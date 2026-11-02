🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Agenda Verde

O alerta da ONU para danos ‘irreversíveis’ do aquecimento global em geleiras e banquisas

Aquecimento do planeta acima de 1,5ºC elevará riscos de inundações, danos econômicos e ecológicos, além de escassez de água, segundo relatório da organização

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 14h49 | Atualizado em 2 nov 2026, 14h58
Um grande bloco de gelo azul-claro se desprende de uma geleira imponente, caindo na água escura e levantando um spray branco. Pequenos icebergs flutuam na superfície.
Geleira Perito Moreno, na Patagônia argentina. Considerada durante décadas uma exceção por sua estabilidade, a formação de gelo passou a registrar retração acelerada (Getty/Getty Images)
Continua após publicidade
O alerta da ONU para danos ‘irreversíveis’ do aquecimento global em geleiras e banquisas Priorize VEJA no Google

Superar 1,5ºC de aquecimento do planeta terá consequências “irreversíveis” para as geleiras, o gelo marinho (banquisas) e as superfícies congeladas da Terra, afirmam dois relatórios da ONU publicados nesta segunda-feira (2).

O Acordo de Paris de 2015 estabeleceu como objetivo mais ambicioso limitar o aumento das temperaturas a 1,5ºC em relação à era pré-industrial, mas a ONU e muitos especialistas já consideram inevitável ultrapassá-lo.

Isso provocará consequências “importantes e muitas vezes irreversíveis” nas “regiões do planeta caracterizadas pela presença de neve, gelo e solos congelados”, aponta um dos relatórios.

Siga

As repercussões serão múltiplas: o derretimento de geleiras e do gelo marinho, o descongelamento do permafrost e o aumento acelerado do nível do mar.

Isso elevará os riscos de inundações, danos econômicos e ecológicos, além de escassez de água.

Continua após a publicidade

Cada ano conta

Alguns impactos já são visíveis, como o desaparecimento de 20% da massa glacial na Suíça, indica o relatório.

E embora o objetivo de +1,5ºC seja pertinente, ele é “alto demais” para a criosfera, onde a água se encontra em estado sólido.

Para essas zonas, a “temperatura de segurança” situa-se em torno de 1ºC ou menos. Atualmente, o aquecimento está em 1,37ºC.

Continua após a publicidade

Segundo a rede europeia Copernicus, o limite de 1,5ºC pode ser ultrapassado definitivamente por volta de 2030.

O autor principal de um dos relatórios, James Kirkham, reivindica que se volte a colocar o aquecimento abaixo desse limite “o quanto antes” para limitar “os danos relacionados à perda de gelo nas regiões polares e montanhosas do planeta”.

“Décadas, até séculos”

Persistem “raios de esperança”: algumas geleiras poderiam se reconstituir parcialmente se o aquecimento global voltasse rapidamente a ficar abaixo de 1,5ºC, ou de 1ºC. O gelo marinho do Ártico também poderia se beneficiar.

Continua após a publicidade

Mas o tempo necessário para a reconstituição é muito maior do que o do declínio. “Pode levar décadas, até séculos”, afirmou Matthew England, oceanógrafo e meteorologista na Universidade de Nova Gales do Sul.

Objetivos “ainda mais urgentes”

O segundo relatório se concentra nas consequências de um aquecimento que, no próximo século, alcance 2,8ºC.

O cenário aparentemente catastrófico não é tão improvável: segundo um relatório recente da ONU, o aumento das temperaturas em 2100 chegaria a 2,6ºC mesmo que as atuais promessas climáticas sejam cumpridas.

Continua após a publicidade

Com 2,8ºC de aquecimento, o nível do mar poderia subir até 5 cm por ano até 2150, frente a 0,45 cm atualmente.

Além disso, o derretimento do permafrost poderia liberar a cada ano tanto CO2 quanto o emitido atualmente pelos Estados Unidos, o segundo maior poluidor mundial.

Por isso, Kirkham defende que ultrapassar o limite de 1,5ºC “não significa que os objetivos do Acordo de Paris tenham perdido o sentido”. “Ao contrário, torna-os ainda mais urgentes”, ressalta.

Continua após a publicidade

(Com AFP)

Publicidade
TAGS:
Aquecimento Global
Clima
mudança climática
ONU
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).