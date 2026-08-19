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Nova frente fria chega em São Paulo nesta semana: veja o que diz o Climatempo

Temperatura mínima na capital paulista pode chegar aos 11ºC nos próximos dias

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 10h55 | Atualizado em 19 ago 2026, 11h02
Warmly dressed pedestrians face the cold on Paulista Avenue in Sao Paulo, Brazil, on June 30, 2023. (Photo by Cris Faga/NurPhoto via Getty Images)
Mulheres se protegem do frio em São Paulo (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)
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Uma nova frente fria começa a mudar o tempo em São Paulo a partir desta quinta-feira, 20, depois de uma sequência de dias marcada por calor e umidade muito baixa. O sistema avança pelo Centro-Sul do Brasil e enfraquece gradualmente o bloqueio atmosférico que vinha impedindo a chegada de frentes frias ao Sudeste. No estado paulista, o oeste deve ser uma das primeiras áreas a perceber a virada, inicialmente pela mudança na direção dos ventos.

Apesar da aproximação da frente fria, a previsão do tempo não indica chuva em São Paulo. Segundo o Climatempo, a atmosfera permanece com pouca umidade disponível em grande parte do estado, o que dificulta a formação de áreas extensas de precipitação. A mudança será percebida principalmente pelo aumento dos ventos e pela queda das temperaturas com o avanço posterior de uma massa de ar polar.

A virada deve ficar mais evidente na sexta-feira, 21. As rajadas de vento podem chegar perto dos 70 km/h em áreas do centro-leste paulista, enquanto a entrada do ar mais frio provoca redução das temperaturas sobretudo no centro-sul do estado. No interior, a combinação entre ventos fortes e solo muito seco também pode levantar poeira e reduzir temporariamente a visibilidade.

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Vai chover em São Paulo com a chegada da frente fria?

A passagem do sistema não deve provocar chuva abrangente pelo estado. A quantidade reduzida de umidade na atmosfera limita o desenvolvimento de precipitações mais generalizadas.

Na prática, a principal característica desta frente fria em São Paulo será a combinação de vento mais intenso e queda de temperatura, e não grandes volumes de chuva. O cenário contrasta com o observado mais ao sul do país, onde o mesmo sistema favorece temporais antes da chegada do ar polar.

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Temperaturas caem na cidade de São Paulo até domingo

Na capital paulista, a mudança de temperatura ficará especialmente evidente entre quinta e sexta-feira. O Climatempo prevê mínima de 18°C e máxima de 32°C na quinta-feira, 20, ainda sob influência do ar mais quente antes da passagem mais efetiva da frente fria.

Na sexta-feira, 21, os termômetros devem variar entre 14°C e 26°C, uma redução de 6°C na máxima em apenas 24 horas. Para o sábado, 22, a previsão indica frio mais acentuado durante a madrugada e o começo da manhã, com mínima de 11°C e máxima de 23°C.

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No domingo, 23, o frio persiste nas primeiras horas do dia e capital deve registrar mínima de 12°C e máxima de 23°C. Não há previsão de chuva para nenhum desses quatro dias na previsão do Climatempo.

Veja as temperaturas previstas para São Paulo:

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  • Quinta-feira, 20: mínima de 18°C e máxima de 32°C;
  • Sexta-feira, 21: mínima de 14°C e máxima de 26°C;
  • Sábado, 22: mínima de 11°C e máxima de 23°C;
  • Domingo, 23: mínima de 12°C e máxima de 23°C.

Massa de ar polar derruba as temperaturas

Depois da passagem da frente, uma massa de ar polar avança pelo Centro-Sul e abre caminho para temperaturas mais baixas. Em São Paulo, a redução deve ser mais perceptível no centro-sul do estado.

A mudança ocorre após vários dias de calor, tempo seco e atuação de um bloqueio atmosférico. Com o avanço do novo sistema, o padrão passa gradualmente de temperaturas elevadas e baixa umidade para um cenário de ventos mais fortes e ar mais frio.

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