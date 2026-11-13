Mais de 100 mil imóveis ficam sem luz após temporal em São Paulo nesta sexta

Mais de 100 mil imóveis ficaram sem energia elétrica na Grande São Paulo nesta sexta-feira, 13, após o temporal que atingiu a região. Segundo dados da Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia em parte da região metropolitana, 103.968 imóveis estavam sem luz por volta das 12h57. Desse total, 89.993 ficavam na capital paulista. Cerca de uma hora depois, às 13h57, o total havia caído para aproximadamente 60 mil imóveis, de acordo com a companhia.

Atualização: Em nota enviada a VEJA, a Enel afirmou que o pico se deu às 12h58, com registro de pelo menos 96 mil clientes interrompidos – ultrapassando a casa dos 100 mil, vide o número citado acima. Ainda segundo a concessionária, o fornecimento de energia já havia sido restabelecido para 41% daqueles 96 mil clientes em até meia hora. “As equipes da distribuidora seguem atuando em campo para restabelecer o fornecimento aos demais clientes afetados o mais brevemente possível”, afirma a empresa. (Leia a nota na íntegra abaixo)

A chuva também provocou alagamentos em diferentes pontos da cidade. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da prefeitura, colocou as zonas Sul, Sudeste e Leste, o Centro e a Marginal Pinheiros em estado de atenção às 12h05. Às 12h31, o alerta foi estendido às zonas Norte e Oeste e à Marginal Tietê. De acordo com o CGE, as áreas de instabilidade se formaram pela combinação entre as temperaturas elevadas e a alta disponibilidade de umidade na atmosfera. Na zona Leste, o radar meteorológico identificou chuva forte, com possibilidade de granizo. Também havia risco de alagamentos, rajadas de vento e transbordamento de rios e córregos.

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A Defesa Civil estadual também emitiu alertas para temporais, incluindo as regiões Sul e Leste da capital e o município de Diadema. A orientação é evitar transitar por ruas alagadas e manter distância de árvores e da rede elétrica durante as tempestades.

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Nota da Enel

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A Enel Distribuição São Paulo informa que, em até meia hora, já havia restabelecido o fornecimento de energia para 41% dos aproximadamente 96 mil clientes impactados pelas fortes chuvas e ventos registrados nesta sexta-feira (13).

A agilidade no restabelecimento é resultado da antecipação da mobilização de equipes e dos investimentos da companhia em automação da rede, que permitem identificar ocorrências e realizar manobras de forma mais rápida, reduzindo o impacto para os clientes.

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As equipes da distribuidora seguem atuando em campo para restabelecer o fornecimento aos demais clientes afetados o mais brevemente possível.