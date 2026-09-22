Moradora relata ‘estrondo’ próximo da região de buscas por helicóptero com cantor Rick

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O Corpo de Bombeiros segue nas buscas pelo helicóptero desaparecido com o cantor Rick e outras duas pessoas em Santa Catarina. Uma moradora de Urubici relatou ter ouvido um “estrondo”. Equipes reforçadas atuam na serra catarinense, usando drones e cães, concentrando esforços nas regiões de Vacas Gordas e Morro Agudo, apesar do mau tempo.

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Nas buscas pelo helicóptero com o cantor Rick, o Corpo de Bombeiros Militar ouviu o relato de uma moradora na região de Urubici que teria ouvido um “estrondo”. A informação foi divulgada pela Tenente-Coronel Heloísa Battisti ao portal NSC e confirmada por VEJA. O município catarinense é onde se concentram as buscas, mas não há confirmação se o barulho está relacionado ao desaparecimento da aeronave nesta segunda, 21.

O helicóptero com Rick, cantor de dupla sertaneja com Renner, teria decolado de Costa Esmeralda, em Porto Belo. Além do músico, seu empresário, Bruno Avelar, e o piloto estavam à bordo da aeronave, segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC).

As buscas se concentram no município de Urubici, na serra catarinense, na região de Vacas Gordas, onde houve a última comunicação com a aeronave, e na região de Morro Agudo, onde foi realizado o cruzamento de sinais de celulares.

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A operação de buscas se estendeu durante a madrugada, apesar da baixa visibilidade e chuvas. Nesta terça, 22, a partir das 6h recebeu reforços de bombeiros vindos de Lages, Curitibano, São Joaquim e da própria cidade de Urubici. Sete viaturas e mais de 20 agentes militares e comunitários trabalham na busca, além de dois drones e dois cães de busca.