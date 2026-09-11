Ministério da Saúde inaugura base da Força Nacional do SUS no Rio de Janeiro

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A Força Nacional do SUS inaugurou sua terceira base no Rio, parte de um plano do Ministério da Saúde para acelerar respostas a emergências climáticas e desastres. Com alcance de 12h no Sudeste, a estrutura no Rio, junto a bases em Porto Alegre e Salvador, visa fortalecer a capacidade do país diante de eventos extremos.

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Estrutura de resposta emergencial ao aquecimento global do Ministério da Saúde, a Força Nacional do SUS (FN-SUS) abriu sua terceira unidade nacional, no Rio de Janeiro, nesta semana. Segundo o governo, a base permite que a Força Nacional do SUS alcance qualquer localidade da região Sudeste em até 12 horas. A presença permanente da estrutura também aumenta em até 20 vezes a capacidade de pronta resposta da força quando acionada pelos governos locais. A ideia é acelerar a resposta a emergências sanitárias e desastres associados a eventos climáticos extremos.

A estrutura do Rio funciona na sede da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), na Glória, zona sul da cidade. Ela reúne veículos, drones, equipamentos de comunicação via satélite, suporte para o deslocamento de equipes e um posto médico avançado. Em situações de emergência, a capacidade poderá ser ampliada com equipes de resposta rápida, profissionais voluntários e outros recursos, em articulação com estados, municípios e hospitais federais.

Antes da base no Rio de Janeiro, já haviam sido instaladas bases em Porto Alegre (RS) e Salvador (BA). O plano prevê ainda outras seis unidades até o fim deste ano, ampliando a cobertura para as demais regiões do país. A rede foi planejada para atuar não apenas em enchentes. Entre os cenários previstos estão ondas de calor, secas e estiagens, incêndios florestais, chuvas intensas, desastres hidrogeológicos, surtos e epidemias, acidentes com múltiplas vítimas e interrupções de serviços de saúde. A estratégia ganha importância diante da maior frequência e intensidade de eventos climáticos extremos e das projeções para os efeitos do El Niño no país.

As bases também serão integradas aos Centros de Informação em Saúde e Clima (CISC), que monitoram dados meteorológicos, ambientais, demográficos e de saúde para identificar áreas de risco e orientar a preparação do SUS. Atualmente, existem oito centros em funcionamento, em cidades como Porto Alegre, Belo Horizonte, Belém, Cuiabá, Curitiba, Santarém, Salvador e Fortaleza.

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Criada em 2011, a FN-SUS é acionada em situações nas quais a capacidade local de resposta é insuficiente e já atuou em desastres, emergências sanitárias e outras crises. A nova estratégia transforma as bases regionais em pontos permanentes de mobilização, reduzindo o tempo necessário para que equipes, equipamentos e atendimento especializado cheguem às áreas afetadas.