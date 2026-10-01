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Mesmo em regiões críticas, desmatamento fica fora dos planos de candidatos

Levantamento mostra mais metas no Pará e indefinição no Maranhão e Tocantins, líderes do desmatamento

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 12h01 | Atualizado em 1 out 2026, 12h51
Floresta em chamas: o desmatamento responde por metade das emissões de carbono no país
Floresta em chamas: o desmatamento responde por metade das emissões de carbono no país (Mairinco de Pauda/CPA-CBMMS/.)
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Os candidatos ao governo dos quatro estados que concentram parte importante do desmatamento na Amazônia e no Cerrado apresentam propostas bastante diferentes para enfrentar a derrubada de vegetação nativa.

Levantamento realizado pelo Centro Brasil no Clima (CBC) com 27 planos de governo registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra que a pauta aparece com mais detalhes no Pará, enquanto Maranhão e Tocantins, estados que lideram o desmatamento do Cerrado, têm maior número de candidaturas sem propostas específicas para reduzir a perda de vegetação.

Foram analisados os planos dos candidatos a governador de Maranhão, Pará, Tocantins e Mato Grosso.

O levantamento identificou medidas relacionadas a fiscalização, monitoramento por satélite, ICMS Ecológico, pagamento por serviços ambientais e combate ao desmatamento.

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Também verificou se os documentos estabelecem uma referência de desmatamento zero e se apresentam metas de redução.

Em 15 dos 27 planos, a redução do desmatamento aparece como objetivo. Na maioria dos casos, porém, não há uma meta numérica ou prazo definido. Dez planos não apresentam proposta específica para reduzir o desmatamento, sendo oito de candidatos do Maranhão e de Tocantins.

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Cerrado concentra a pressão

O contraste ocorre em uma região que concentra atualmente grande parte da perda de vegetação nativa do país.

Segundo o MapBiomas, o Cerrado foi o bioma com maior área desmatada em 2024, com 652.197 hectares, ou 52,5% do total registrado no Brasil. Cerca de 75% da área perdida no Cerrado estava no Matopiba, região formada por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

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O Maranhão respondeu sozinho por 218.298 hectares desmatados em 2024, segundo o MapBiomas, e ficou na liderança nacional pelo segundo ano consecutivo. O Tocantins também esteve entre os estados com maior área desmatada.

Os dados mais recentes do Prodes, sistema do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), mostram que Maranhão e Tocantins continuaram entre os estados com maior desmatamento no Cerrado em 2025.

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Foram 2.006 km² no Maranhão e 1.489 km² no Tocantins, respectivamente 27,7% e 20,6% do total registrado no bioma. Apesar dos volumes elevados, os dois estados tiveram queda em relação a 2024, de 19,3% e 26,3%.

No ciclo mais recente do sistema Deter, que mede alertas de desmatamento em tempo quase real, o Maranhão continuou com a maior área sob alerta no Cerrado entre agosto de 2025 e julho de 2026, com 1.277 km². Tocantins ficou em segundo, com 1.190 km².

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Pará concentra metas

No Pará, os planos analisados apresentam maior número de propostas relacionadas ao desmatamento. As candidaturas apresentaram, em média, 4,3 medidas sobre o tema, contra 3,7 em Mato Grosso, 2,9 em Tocantins e 2,4 no Maranhão.

A diferença entre os estados amazônicos e os dois estados do Cerrado, porém, não é estatisticamente significativa, segundo o levantamento.

Três planos do Pará adotam alguma forma de compromisso com desmatamento zero.

Araceli Lemos (PSOL) estabelece o objetivo de desmatamento zero de maneira ampla. Gal Leite (UP) propõe zerar o desmatamento ilegal, enquanto Ruth Reis (Democrata) também restringe a meta ao desmatamento ilegal. O plano de Ruth é o único dos 27 analisados que apresenta uma meta numérica de redução.

O programa de Araceli, por exemplo, associa o desmatamento zero ao combate a atividades ilegais, à bioeconomia e ao turismo de base comunitária. Também prevê condicionantes ambientais para atividades de mineração.

O plano de Gal Leite propõe desmatamento ilegal zero e reforço da fiscalização contra queimadas, grilagem e tráfico de madeira.

A maior presença do tema nos programas paraenses ocorre em um momento de queda prolongada do desmatamento na Amazônia.

