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Novo ciclone no Sul e temporal no Sudeste: veja as áreas sob alerta climático neste fim de semana

Inmet aponta perigo de ventos fortes, chuvas abundantes e geadas

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 out 2026, 12h09 | Atualizado em 17 out 2026, 12h41
Pessoas atravessando uma rua molhada sob chuva forte, à noite. Uma pessoa no centro segura um guarda-chuva marrom com bolinhas brancas, vestindo camiseta azul e calça preta. À esquerda, uma mulher com guarda-chuva rosa e à direita, outra pessoa com guarda-chuva azul. Um ônibus com faróis acesos se aproxima ao fundo
Chuva em São Paulo (Bruno Escolastico Sousa Silva/NurPhoto/Getty Images)
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Um novo ciclone extratropical deve atingir o Sul do Brasil neste fim de semana, favorecendo a formação de fortes ventos costeiros nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, informou o Inmet. Parte do Sudeste e o sul da Bahia devem ter temporal.

No sul e leste do Rio Grande do Sul, a formação do fenômeno mantém o céu nublado, favorecendo a ocorrência de chuvas isoladas ao longo do sábado, principalmente nas áreas próximas a Santa Vitória do Palmar (RS), Rio Grande (RS), Pelotas (RS) e Porto Alegre (RS).

Mapa do sul do Brasil e Uruguai, mostrando uma faixa laranja ao longo da costa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, indicando uma área de alerta. Cidades como Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba são visíveis
Ventos costeiros: ciclone extratropical vai levar vendaval para o litoral da região sul (Inmet/Reprodução)

Na faixa litorânea do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina o alerta é para os ventos fortes, com possibilidade de tempestade de areia e chuvas isoladas durante todo o final de semana. No domingo, a manhã começa com temperaturas baixas na região, podendo ocorrer geadas no sudoeste e sul do Paraná e no norte de Santa Catarina, com temperatura mínima em torno de 3 °C.

No Sudeste, a previsão aponta risco e chuva volumosa, com ventos de até 100 km/h e queda de granizo no norte do Rio de Janeiro, em todo o Espírito Santo e no leste de Minas Gerais. O alerta também incluí o sul da Bahia. “Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos”, aponta o aviso.

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Mapa do Brasil com destaque laranja para a região leste de Minas Gerais, Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro, indicando alerta meteorológico
Sudeste e sul da Bahia sob alerta: região deve ter chuva volumosa e ventos fortes (Inmet/Reprodução)

 

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