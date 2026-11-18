Ler Resumo





Uma nova frente fria chega ao Brasil nesta sexta-feira, 20 de novembro, trazendo temporais para o Sul e avançando gradualmente ao Sudeste no fim de semana. Há risco de chuva forte, ventos e granizo em estados como RS, SC e PR. Apesar da frente, não há expectativa de queda expressiva nas temperaturas. Confira a previsão detalhada.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Uma nova frente fria deve chegar ao Brasil nesta sexta-feira, 20 de novembro, com previsão de temporais em estados do Sul e avanço gradual em direção ao Sudeste ao longo do fim de semana. Segundo a Climatempo, o sistema deve se formar entre o Sul do país e o Paraguai, favorecendo a ocorrência de chuva forte, rajadas de vento e queda de granizo. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná estão entre os estados que exigem maior atenção durante o feriado prolongado do Dia da Consciência Negra.

A previsão do tempo indica que a frente fria deve avançar pelo litoral de São Paulo no sábado, 21, e alcançar o Rio de Janeiro durante a tarde. No domingo, 22, o sistema tende a se afastar em direção ao oceano, entre os litorais fluminense e capixaba. Apesar da chegada de uma nova massa de ar frio, não há expectativa de queda expressiva das temperaturas, uma vez que o ar polar associado à frente fria será de fraca intensidade.

O principal impacto da mudança nas condições meteorológicas será o aumento da instabilidade atmosférica, especialmente na Região Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuva em áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. A combinação de umidade, calor e avanço do sistema frontal pode favorecer a formação de temporais, enquanto grande parte do Brasil continuará registrando temperaturas elevadas e sensação de abafamento.

Frente fria aumenta o risco de temporais no Sul

O Rio Grande do Sul deve concentrar parte dos impactos mais intensos da nova frente fria. De acordo com a Climatempo, há possibilidade de chuva volumosa, rajadas de vento superiores a 90 km/h e queda de granizo em áreas do estado na sexta-feira. Em pontos do norte e nordeste gaúcho, os acumulados de precipitação podem ultrapassar 100 milímetros.

Continua após a publicidade

Em Santa Catarina, as regiões oeste e sul também devem enfrentar condições favoráveis à ocorrência de temporais, com risco de alagamentos e transtornos provocados pelo excesso de chuva. No Paraná, a instabilidade deve atingir principalmente as áreas oeste e sul, embora pancadas também possam ocorrer em outras regiões do estado.

Quando a frente fria chega a São Paulo e ao Rio de Janeiro?

Depois de provocar instabilidade no Sul, a frente fria deve avançar pelo litoral paulista no sábado, 21. A passagem do sistema tende a favorecer o aumento da nebulosidade e a ocorrência de pancadas de chuva, especialmente entre a tarde e a noite.

Continua após a publicidade

No Rio de Janeiro, a previsão indica a chegada da frente fria também no sábado, com possibilidade de mudanças nas condições do tempo ao longo da tarde. O sistema deve continuar seu deslocamento em direção ao Espírito Santo até domingo, 22, quando tende a se afastar para o oceano.

Apesar da chegada da frente fria, o avanço de ar frio será limitado. Por isso, a mudança mais perceptível deverá ocorrer no comportamento das chuvas, sem expectativa de uma onda de frio ou de redução generalizada das temperaturas no Sudeste.

Continua após a publicidade

Super El Niño: o que você precisa saber

O que diz o Inmet sobre os riscos da nova frente fria?

A principal preocupação dos meteorologistas é a ocorrência de temporais acompanhados de ventos fortes e granizo, sobretudo no Sul do país. A intensidade da chuva pode provocar alagamentos em áreas urbanas, enxurradas e transbordamentos pontuais de córregos e rios.

Rajadas intensas também podem causar queda de árvores, danos em estruturas e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Em regiões onde o solo já apresenta elevados níveis de umidade, o risco de deslizamentos pode aumentar diante de novos episódios de precipitação volumosa.

Continua após a publicidade

A Defesa Civil recomenda evitar deslocamentos durante tempestades intensas, não atravessar ruas alagadas e não procurar abrigo debaixo de árvores durante rajadas de vento ou descargas elétricas. A população deve acompanhar os avisos meteorológicos e as orientações das autoridades locais.

Como fica a previsão do tempo para o fim de semana?

A tendência é de um fim de semana marcado por contrastes nas condições do tempo. Enquanto áreas do Sul devem enfrentar chuva intensa e episódios de instabilidade, o Sudeste poderá registrar pancadas associadas ao deslocamento da frente fria pelo litoral.

Continua após a publicidade

No domingo, 22, o afastamento do sistema em direção ao oceano deverá reduzir sua influência direta sobre o continente. Isso não significa, porém, o fim das chuvas, já que o calor e a disponibilidade de umidade continuam favorecendo pancadas típicas da primavera em diferentes regiões do Brasil.

A expectativa é de que as temperaturas permaneçam relativamente elevadas em boa parte do país, sem previsão de uma onda de frio generalizada. A intensidade e a distribuição das chuvas ainda podem sofrer alterações conforme a evolução da frente fria nos próximos dias.