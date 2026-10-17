Novo ciclone no Sul e temporal no Sudeste: veja as áreas sob alerta climático neste fim de semana

Um novo ciclone extratropical deve atingir o Sul do Brasil neste fim de semana, favorecendo a formação de fortes ventos costeiros nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, informou o Inmet. Parte do Sudeste e o sul da Bahia devem ter temporal.

No sul e leste do Rio Grande do Sul, a formação do fenômeno mantém o céu nublado, favorecendo a ocorrência de chuvas isoladas ao longo do sábado, principalmente nas áreas próximas a Santa Vitória do Palmar (RS), Rio Grande (RS), Pelotas (RS) e Porto Alegre (RS).

Na faixa litorânea do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina o alerta é para os ventos fortes, com possibilidade de tempestade de areia e chuvas isoladas durante todo o final de semana. No domingo, a manhã começa com temperaturas baixas na região, podendo ocorrer geadas no sudoeste e sul do Paraná e no norte de Santa Catarina, com temperatura mínima em torno de 3 °C.

No Sudeste, a previsão aponta risco e chuva volumosa, com ventos de até 100 km/h e queda de granizo no norte do Rio de Janeiro, em todo o Espírito Santo e no leste de Minas Gerais. O alerta também incluí o sul da Bahia. “Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos”, aponta o aviso.

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