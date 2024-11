Liminar suspende transitoriamente retirada de corredor verde em SP

Foram pelo menos dez dias de manifestações barulhentas para impedir que mais de 170 árvores, algumas sexagenárias, fossem cortadas na Avenida Sena Madureira, em São Paulo, para dar acesso a dois túneis projetados para dar vasão ao trânsito. O conjunto arbóreo forma um importante corredor verde que liga dois parque importantes da capital paulista, o Ibirapuera e a Aclimação, além disso abriga uma ciclo faixa e ajuda muito na drenagem da água de chuva. Depois de aproximadamente 10 dias de manifestações barulhentas, os manifestantes do tradicional bairro da Vila Mariana puderam respirar aliviados, ao menos por enquanto. Alguns chegaram a se amarar nas árvores para impedir a devastação.

Na última terça-feira, 12, o Ministério Público (MP) entrou com uma ação civil contra a Prefeitura de São Paulo e a construtora Queiroz Galvão, que retomaram um projeto antigo, que nasceu na gestião do prefeito Gilberto Kassab, em 2011. Nesta quarta-feira, finalmente o juiz Marcelo Sérgio concedeu a liminar de suspensão. Apesar de ser um instrumento transitório, a medida dá mais tempo para a intervenção urbana ser melhor investigada. Se os operários não pararem de trabalhar no local, está prevista a aplicação de multa diária de 50 mil reas acrescida de 100 mil por árvore, em caso de corte ou mutilação. O MP identificou problemas no licenciamento: aponta compensação insuficiente – cerca de duas mudas por árvore -, dano ecológico e prejuízo no escoamento pluvial.

Na ação civil, o promotor Carlos Henrique Prestes Camargo enfatiza o fato de a obra estar sob investigação no Ministério Público, em três promotorias distantes, Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo e Patrimônio Público. Também destaca ter expedido uma recomendação de suspensão, que foi ignorada. Aliás, apenas provocou a aceleração das obras na região, com o corte apressado, que colocou em risco a vida de munícipes. Na semana passada, uma das árvores, com mais de três metros de altura caiu atravessada no meio da pista e quase atingiu um carro que estava passando. Além da execução irresponsável, as motosserras da equipe do prefeito Ricardo Nunes não pouparam nem espécies que abrigavam ninhos de passarinhos, o que e considerado crime ambiental. Veja o vídeo feito pelo cinegrafista Ricardo Yamamoto, que mora na região.

“Até a presente data o Sr. Prefeito de São Paulo não atendeu à recomendação do Ministério Público e não prestou nenhuma informação sobre as obras aqui investigadas”, escreve o promotor na ação. Em nota para a imprensa a Prefeitura justifica as obras pelo beneficio que trará ao trânsito, em uma visão antiga e desconectada de um mundo que discute a emergência climática. Apesar da liminar ter saído pelo viés ambiental, a obra ainda remove a casa de 150 famílias de duas comunidades encravadas na região.

Na semana passada, o promotor do caso tinha recomendado a suspensão da obra, em conjunto com a promotoria da habitação e do patrimônio, que investigam o caso. Mas os envolvidos na obra, Nesta quarta-feira,