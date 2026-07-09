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Nova frente fria aumenta o risco de temporais no Sul nesta sexta, 10: veja o que diz o Climatempo

São Paulo deve ter manhã fria; saiba a temperatura mínima na capital paulista

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 17h00
Chuva
 (Divulgação/Getty Images)
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Nova frente fria aumenta o risco de temporais no Sul nesta sexta, 10: veja o que diz o Climatempo Priorizar nos meus resultados Google

A previsão do tempo para esta sexta-feira, 10 de julho, indica o retorno da chuva à Região Sul, com risco de temporais entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A mudança será provocada por uma nova frente fria, associada a uma área de baixa pressão sobre o Paraguai e o norte da Argentina e a um cavado meteorológico nos níveis médios da atmosfera.

Enquanto as instabilidades avançam pelo Sul, uma área de alta pressão mantém o tempo firme em grande parte do Sudeste e do Centro-Oeste. Nessas regiões, a baixa umidade do ar continua como o principal motivo de atenção, com índices que podem variar entre 12% e 20% em pontos do interior.

Na cidade de São Paulo, o sol predomina durante o dia e a temperatura máxima pode chegar aos 26°C. O Climatempo não prevê chuva para a capital, mas indica manhã amena a fria em áreas do centro-sul e do leste paulista.

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Previsão por região do país:

Sul

A nebulosidade aumenta desde as primeiras horas do dia no oeste, sudoeste, noroeste e centro do Rio Grande do Sul, inicialmente com pancadas fracas a moderadas. Pela manhã, a chuva ganha força entre o norte gaúcho, o sul e o oeste de Santa Catarina, com risco de temporais entre o noroeste do Rio Grande do Sul e o oeste catarinense. À tarde e à noite, as instabilidades persistem no norte, noroeste e nordeste gaúchos, em Santa Catarina e no extremo sul do Paraná.

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Sudeste

A alta pressão mantém o tempo firme em São Paulo, no Rio de Janeiro e em grande parte de Minas Gerais. No Espírito Santo e no leste mineiro, os ventos marítimos aumentam a nebulosidade no litoral, mas sem expectativa de chuva significativa. As manhãs continuam amenas a frias no centro-sul e no leste paulista e no extremo sul mineiro, enquanto a umidade pode variar entre 12% e 20% no extremo noroeste de Minas Gerais e em Uberlândia.

Centro-Oeste

A massa de ar seco mantém o tempo firme e quente em praticamente todo o Centro-Oeste. A umidade relativa do ar pode ficar entre 12% e 20% nas horas mais quentes, principalmente em Goiás, no Distrito Federal e no leste de Mato Grosso. Apenas o norte mato-grossense pode registrar chuva fraca e isolada, provocada pelo transporte de umidade vindo da Região Norte.

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Nordeste

A chuva permanece concentrada no litoral e em áreas pontuais do interior. Pancadas mais fortes podem atingir trechos entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba, a faixa entre Ilhéus e o sul da Bahia, o centro-norte do Maranhão, o oeste do Piauí e o litoral do Ceará. Em Salvador, a precipitação ocorre com intensidade moderada. No interior, o tempo continua seco, com umidade entre 12% e 20% no oeste da Bahia e rajadas de 40 a 50 km/h em grande parte da região.

Norte

O calor, a elevada disponibilidade de umidade e a atuação da Zona de Convergência Intertropical favorecem pancadas moderadas a fortes no Amazonas, em Roraima, no Amapá, no oeste do Acre e em grande parte do Pará. Há possibilidade de temporais localizados no oeste amazonense. No restante de Rondônia, em parte do Pará e no Tocantins, o tempo permanece firme, quente e seco, com umidade entre 12% e 20% no sul tocantinense.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta sexta-feira, 10:

Fonte: Climatempo

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  • Belo Horizonte (MG): 12°C / 27°C
  • Brasília (DF): 14°C / 28°C
  • Curitiba (PR): 10°C / 23°C
  • Florianópolis (SC): 11°C / 20°C
  • Goiânia (GO): 18°C / 30°C
  • Manaus (AM): 25°C / 31°C
  • Porto Alegre (RS): 12°C / 17°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 13°C / 29°C
  • Salvador (BA): 21°C / 27°C
  • São Paulo (SP): 11°C / 26°C

Temporais e baixa umidade exigem atenção

O principal risco meteorológico desta sexta-feira estará entre o noroeste do Rio Grande do Sul e o oeste de Santa Catarina, onde podem ocorrer temporais. Nas áreas atingidas, a população deve evitar locais abertos durante tempestades e acompanhar eventuais alertas.

No interior do Sudeste, do Centro-Oeste, do Nordeste e do Norte, a umidade em níveis muito baixos exige reforço na hidratação e atenção especial durante as horas mais quentes do dia.

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