Novo Congresso terá 7 em cada 10 parlamentares com baixa adesão à agenda ambiental

O Congresso Nacional que tomará posse em 2027 terá uma composição menos alinhada às agendas de clima e meio ambiente, segundo levantamento do Observatório do Clima.

Dos 594 deputados e senadores que integrarão a 58ª Legislatura, 409, ou 68,9%, foram classificados nas faixas de baixa ou muito baixa convergência ambiental.

O índice considera a atuação e os votos dos parlamentares em temas como licenciamento ambiental, comércio de emissões, terras indígenas, transição energética, proteção dos biomas e vetos presidenciais a medidas ambientais.

A mudança é mais acentuada no Senado.

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Dos 81 integrantes da próxima legislatura, 64, ou 79%, estão nas duas faixas inferiores de convergência. Na legislatura atual, eram 58, ou 71,6%.

Apenas 17 senadores eleitos, 21% do total, aparecem nas categorias de boa ou muito boa convergência.

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Na Câmara, 345 dos 513 deputados eleitos, equivalentes a 67,3%, estão nas faixas baixa ou muito baixa. O percentual supera os 63% registrados na atual composição. O número de deputados nas faixas boa ou muito boa caiu de 181 para 168.

Mudança no Senado

O crescimento do Partido Liberal está entre as principais alterações na composição do Congresso apontadas pelo levantamento.

No Senado, a bancada do PL passa de 15 para 28 cadeiras, o equivalente a 34,6% da Casa. Na Câmara, sobe de 98 para 121 deputados, ou 23,6% do total.

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Segundo o Observatório do Clima, partidos de direita e extrema direita apresentam, historicamente, menor convergência com a agenda ambiental. A entidade também atribui parte da mudança à baixa classificação de novos parlamentares.

Para chegar ao índice, o levantamento utilizou prioritariamente informações do Farol Verde, plataforma do Instituto Democracia e Sustentabilidade. A análise foi complementada por dados oficiais da Câmara, do Senado, de assembleias legislativas e de governos, além do histórico de atuação dos parlamentares.

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A metodologia divide os congressistas em quatro grupos: convergência muito baixa, de 0% a 25%; baixa, de 26% a 50%; boa, de 51% a 69%; e muito boa, de 70% a 100%.

Para Suely Araújo, coordenadora de Políticas Públicas do Observatório do Clima, a nova composição pode dificultar a aprovação de medidas de proteção ambiental e favorecer mudanças em áreas como fiscalização, áreas protegidas, florestas e biomas.

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“O quadro evidencia quatro anos de muito esforço para aqueles que atuam em clima e meio ambiente”, afirmou Araújo. Segundo ela, a composição também aumenta a preocupação com possíveis retrocessos na política ambiental brasileira.