Mega-Sena pode pagar R$ 25 milhões nesta terça, 14: veja como participar e assistir ao sorteio

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A Mega-Sena sorteará um prêmio acumulado de 25 milhões de reais nesta terça-feira, 14, às 21h. Saiba como participar, as opções de aposta, os custos e as chances de se tornar o próximo milionário. Não perca os detalhes essenciais para tentar a sorte no concurso 3.031 e acompanhar a transmissão ao vivo.

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A Mega-Sena pode pagar 25 milhões de reais nesta terça-feira, 14. O prêmio acumulado será disputado no concurso 3.031, com sorteio previsto para começar às 21 horas, pelo horário de Brasília. A transmissão será feita ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube e também pelo perfil das Loterias Caixa no Facebook.

Embora o valor venha do concurso anterior, a Caixa não repete a numeração: o concurso 3.030 foi encerrado sem vencedor da sena no último sábado, 11, e a quantia passou para o seguinte. Os sorteios regulares da Mega-Sena são realizados às terças, quintas e aos sábados, a partir das 21 horas, pelo horário de Brasília.

Como participar da Mega-Sena?

A aposta pode ser registrada presencialmente em uma casa lotérica ou pelos canais digitais oficiais da Caixa até as 20h (horário de Brasília).

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Para participar, o apostador deve escolher de 6 a 20 números, entre as 60 dezenas disponíveis no volante. Também é possível utilizar a Surpresinha, opção na qual o próprio sistema seleciona os números, ou a Teimosinha, que permite concorrer com a mesma combinação em dois, três, quatro, seis, oito, nove ou doze concursos consecutivos.

A aposta simples, composta por 6 números, custa 6 reais. O preço aumenta conforme o jogador inclui mais dezenas: uma aposta com 7 números, por exemplo, custa 42 reais; com 8 números, 168 reais. A aposta máxima, de 20 dezenas, chega a 232.560 reais.

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São premiadas as apostas que acertarem quatro dezenas, na quadra; cinco, na quina; ou todas as seis, na sena. Não havendo vencedor em determinada faixa, o valor correspondente acumula para o concurso seguinte, de acordo com as regras da modalidade.

O recibo deve ser guardado, pois é o comprovante da aposta. Os prêmios prescrevem 90 dias depois da data do sorteio; após esse prazo, os valores não resgatados são destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil.

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Qual é a chance de ganhar?

A chance de acertar as seis dezenas com um jogo simples é de uma em 50.063.860. Para a quina, a probabilidade é de uma em 154.518; para a quadra, de uma em 2.332. Marcar mais números melhora as chances, mas eleva proporcionalmente o custo.