A taxa consolidada do Prodes caiu de 6.518 km² em 2024 para 5.731 km² em 2025, redução de 12,1%. O Pará, historicamente o estado com maior área desmatada na Amazônia, também registrou queda no período.

No ciclo de agosto de 2025 a julho de 2026, os alertas do Deter na Amazônia caíram 36% e atingiram o menor nível da série histórica do sistema para o período. O Pará respondeu por 987 km², com redução de 25,5% em relação ao ciclo anterior.

Mato Grosso tem alta na Amazônia

O Mato Grosso apresenta situação diferente. O estado concentra grandes áreas de produção agropecuária e também possui parcelas de três biomas: Amazônia, Cerrado e Pantanal.

Nos planos analisados, a questão ambiental aparece com frequência, mas nenhum candidato estabelece uma meta numérica de redução do desmatamento.

O dado chama atenção porque Mato Grosso foi o único estado da Amazônia Legal a registrar aumento do desmatamento em 2025.

Segundo o Prodes, a área desmatada no estado na Amazônia aumentou 26,7% em 2025. Naquele ano, a Amazônia Legal registrou 5.731 km² de desmatamento, queda de 12,1% em relação a 2024. O aumento de Mato Grosso destoou do movimento observado nos outros estados da região.

No Cerrado mato-grossense, o Prodes também registrou aumento em 2025, de 5,6%, para 455 km².

Desmatamento autorizado fica fora da discussão

Uma das principais limitações identificadas pelo levantamento está na diferença entre combater o desmatamento ilegal e estabelecer uma política para reduzir a supressão de vegetação nativa como um todo.

A maior parte dos planos concentra as medidas no combate a crimes ambientais. Isso deixa menos explícita a questão das áreas em que a conversão de vegetação pode ocorrer mediante autorização legal.

A distinção é particularmente relevante no Cerrado. O bioma tem regras próprias para supressão de vegetação e concentra uma parcela importante da expansão agropecuária.

Por isso, uma meta limitada ao desmatamento ilegal não necessariamente significa uma meta de redução da perda total de vegetação nativa.

O levantamento também encontrou poucas propostas de transparência sobre autorizações de supressão vegetal e poucos diagnósticos com dados sobre desmatamento e queimadas. Apenas nove dos 27 planos analisados apresentam informações quantitativas sobre esses fenômenos.

Fiscalização e uso econômico da floresta

Entre as propostas encontradas estão o fortalecimento dos órgãos ambientais, o uso de imagens de satélite para fiscalização, planos permanentes de prevenção e combate ao desmatamento e às queimadas e o uso do ICMS Ecológico para estimular a conservação pelos municípios.

Também aparecem instrumentos econômicos, como pagamento por serviços ambientais e mecanismos associados ao mercado de carbono.

Outra frente é a tentativa de aumentar o valor econômico da vegetação mantida em pé. Alguns planos defendem a expansão da bioeconomia, com processamento local de produtos como açaí, cacau, castanha, baru e babaçu, além do apoio a sistemas agroflorestais e cooperativas.

O governo federal também utiliza instrumentos semelhantes de prevenção e controle. Atualmente, 60 municípios integram a lista de localidades prioritárias para ações contra o desmatamento no Cerrado.

Na Amazônia, são 80 municípios prioritários, segundo o Ministério do Meio Ambiente.

Os programas eleitorais, porém, variam na forma como transformam essas ferramentas em compromissos concretos. O levantamento mostra que medidas de fiscalização são relativamente comuns, mas metas com números, prazos e orçamento são menos frequentes.

A diferença entre os estados não permite estabelecer que a redução do desmatamento em determinada região seja consequência das propostas apresentadas pelos candidatos.

Os planos são documentos eleitorais e não políticas públicas já executadas. No caso do Pará, por exemplo, a queda registrada pelo Prodes antecede a eleição de 2026 e envolve políticas de fiscalização, monitoramento e controle que já estavam em andamento.

O que os documentos permitem observar é a prioridade dada ao tema pelas candidaturas e o grau de detalhamento das medidas propostas.

Nos quatro estados analisados, o desmatamento entrou na agenda eleitoral, mas ainda são poucos os programas que estabelecem metas mensuráveis para reduzir a perda de vegetação nativa.

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