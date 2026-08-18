É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Agenda Verde

Neve no Havaí: Furacão Lala marca um dos eventos climáticos mais incomuns do ano

Mistura de ventos fortes, vapor d’água e baixa temperatura no cume do vulcão Mauna Kea favoreceu a formação de neve em sua área

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 15h34 | Atualizado em 19 ago 2026, 15h35
Estrada sinuosa coberta de neve e lama, com marcas de pneus, levando a um observatório astronômico de cúpula branca no topo de uma montanha nevada sob céu nublado
Neve encheu o pico do vulcão durante o ciclone (Center for Maunakea Stewardship Rangers/Reprodução)
Continua após publicidade
Neve no Havaí: Furacão Lala marca um dos eventos climáticos mais incomuns do ano Priorizar nos meus resultados Google

Distante do continente, o estado americano do Havaí tem como característica principal a beleza natural e seu calor tipicamente tropical. No último domingo, 16, o furacão Lala atingiu o arquipélago com ventos fortes, chuva intensa e cortes de energia. Apesar disso, um outro fator causado pelo furacão se destacou: por causa do evento climático, o monte Mauna Kea, ponto mais alto do conjunto de ilhas, teve grandes quantidades de neve em seu topo. 

O ciclone tropical Lala já estava previsto e atingiu o arquipélago com chuvas torrenciais e ventos fortes. Sua atuação causou inundações, cortes de energia — cerca de 60 mil pessoas estão sem eletricidade em suas casas — e até mesmo uma morte, ocorrida em decorrência do furacão. Mesmo com essa situação de calamidade em terra, o topo do Mauna Kea, exatamente por causa do furacão, recebeu enormes quantidades de neve.

Quatro observatórios astronômicos brancos com cúpulas e um edifício retangular no topo de uma montanha coberta de neve, com uma estrada sinuosa e nuvens abaixo, sob um céu azul claro
O pico do Mauna Kea frequentemente tem neve (Stuart Westmorland/Design Pics Editorial/Universal Images Group/Getty Images)
Continua após a publicidade

Mesmo parecendo uma combinação improvável, de acordo com informações do MetSul Meteorologia, o fenômeno é completamente possível. A neve foi causada por uma mistura de quantidades enormes de umidade tropical, temperaturas baixas o suficiente em áreas mais altas e um pico de quase 4.200 metros acima do nível do mar. Vale destacar que, mesmo com a situação conflitante com o clima tropical do Havaí, é comum que haja neve no pico do vulcão, que é extremamente alto. À medida que a altura aumenta, as temperaturas diminuem. 

Siga

4.205 metros de altura marcam o Mauna Kea, que tem como característica um cume que frequentemente registra temperaturas próximas ou abaixo de zero grau. Durante a aproximação do ciclone, os ventos de 190 km/h misturados à sensação térmica próxima aos -4ºC e enormes quantidades de vapor d’água criaram o ambiente perfeito para a formação de neve no cume do vulcão.

Continua após a publicidade
Mulher com bebê no colo caminha por estrada de terra e lama, com postes de energia caídos e destroços de árvores e pedras ao fundo, após um desastre natural. Outras pessoas observam a devastação.
O furacão Lala devastou regiões inteiras do Havaí (Stephen Lam/San Francisco Chronicle/Getty Images)
Continua após a publicidade

O furacão não passou diretamente pelo arquipélago. Na verdade, seu centro estava há cerca de 50 quilômetros de distância, sem tocar na terra, mas sua circulação externa atingiu de forma direta as ilhas. O que aconteceu foi que o furacão levou à umidade a região, e seus ventos entraram em contato com as barreiras físicas do espaço, que levaram o vento à “subir” o pico do vulcão. Lá, encontraram altitude e baixas temperaturas, o que favoreceu a criação da neve. 

Publicidade
TAGS:
Agenda Verde
Clima
Furacão
Havaí
Vulcão
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).