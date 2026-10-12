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Agenda Verde

O alerta de tempestade e previsão do tempo para semana do feriado de Nossa Senhora Aparecida

Inmet mantém alerta de perigo potencial de tempestade para áreas das regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste e Sul; baixa umidade impacta o Nordeste

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 13h30
Pessoas atravessando uma rua molhada sob chuva forte, à noite. Uma pessoa no centro segura um guarda-chuva marrom com bolinhas brancas, vestindo camiseta azul e calça preta. À esquerda, uma mulher com guarda-chuva rosa e à direita, outra pessoa com guarda-chuva azul. Um ônibus com faróis acesos se aproxima ao fundo
Chuva em São Paulo (Bruno Escolastico Sousa Silva/NurPhoto/Getty Images)
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um alerta de perigo potencial para tempestades em grande parte do Brasil nesta segunda, 12, feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida. Em parte das regiões Centro-Oeste e Sul, o alerta é de perigo. Também há um alerta de baixa umidade na região Nordeste e parte da Centro-Oeste.

O alerta de perigo potencial de tempestade se estende pelo oeste da região Norte, oeste e sul do Centro-Oeste, sul do Sudeste até a região Sul. No oeste do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e extremo norte do Rio Grande do Sul, o alerta é laranja de perigo para tempestades.

Há perigo potencial de baixa umidade no interior do Nordeste, Goiás, leste do Tocantins e Mato Grosso e norte de Minas Gerais.

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Confira a previsão do tempo por regiões:

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Norte

O feriado será de muitas nuvens, com chuvas isoladas concentradas sobre o Acre, Rondônia, Amazonas e Roraima. O sol aparece entre nuvens nas demais regiões onde não deve chover. O Inmet mantém os avisos amarelos de perigo potencial para tempestades, na porção oeste da região, e para baixa umidade do ar, na porção leste.

No dia 13, o tempo segue parecido com instabilidades isoladas na porção oeste da região, sudeste do Amapá e litoral do Pará e trovoadas isoladas no Amazonas. Os alertas de perigo potencial de tempestades e baixa umidade continuam. 

Nordeste

A previsão é de sol entre nuvens neste feriado com possibilidade de chuvas isoladas na faixa litorânea da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e litoral leste do Rio Grande do Norte. No interior, predomina o céu com poucas nuvens e o aviso amarelo de perigo potencial de baixa umidade em quase toda região, com exceção do noroeste do Maranhão.

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A partir do dia 13, não há previsão de chuva. Está previsto calor intenso ao longo de todo o dia no semiárido e continua vigente o aviso de perigo potencial para baixa umidade.

Centro-Oeste

Chuvas intensas se concentram no sul de Mato Grosso do Sul neste feriado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. No restante do estado e no Sul de Goiás a previsão é de chuvas isoladas, também com possibilidade de ocorrerem na região central e norte de Mato Grosso e na região de Goiânia. No norte de Goiás e no Distrito Federal o tempo segue firme, com um pequeno aumento de nebulosidade.

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Segue vigente o aviso amarelo de perigo potencial para tempestades no sul de Goiás, oeste e sul do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; e o aviso para baixa umidade no centro e norte de Goiás e no Distrito Federal.

Na terça, 13, trovoadas isoladas podem acompanhar as chuvas no sul de Mato Grosso do Sul, onde se mantém o aviso amarelo de perigo potencial para tempestades, e chuvas isoladas são previstas para o restante do estado e sul, oeste e noroeste do Mato Grosso. No restante da região, não há previsão de chuvas e se mantém o alerta de baixa umidade do ar para o nordeste de Mato Grosso, centro e norte de Goiás e Distrito Federal.

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Sudeste

A previsão é de chuva isolada em São Paulo, Rio de Janeiro, Triângulo Mineiro e sul de Minas Gerais, com aviso amarelo de perigo potencial para tempestades. No sul do Espírito Santo e oeste de Minas Gerais também há possibilidade de chuvas isoladas; nas outras regiões dos estados não chove, apesar do aumento de nuvens, e com aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do centro para o norte de Minas Gerais.

Na terça, 13, o sol predomina em grande parte da região, com concentração de nuvens sobre o sul de São Paulo, na divisa com o Paraná. No entanto, o aviso de perigo potencial para tempestades prevalece em São Paulo e no sul de Minas Gerais, e as instabilidades continuam no norte do estado paulista, sul do mineiro e no Rio de Janeiro. Mas na maior parte do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais não deve chover, com aviso amarelo de perigo potencial para o último.

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Sul

O feriado tem previsão de tempo instável na região Sul com chuva acompanhada de trovoadas e aviso de perigo potencial para tempestades sobre o Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Nas outras áreas ocorrem chuvas isoladas.

As nuvens diminuem a partir da terça, 13, no Rio Grande do Sul, com possibilidade de chuva isolada apenas no extremo norte do estado; no Paraná, as chuvas continuam com trovoadas isoladas e em Santa Catarina serão chuvas isoladas. O aviso amarelo de perigo potencial continua vigente nessas áreas.

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