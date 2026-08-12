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Novo veranico começa hoje e vai atingir todas as regiões do Brasil: veja os dias mais quentes

Temperaturas máximas vão estar pelo menos 3°C acima da média em boa parte das áreas afetadas

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 10h20 | Atualizado em 12 ago 2026, 12h01
Pessoa se protege do calor no centro de São Paulo
Pessoa se protege do calor no centro de São Paulo (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)
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Um novo veranico começa no Brasil nesta quarta-feira, 12, e deve provocar uma sequência de tardes excepcionalmente quentes para esta época do ano. Segundo o Climatempo, o fenômeno deve persistir até o dia 19 e alcançar áreas das cinco regiões brasileiras, com temperaturas máximas pelo menos 3°C acima da média em boa parte das áreas afetadas. Em alguns pontos, os termômetros poderão marcar entre 40°C e 42°C. O assunto está em alta no Google Trends.

O episódio será mais abrangente e duradouro que os dois veranicos anteriores registrados neste inverno, entre 17 e 24 de julho e de 3 a 7 de agosto. Desta vez, o ar muito quente que já provocou temperaturas de até 41°C em estados do Norte e do Centro-Oeste deverá se espalhar pelo interior do país, alcançando diferentes áreas do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte.

Apesar do calor intenso, o Climatempo ressalta que o fenômeno não deve ser classificado como onda de calor. Para isso, seria necessário que uma grande área permanecesse por pelo menos cinco dias consecutivos com temperaturas 5°C ou mais acima da média, além da manutenção do calor durante as noites. No veranico previsto até o dia 19, esse patamar poderá ser alcançado pontualmente por dois ou três dias, enquanto as madrugadas tendem a permanecer relativamente mais frescas.

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Onde o veranico será mais intenso?

A abrangência do novo episódio inclui áreas das cinco regiões do país. No Sul, o calor mais intenso deve atingir principalmente o norte e o noroeste do Paraná. Nesses pontos, porém, a elevação mais acentuada das temperaturas é esperada a partir de domingo, 16, com máximas entre 34°C e 37°C até o dia 19.

No Sudeste, o veranico alcança a Grande São Paulo e o interior paulista, além do sul e do oeste de Minas Gerais, incluindo áreas entre o Triângulo Mineiro e o noroeste do estado. No centro-oeste e norte de São Paulo e no oeste mineiro, as temperaturas poderão variar entre 36°C e 39°C durante o período.

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O Centro-Oeste aparece entre as regiões mais afetadas. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal estão dentro da área prevista para o fenômeno. Em pontos de Mato Grosso, incluindo a região de Cuiabá, e de Goiás, os termômetros poderão atingir entre 40°C e 42°C.

No Nordeste, o calor fora do padrão para agosto deve alcançar o oeste da Bahia, o sul do Piauí e o sul do Maranhão. Áreas do Maranhão e do Piauí também estão entre aquelas onde a temperatura poderá chegar à faixa de 40°C a 42°C. No oeste baiano, máximas entre 36°C e 39°C são possíveis.

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Já no Norte, Tocantins, sul do Pará e Rondônia estão entre as áreas abrangidas. Palmas e outras localidades tocantinenses, assim como o sudeste do Pará, podem registrar temperaturas entre 40°C e 42°C. Rondônia e o sul do Amazonas poderão alcançar marcas entre 36°C e 39°C.

Capitais podem bater novos recordes de calor

O avanço do calor também pode produzir novos recordes de temperatura em capitais brasileiras. Segundo o Climatempo, Cuiabá, Goiânia, Campo Grande, Brasília, Palmas, Porto Velho e Teresina têm possibilidade de superar as maiores temperaturas já observadas em 2026 durante o período do veranico.

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Por que o calor vai aumentar?

A configuração atmosférica prevista para os próximos dias ajuda a explicar a escalada das temperaturas. A circulação dos ventos sobre a América do Sul deverá dificultar a entrada de ar frio de origem polar pelo interior do Brasil. Ao mesmo tempo, as frentes frias tendem a passar pelo extremo Sul e avançar posteriormente para alto-mar, atingindo a costa do Sudeste de maneira fraca e predominantemente oceânica. Duas frentes frias estão previstas para passar pela costa da região durante o período do veranico.

Outro fator será o fortalecimento de um grande sistema de alta pressão atmosférica no interior do país. Essa configuração favorece o tempo seco, dificulta a formação de nuvens e amplia o número de horas de sol. Sem a entrada significativa do ar polar, o resultado será uma elevação expressiva das temperaturas em grande parte das áreas afetadas.

A concentração de umidade ficará mais ao sul durante o período. Conforme o Climatempo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraguai e norte da Argentina deverão concentrar áreas de chuva enquanto boa parte do interior brasileiro enfrenta o tempo quente e seco associado ao veranico.

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Até quando vai o veranico?

A previsão atual indica que o episódio se estenda de 12 a 19 de agosto

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