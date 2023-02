Mudança no clima alimenta supertemporais como o que devastou Juquehy

A extraordinária chuva que desabou sobre o litoral norte de São Paulo durante o último fim de semana – a maior da história do Brasil, de acordo com dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) – tem relação intrínseca com as mudanças climáticas.

De acordo com a Nasa, agência espacial americana, o aquecimento do globo não só está aumentando a potência das tempestades, como também as torna mais frequentes.

Ainda que a ciência climática seja de alta complexidade, nos últimos anos foram coletadas evidências ligando condições meteorológicas extremas ao efeito estufa.

Dados verificados por satélites, aeronaves, medições terrestres e projeções de modelos climáticos estão cada vez mais estabelecendo conexões.

“Dentro da comunidade científica, é uma ideia praticamente consolidada”, diz João Teixeira, co-diretor do Centro de Ciências Climáticas no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, em Pasadena, na Califórnia.

“À medida que as temperaturas globais aumentam, a precipitação extrema provavelmente também aumentará”, afirma.

Uma tempestade sem precedentes: o quanto choveu no litoral de São Paulo

Bertioga – 680 mm

São Sebastião – 626 mm

Guarujá – 388 mm

Ilhabela – 337 mm

Ubatuba – 335 mm

Caraguatatuba – 234 mm

Santos – 225 mm

A queima de dióxido de carbono (CO2), também conhecido como gás carbônico, provoca o chamado efeito estufa, em que os gases retém o calor do sol na atmosfera terrestre.

Esse calor excessivo atinge não só a atmosfera, aquecendo ainda a superfície dos oceanos. Os dois fatores provocam maior evaporação de água o que, consequentemente, resulta em crescente precipitação nos temporais.

Os cientistas explicam ainda que o vapor d’água e o calor em excesso servem de combustível para aumentar a velocidade dos ventos, outro fator fundamental às tempestades.

Além disso, o aquecimento de regiões tropicais como o Brasil vem empurrando os temporais para latitudes mais altas, como os Estados Unidos, a Europa e Ásia.

Os valores verificados no litoral norte paulista se assemelham, por exemplo, a outro desastre recente, em Zhengzhou, a 700 quilômetros de Pequim, na China, em 2021. Lá, a precipitação pluviométrica foi de 610,5 mm, valor quase idêntico ao que se viu em Bertioga e São Sebastião.

Não é coincidência, também, que os furacões verificados na costa dos Estados Unidos estejam ficando mais potentes.

Em 2022, o furacão Ian surpreendeu meteorologistas ao ganhar força em tempo recorde e avançar sobre a Flórida na categoria 4, quando os ventosatingem velocidades entre 210 e 249 km/h e as ondas na costa ultrapassam os 5 metros de altura.

Ian foi o sexto furacão em categoria 4 a afetar os Estados Unidos nos últimos seis anos, um recorde.

O problema agora é saber em que medida as mudanças climáticas afetam o padrão de tempestades. Segundo a Nasa, é como analisar o desempenho de um atleta sob efeito de esteróides.

Sabe-se que esses compostos químicos incrementam a performance humana. Mas é difícil quantificar o quanto da melhoria desse esportista se deve aos anabolizantes.

Veja abaixo os três maiores acumulados de chuva em 24 horas da história do Brasil

Bertioga, 2023 – 683 mm

Petrópolis, 2022 – 534 mm

Florianópolis, 1991 – 404 mm