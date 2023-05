Mundo deverá atingir aquecimento recorde nos próximos anos, alerta ONU

A Organização Meteorológica Mundial (WMO, na sigla em inglês) afirmou na manhã desta quarta-feira, 17, que a temperatura média do planeta deve atingir recordes nos próximos anos. “Nós temos dados de 18 centros globais que fazem estimativas climáticas”, afirma Petteri Taalas, secretário geral da WMO. “Os centros, juntos, apontaram que existe uma chance de 66% de que excederemos os 1,5ºC de aquecimento nos próximos cinco anos.”

A previsão é temporária e não significa, necessariamente, que o aumento da temperatura a longo prazo ultrapassará o limite de um grau e meio estabelecido pelo acordo de Paris. Segundo o secretário, as principais causas são o aquecimento global e o El Niño. O fenômeno “vai combinar com as mudanças climáticas provocadas pelos humanos para empurrar as temperaturas globais para um território desconhecido”, afirma.

O El Niño é caracterizado pelo aumento das temperaturas do oceano pacifico equatorial acima da média histórica. Quando isso acontece, as águas superficiais aquecem a atmosfera, impulsionando assim o aumento das temperaturas. Nos últimos três anos, a La Niña, fenômeno contrário que resfria as águas do pacífico, foi predominante, o que freou as temperaturas, provocando chuva em grande parte do planeta.

Ainda de acordo com a organização, existe uma chance de 98% de que um dos próximos cinco anos seja o mais quente da história, ultrapassando os níveis de 2016, quando o aquecimento atingiu os 1,3 ºC.

Em março, a WMO já havia alertado para o possível retorno do El Niño, com chance de 55% de ocorrer entre junho e agosto. De fato, de acordo com um relatório divulgado pelo Jet Propulsion Laboratory, da Nasa, os primeiros sinais do fenômeno já começaram a ser observados, próximo à costa da América do Sul, pelo principal satélite climático, o Sentinel-6.

O anúncio é preocupante porque, apesar da ocorrência da La Niña nos últimos anos, o mundo observou temperaturas recordes em diversos países, como no Reino Unido. O retorno do fenômeno, associado à crescente emissão de gases do efeito estufa informado por um relatório recente da WMO, deve provocar eventos climáticos extremos, como secas e tempestades, em todo o globo.