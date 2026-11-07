Novo tornado causa estragos no Rio Grande do Sul

Um novo tornado atingiu o Rio Grande do Sul na madrugada deste sábado, 3, causando destruição na cidade de Santo Augusto, no noroeste do estado, apenas três dias depois de um outro sistema do tipo atingir cidades do norte gaúcho.

De acordo com o Metsul, o vento atingiu a cidade pouco antes das 3h da madrugada, destelhando casas e comércios, e deixando grande parte da região sem energia elétrica. A zona norte do município foi a mais afetada, abrangendo áreas do Centro e dos bairros Petrópolis, São João, Glória e Altos do Glória.

Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra o tornado cruzando a região. Até o momento, não há registro de feridos, e a Prefeitura está prestando atendimento às famílias atingidas, com distribuição de lonas na Secretaria Municipal de Obras.

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