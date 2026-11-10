🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Esporte

Jogos de hoje, terça, 10 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Champions League Feminina agita o dia com PSG x Bayern, Inter x City e Real, Chelsea e Roma em campo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 06h00
LISBON, PORTUGAL - MAY 24: The trophy is seen before the UEFA Women's Champions League final match between FC Barcelona v Arsenal WFC at Estadio Jose Alvalade on May 24, 2025 in Lisbon, Portugal. (Photo by Jose Hernandez/Anadolu via Getty Images)
Troféu da Champions Feminina (Jose Hernandez/Anadolu/Getty Images)
Continua após publicidade
Jogos de hoje, terça, 10 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorize VEJA no Google

A terça-feira, 10 de novembro de 2026, terá uma programação concentrada no futebol feminino internacional. A UEFA Champions League Feminina apresenta cinco confrontos pela quarta rodada da fase de liga, com destaque para Real Madrid x Paris FC, Paris Saint-Germain x Bayern de Munique e Inter de Milão x Manchester City. Chelsea e Roma também entram em campo em busca de pontos importantes na competição continental.

A programação começa às 14h45, com BK Häcken x Chelsea, na Suécia. O clube inglês busca conquistar um resultado positivo fora de casa, enquanto a equipe sueca tenta aproveitar o mando de campo para somar pontos importantes na fase de liga. No mesmo horário, Real Madrid x Paris FC movimenta o Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri. 

Às 17h, Paris Saint-Germain x Bayern de Munique é uma das principais atrações da rodada. O confronto reúne duas equipes tradicionais do futebol feminino europeu, que buscam consolidar suas campanhas e avançar à fase eliminatória da Champions League.

Siga

Também às 17h, Inter de Milão x Manchester City coloca frente a frente duas equipes que tentam ganhar espaço no cenário continental. A Inter aposta no mando de campo para surpreender as inglesas, enquanto o Manchester City busca um resultado positivo fora de casa.

Continua após a publicidade

A programação ainda terá Roma x Servette, às 17h, encerrando os confrontos da Champions League Feminina nesta terça-feira.

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Continua após a publicidade

Confira a agenda dos principais jogos desta terça-feira, 10 de novembro de 2026, com horários e canais:

FUTEBOL INTERNACIONAL

UEFA Champions League Feminina

  • 14h45 – BK Häcken x Chelsea – Canal da ESPN Brasil no YouTube e Disney+
  • 14h45 – Real Madrid x Paris FC – ESPN 4 e Disney+
  • 17h00 – Paris Saint-Germain x Bayern de Munique – ESPN e Disney+
  • 17h00 – Inter de Milão x Manchester City – ESPN 4 e Disney+
  • 17h00 – Roma x Servette – Disney+
      Publicidade
      TAGS:
      Futebol: onde assistir
      Redação Digital
      Assine Abril

      Veja Negócios

      Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

      OFERTA 11.11

      Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

      Veja

      Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

      OFERTA 11.11

      Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

      Guia do Estudante

      Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

      OFERTA 11.11

      Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

      Superinteressante

      Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

      OFERTA 11.11

      Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

      Quatro Rodas

      Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

      OFERTA 11.11

      Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

      Você RH

      Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

      OFERTA 11.11

      Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

      Veja Saúde

      Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

      OFERTA 11.11

      Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

      Claudia

      Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

      OFERTA 11.11

      Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

      Viagem e Turismo

      Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

      OFERTA 11.11

      Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

      Goread

      Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

      BLACK FRIDAY

      Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

      Guia + Veja

      Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

      OFERTA RELÂMPAGO

      Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

      Veja + Zero Hora

      Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

      OFERTA RELÂMPAGO

      Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

      Capricho

      Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

      OFERTA 11.11

      Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

      Quatro Rodas + Placar

      Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

      OFERTA RELÂMPAGO

      Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

      VEJA + ESTADÃO DIGITAL

      Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

      OFERTA RELÂMPAGO

      Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
      Quem assina tem mais vantagens
      Icone de colunistas
      Colunistas
      Conteúdo criado por especialistas
      Icone de favoritos
      Seus favoritos
      Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
      Icone de aplicativo
      Aplicativo
      Leia todas as revistas em um só app
      Icone de sites
      Sites
      Acesso ilimitado aos sites
      Icone de leitura offline
      Leia offline
      Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
      Icone de clube
      Abril Signature
      Descontos, cashback, sorteios e muito mais

      Leia também no GoRead

      Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

      Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

      Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
      ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

      Digital Essencial

      A notícia em tempo real na palma da sua mão!
      Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
      De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
      BLACK FRIDAY CHEGOU

      Revista em Casa + Digital Premium

      Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
      De: R$ 59,99/mês
      A partir de R$ 32,90/mês
      Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

      *Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
      *Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).