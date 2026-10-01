🗳️ Fique por dentro das eleições, pesquisas e análises com Veja Digital por apenas R$ 1,99/mês. Assine agora!
Agenda Verde

Nova IA desenvolvida na USP prevê rota e intensidade de tempestades

Ferramenta híbrida combina algoritmo de radar e rede neural para rastrear chuvas a cada cinco minutos sem depender de supercomputadores

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 13h08 | Atualizado em 1 out 2026, 13h09
Duas imagens lado a lado mostram uma rua alagada sob um viaduto. Na esquerda, a rua está completamente coberta por água barrenta, com um sinal verde indicando Rua B. Funchal, Av. Pompeia e Perdizes. Na direita, um caminhão preto grande atravessa a água, levantando respingos. O céu está nublado e cinzento, indicando tempo chuvoso
Chuvas intensas causam alagamentos na Marginal Tietê neste sábado, 12 (Redes sociais/Reprodução)
Continua após publicidade
Nova IA desenvolvida na USP prevê rota e intensidade de tempestades Priorize VEJA no Google

Pesquisadores do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG-USP) desenvolveram uma ferramenta híbrida de inteligência artificial capaz de prever a trajetória, a área e a intensidade de tempestades com até 30 minutos de antecedência. Denominado Titan-LSTM, o sistema foi apresentado no Journal of Geophysical Research: Machine Learning and Computation e utiliza dados de radares meteorológicos processados a cada cinco minutos para gerar alertas de precipitação de curtíssimo prazo na Região Metropolitana de São Paulo.

O projeto foi conduzido pela pós-doutoranda Andrea Salome Viteri López e pelo professor Carlos Augusto Morales Rodriguez, com financiamento da Fapesp. A tecnologia une duas metodologias: o algoritmo Titan, criado nos anos 1990 para rastrear o deslocamento físico das nuvens, e a rede neural LSTM (Memória de Longo e Curto Prazo), especializada em analisar sequências temporais. “O Titan diz onde a tempestade está, de onde veio e para onde está indo. A rede LSTM procura responder como ela deverá estar daqui a pouco”, explica López.

Em vez de processar imagens pesadas em duas dimensões, o Titan converte cada tempestade em dados numéricos — como volume, área e velocidade —, repassando-os à rede neural para prever a evolução. Para treinar a IA, foram utilizados dados do radar meteorológico de Biritiba Mirim coletados entre 2016 e 2019. Após uma seleção rigorosa sobre mais de 32 mil eventos, os cientistas isolaram 439 tempestades contínuas, das quais 307 serviram para treinamento e 132 para testes.

Nos testes de validação, o Titan-LSTM foi três vezes superior aos métodos tradicionais na estimativa inicial da área de chuva, alcançando um índice de acerto superior a 70% nos primeiros minutos e reduzindo os falsos alarmes em quase 70%. O erro na intensidade da chuva ficou entre 3 e 4 milímetros por hora para prognósticos de até 30 minutos. Além disso, o software levou cerca de 20 minutos para ser treinado em linguagem Python num computador convencional. “Uma das vantagens é que não precisamos de supercomputadores. O software pode ser instalado em qualquer notebook”, destaca a pesquisadora.

Siga
Continua após a publicidade

A simplicidade computacional do modelo viabiliza sua aplicação direta por órgãos de prevenção de desastres e sistemas de monitoramento hídrico. “Para a Defesa Civil é necessária uma previsão muito rápida”, pontua López, destacando o potencial para auxiliar na interdição de vias ou evacuação de áreas de risco. Atualmente, os pesquisadores trabalham na ampliação do sistema para analisar tempestades complexas que se dividem ou se fundem.

Publicidade
TAGS:
Agenda Verde
Clima
Tecnologia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).