as chuvas começam no sudoeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul. As pancadas se espalham ao longo da tarde e noite pelos estados gaúcho e catarinense e centro-sul do Paraná. Há risco de chuva moderada a forte, com trovoadas, temporais isoladas, rajadas de vento e possível queda de granizo.

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O Climatempo alerta o Rio Grande do Sul para áreas em perigo de chuva volumosa, principalmente na faixa oeste, centro e parte do norte do estado, com destaque para as regiões de Santana do Livramento, São Miguel das Missões, Alegrete, Santiago, Dom Pedrito e Santa Rosa. Em uma extensa faixa do estado, da região oeste à central, há condição de perigo para temporais, e nas áreas ao redor há risco elevado para chuva intensa, raios e rajadas de vento.

Em Santa Catarina, o risco de temporais aumenta ao longo do dia, com condições para chuva forte e acumulados elevados na faixa central, oeste e sul do estado. Há possibilidade de chuva volumosa na região de Campos Novos.

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Setores da metade oeste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina podem ter rajadas de vento de cerca de 70km/h, com possibilidade de intensificação durante os temporais.

As instabilidades no Paraná também aumentam ao longo do dia, com destaque para o centro-sul, leste e litoral do estado.

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Quarta (4)

O Climatempo indica que quarta será o “dia de maior preocupação para temporais e chuva volumosa na região Sul” com a manutenção dos sistemas atmosféricos dos dias anteriores e a formação de uma nova área de baixa pressão próxima à costa de Santa Catarina.

Chuva de intensidade moderada a forte é prevista para as primeiras horas do dia, acompanhada de trovoadas e temporais na faixa oeste e centro-norte do Rio Grande do Sul e a metade oeste e sul de Santa Catarina. À tarde e à noite, a chuva persiste nos estados e avança para o Paraná.

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No oeste e norte gaúcho, há condição de perigo extremo para chuva volumosa e os acumulados podem superar 100mm em 24 horas em pontos isolados atingidos por temporais persistentes ou sucessivos. Na região central e norte do estado, há possibilidade de chuva intensa, descargas elétricas, granizo e rajadas fortes de vento.

Em Santa Catarina, as condições meteorológicas também serão severas, segundo o Climatempo. No extremo oeste, há risco de perigo extremo para temporais e chuva volumosa, também com acumulados que podem ultrapassar os 100 mm em 24 horas. A condição de perigo vale para outras áreas no oeste, centro e sul do estado para chuva persistente e de forte intensidade. Há possibilidade de granizo e rajadas intensas de vento durante os temporais.

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No Paraná, a chuva se espalha pelo estado. No extremo sul, sudoeste e centro-sul, há previsão de pancadas fortes, trovoadas e temporais, com possibilidade de acumulados elevados. A região norte terá condições para períodos de sol e temperaturas mais elevadas.

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