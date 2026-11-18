Nova frente fria vai trazer mudança no tempo no Brasil? Veja o que diz o Inmet
Sistema deve provocar temporais no Sul e avançar pelo litoral do Sudeste
Uma nova frente fria deve chegar ao Brasil nesta sexta-feira, 20 de novembro, com previsão de temporais em estados do Sul e avanço gradual em direção ao Sudeste ao longo do fim de semana. Segundo a Climatempo, o sistema deve se formar entre o Sul do país e o Paraguai, favorecendo a ocorrência de chuva forte, rajadas de vento e queda de granizo. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná estão entre os estados que exigem maior atenção durante o feriado prolongado do Dia da Consciência Negra.
A previsão do tempo indica que a frente fria deve avançar pelo litoral de São Paulo no sábado, 21, e alcançar o Rio de Janeiro durante a tarde. No domingo, 22, o sistema tende a se afastar em direção ao oceano, entre os litorais fluminense e capixaba. Apesar da chegada de uma nova massa de ar frio, não há expectativa de queda expressiva das temperaturas, uma vez que o ar polar associado à frente fria será de fraca intensidade.
O principal impacto da mudança nas condições meteorológicas será o aumento da instabilidade atmosférica, especialmente na Região Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuva em áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. A combinação de umidade, calor e avanço do sistema frontal pode favorecer a formação de temporais, enquanto grande parte do Brasil continuará registrando temperaturas elevadas e sensação de abafamento.
Frente fria aumenta o risco de temporais no Sul
O Rio Grande do Sul deve concentrar parte dos impactos mais intensos da nova frente fria. De acordo com a Climatempo, há possibilidade de chuva volumosa, rajadas de vento superiores a 90 km/h e queda de granizo em áreas do estado na sexta-feira. Em pontos do norte e nordeste gaúcho, os acumulados de precipitação podem ultrapassar 100 milímetros.
Em Santa Catarina, as regiões oeste e sul também devem enfrentar condições favoráveis à ocorrência de temporais, com risco de alagamentos e transtornos provocados pelo excesso de chuva. No Paraná, a instabilidade deve atingir principalmente as áreas oeste e sul, embora pancadas também possam ocorrer em outras regiões do estado.
Quando a frente fria chega a São Paulo e ao Rio de Janeiro?
Depois de provocar instabilidade no Sul, a frente fria deve avançar pelo litoral paulista no sábado, 21. A passagem do sistema tende a favorecer o aumento da nebulosidade e a ocorrência de pancadas de chuva, especialmente entre a tarde e a noite.
No Rio de Janeiro, a previsão indica a chegada da frente fria também no sábado, com possibilidade de mudanças nas condições do tempo ao longo da tarde. O sistema deve continuar seu deslocamento em direção ao Espírito Santo até domingo, 22, quando tende a se afastar para o oceano.
Apesar da chegada da frente fria, o avanço de ar frio será limitado. Por isso, a mudança mais perceptível deverá ocorrer no comportamento das chuvas, sem expectativa de uma onda de frio ou de redução generalizada das temperaturas no Sudeste.
O que diz o Inmet sobre os riscos da nova frente fria?
A principal preocupação dos meteorologistas é a ocorrência de temporais acompanhados de ventos fortes e granizo, sobretudo no Sul do país. A intensidade da chuva pode provocar alagamentos em áreas urbanas, enxurradas e transbordamentos pontuais de córregos e rios.
Rajadas intensas também podem causar queda de árvores, danos em estruturas e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Em regiões onde o solo já apresenta elevados níveis de umidade, o risco de deslizamentos pode aumentar diante de novos episódios de precipitação volumosa.
A Defesa Civil recomenda evitar deslocamentos durante tempestades intensas, não atravessar ruas alagadas e não procurar abrigo debaixo de árvores durante rajadas de vento ou descargas elétricas. A população deve acompanhar os avisos meteorológicos e as orientações das autoridades locais.
Como fica a previsão do tempo para o fim de semana?
A tendência é de um fim de semana marcado por contrastes nas condições do tempo. Enquanto áreas do Sul devem enfrentar chuva intensa e episódios de instabilidade, o Sudeste poderá registrar pancadas associadas ao deslocamento da frente fria pelo litoral.
No domingo, 22, o afastamento do sistema em direção ao oceano deverá reduzir sua influência direta sobre o continente. Isso não significa, porém, o fim das chuvas, já que o calor e a disponibilidade de umidade continuam favorecendo pancadas típicas da primavera em diferentes regiões do Brasil.
A expectativa é de que as temperaturas permaneçam relativamente elevadas em boa parte do país, sem previsão de uma onda de frio generalizada. A intensidade e a distribuição das chuvas ainda podem sofrer alterações conforme a evolução da frente fria nos próximos dias.