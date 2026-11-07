Novo tornado causa estragos no Rio Grande do Sul
Município de Santo Augusto foi afetado pela passagem do fenômeno nesta madrugada
Um novo tornado atingiu o Rio Grande do Sul na madrugada deste sábado, 3, causando destruição na cidade de Santo Augusto, no noroeste do estado, apenas três dias depois de um outro sistema do tipo atingir cidades do norte gaúcho.
De acordo com o Metsul, o vento atingiu a cidade pouco antes das 3h da madrugada, destelhando casas e comércios, e deixando grande parte da região sem energia elétrica. A zona norte do município foi a mais afetada, abrangendo áreas do Centro e dos bairros Petrópolis, São João, Glória e Altos do Glória.
Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra o tornado cruzando a região. Até o momento, não há registro de feridos, e a Prefeitura está prestando atendimento às famílias atingidas, com distribuição de lonas na Secretaria Municipal de Obras.
🌪️ TORNADO EM SANTO AUGUSTO (RS)Siga
Um tornado foi registrado na madrugada deste sábado (07) em Santo Augusto, no noroeste do Rio Grande do Sul.
O fenômeno provocou danos em diferentes pontos do município, com registros de destruição e bairros sem fornecimento de energia elétrica.… pic.twitter.com/Xbx46q9GZb
— Sigma Meteorologia (@SMeteorologia) November 7, 2026