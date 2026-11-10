Jogos de hoje, terça, 10 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Champions League Feminina agita o dia com PSG x Bayern, Inter x City e Real, Chelsea e Roma em campo
A terça-feira, 10 de novembro de 2026, terá uma programação concentrada no futebol feminino internacional. A UEFA Champions League Feminina apresenta cinco confrontos pela quarta rodada da fase de liga, com destaque para Real Madrid x Paris FC, Paris Saint-Germain x Bayern de Munique e Inter de Milão x Manchester City. Chelsea e Roma também entram em campo em busca de pontos importantes na competição continental.
A programação começa às 14h45, com BK Häcken x Chelsea, na Suécia. O clube inglês busca conquistar um resultado positivo fora de casa, enquanto a equipe sueca tenta aproveitar o mando de campo para somar pontos importantes na fase de liga. No mesmo horário, Real Madrid x Paris FC movimenta o Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri.
Às 17h, Paris Saint-Germain x Bayern de Munique é uma das principais atrações da rodada. O confronto reúne duas equipes tradicionais do futebol feminino europeu, que buscam consolidar suas campanhas e avançar à fase eliminatória da Champions League.
Também às 17h, Inter de Milão x Manchester City coloca frente a frente duas equipes que tentam ganhar espaço no cenário continental. A Inter aposta no mando de campo para surpreender as inglesas, enquanto o Manchester City busca um resultado positivo fora de casa.
A programação ainda terá Roma x Servette, às 17h, encerrando os confrontos da Champions League Feminina nesta terça-feira.
Confira a agenda dos principais jogos desta terça-feira, 10 de novembro de 2026, com horários e canais:
FUTEBOL INTERNACIONAL
UEFA Champions League Feminina
- 14h45 – BK Häcken x Chelsea – Canal da ESPN Brasil no YouTube e Disney+
- 14h45 – Real Madrid x Paris FC – ESPN 4 e Disney+
- 17h00 – Paris Saint-Germain x Bayern de Munique – ESPN e Disney+
- 17h00 – Inter de Milão x Manchester City – ESPN 4 e Disney+
- 17h00 – Roma x Servette – Disney+