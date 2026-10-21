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Mundo caminha para aquecimento catastrófico de 2,8°C e fracassa em reduzir emissões, diz ONU

Novo relatório mostra que compromissos climáticos dos países são insuficientes para conter a alta da temperatura

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 19h28
Incêndio florestal de grandes proporções perto da cidade de Omis, na Croácia, em 14 de agosto de 2026.
Incêndio florestal de grandes proporções perto da cidade de Omis, na Croácia, em 14 de agosto de 2026. (MIROSLAV LELAS/Getty Images)
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O planeta poderá registrar um aumento de 2,8°C na temperatura média até o fim do século caso os governos mantenham suas atuais políticas ambientais. A projeção consta de um novo relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), divulgado nesta quarta-feira, 21, que aponta a persistência das emissões de gases de efeito estufa e a distância entre as promessas dos países e as medidas necessárias para conter o aquecimento global.

O documento mostra que o mundo continua longe das metas do Acordo de Paris, firmado em 2015 por quase 200 países. O tratado prevê limitar o aumento da temperatura a menos de 2°C em relação ao período pré-industrial, com esforços para mantê-lo em 1,5°C.

Segundo a ONU, já não é possível evitar que o planeta ultrapasse temporariamente o limite de 1,5°C. Ainda existe, porém, a possibilidade de reduzir as emissões nas próximas décadas e fazer a temperatura voltar a níveis inferiores a esse patamar até o fim do século.

Para isso, seria necessário cortar as emissões globais em 45% até 2035. Os compromissos apresentados pelos governos, no entanto, preveem uma redução de apenas 11% a 15% no mesmo período.

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Emissões continuam próximas de recordes

Apesar da expansão das fontes renováveis, o consumo de combustíveis fósseis continua dificultando o combate às mudanças climáticas.

Em 2025, as emissões mundiais de gases de efeito estufa tiveram uma redução de apenas 100 milhões de toneladas em relação ao ano anterior. A queda foi influenciada, em parte, pela diminuição das emissões associadas a incêndios florestais.

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O recuo, contudo, é considerado insuficiente para indicar uma mudança duradoura. As emissões provenientes da queima de carvão, petróleo e gás natural continuaram crescendo em ritmo semelhante ao observado na última década.

Isso significa que, mesmo com os avanços tecnológicos e o aumento dos investimentos em energia limpa, a economia mundial ainda não iniciou uma trajetória consistente de redução da poluição responsável pelo aquecimento global.

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Estados Unidos voltam a elevar emissões

Os Estados Unidos aparecem entre os países desenvolvidos com maior aumento recente das emissões relacionadas à energia. O movimento foi impulsionado pela retomada da geração de eletricidade em usinas a carvão, em resposta ao crescimento da demanda energética.

A mudança ocorre sob o governo de Donald Trump, que adotou medidas de incentivo aos combustíveis fósseis e decidiu retirar novamente o país do Acordo de Paris.

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O carvão tem uma das maiores intensidades de emissão de dióxido de carbono entre as fontes utilizadas para produzir eletricidade. Seu maior consumo dificulta a redução da poluição do setor energético americano, que vinha apresentando uma tendência de queda ao longo da última década.

As emissões relacionadas à energia também aumentaram na China e na Indonésia. Em contrapartida, a Índia e a União Europeia registraram reduções, segundo o levantamento.

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O resultado mostra que a transição energética avança em ritmos diferentes. Enquanto alguns países conseguem reduzir o uso de combustíveis fósseis, outros continuam recorrendo a essas fontes para atender ao crescimento da demanda por eletricidade.

Metas atuais não impedem aquecimento perigoso

O Pnuma calculou diferentes trajetórias para a temperatura mundial conforme o grau de cumprimento das políticas climáticas.

Se os governos mantiverem apenas as medidas atualmente em vigor, o aquecimento projetado será de 2,8°C até 2100. Caso cumpram integralmente as metas nacionais que não dependem de financiamento externo, a estimativa cai para 2,7°C.

O cenário melhora para 2,6°C se também forem executados os compromissos condicionados à obtenção de recursos internacionais.

A diferença entre os resultados mostra que as promessas apresentadas pelos países ainda estão distantes do esforço necessário para cumprir o Acordo de Paris.

O relatório também aponta que as novas metas climáticas entregues desde o ano passado tiveram impacto praticamente nulo sobre a trajetória das emissões mundiais. A saída dos Estados Unidos do acordo contribuiu para limitar o avanço das negociações.

A projeção de 2,8°C sob as políticas atuais permaneceu inalterada em relação ao levantamento anterior. Já os cenários baseados nas promessas nacionais ficaram menos favoráveis.

Por que a diferença de temperatura importa

O aumento da temperatura média mundial intensifica fenômenos como ondas de calor, secas e chuvas extremas. Também contribui para a elevação do nível dos oceanos e para alterações nos padrões de precipitação, com consequências para a agricultura, a infraestrutura e o abastecimento de água.

Os riscos crescem conforme o planeta aquece. Por isso, uma diferença aparentemente pequena na temperatura média pode representar impactos relevantes sobre ecossistemas, cidades e atividades econômicas.

A ONU ressalta que ultrapassar 1,5°C não significa que todos os esforços para limitar o aquecimento tenham perdido a importância. Reduções rápidas das emissões podem diminuir a intensidade e a duração desse período de temperaturas mais elevadas.

A possibilidade de retornar a um patamar inferior a 1,5°C dependeria, porém, não apenas da redução do uso de combustíveis fósseis, mas também da retirada de grandes quantidades de dióxido de carbono da atmosfera.

Essas tecnologias ainda enfrentam limitações de custo, escala e viabilidade técnica. O relatório destaca que sua expansão envolve desafios econômicos e sociais consideráveis.

Energia solar avança, mas não resolve o problema sozinha

O levantamento também identifica resultados positivos na expansão da eletricidade renovável. A capacidade instalada de geração limpa, especialmente de energia solar, cresceu muito mais rapidamente do que se previa quando o Acordo de Paris foi assinado.

Esse avanço demonstra que a substituição de combustíveis fósseis por alternativas de menor emissão é tecnicamente possível em parte importante do setor elétrico.

O desafio é acelerar a mudança e estendê-la a atividades que ainda dependem fortemente de petróleo, carvão e gás, como transporte, indústria pesada e produção de determinados materiais.

Para a diretora-executiva do Pnuma, Inger Andersen, o atraso acumulado nas políticas climáticas tornou mais difícil cumprir os objetivos internacionais. Ainda assim, a redução acelerada das emissões poderia limitar o período em que a temperatura permaneceria acima de 1,5°C.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, também defendeu que a ultrapassagem temporária desse limite não seja tratada como motivo para abandonar as metas climáticas.

O novo relatório reforça que o problema central já não é a falta de alternativas tecnológicas, mas a velocidade de sua adoção. Sem mudanças mais profundas nas políticas energéticas e industriais, a expansão das fontes renováveis continuará insuficiente para compensar o consumo de combustíveis fósseis.

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