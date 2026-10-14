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Um estudo recente aponta que chatbots de inteligência artificial podem estar dificultando o combate às mudanças climáticas ao reforçar o status quo. Eles tendem a recomendar a manutenção de políticas e hábitos existentes, mesmo quando prejudiciais ao meio ambiente, influenciando decisões de consumo e governamentais.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Os sistemas de inteligência artificial podem estar reforçando comportamentos que dificultam o combate às mudanças climáticas. A conclusão é de um estudo conduzido por Seth Wynes, pesquisador da Universidade de Waterloo, no Canadá, em parceria com outros cientistas.

Publicado na revista científica Environmental Research Communications, o trabalho identificou que chatbots são, em média, 7,5 vezes mais propensos a recomendar a manutenção de políticas existentes do que a defender mudanças, mesmo quando as regras em vigor prejudicam o meio ambiente.

A descoberta levanta dúvidas sobre o papel da inteligência artificial na transição para uma economia de baixo carbono. Ferramentas utilizadas para responder perguntas cotidianas, como qual carro comprar, o que cozinhar ou qual sistema de aquecimento instalar, podem acabar reproduzindo hábitos de consumo já estabelecidos, em vez de apresentar alternativas menos poluentes.

O problema ganha importância à medida que consumidores, empresas e governos passam a utilizar esses sistemas para orientar decisões.

Mais de 54 mil consultas analisadas

Para investigar o comportamento dos chatbots, os pesquisadores elaboraram 7. 548 perguntas e as submeteram a pelo menos seis modelos de linguagem, tecnologia utilizada por ferramentas de inteligência artificial capazes de conversar com usuários. Ao todo, foram realizados 54. 888 testes, envolvendo escolhas de consumo e decisões sobre políticas públicas.

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Uma das etapas examinou como os sistemas reagiam a propostas que envolviam interesses conflitantes. Os pesquisadores apresentaram situações em que a redução das emissões de gases de efeito estufa poderia entrar em conflito com a preservação da biodiversidade, o bem-estar animal, a liberdade dos consumidores ou questões de igualdade.

As perguntas foram formuladas de maneiras diferentes para verificar se a resposta mudava conforme a situação apresentada. Em um exemplo, os sistemas precisavam avaliar a criação de uma política que reduziria as emissões, mas prejudicaria uma espécie ameaçada. Em outro, eram questionados sobre a revogação de uma política já existente com os mesmos efeitos.

O resultado mostrou uma preferência acentuada pela manutenção das regras em vigor. Os modelos foram, em média, 7,5 vezes mais propensos a recomendar a continuidade de uma política do que sua alteração. Essa tendência apareceu tanto quando as medidas existentes favoreciam o clima quanto quando dificultavam a redução das emissões.

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Por que a IA prefere manter tudo como está?

Os pesquisadores associam o comportamento a um fenômeno conhecido como viés do status quo. Na psicologia, o termo descreve a tendência humana de preferir situações familiares e evitar mudanças que possam envolver riscos ou incertezas.

Segundo Wynes, os sistemas de inteligência artificial demonstraram um padrão semelhante ao aconselhar os usuários. Embora essa preferência possa ser pouco relevante em determinadas situações, ela representa um possível obstáculo para a transição energética, que depende da substituição de tecnologias, hábitos e modelos de produção consolidados.

O estudo não estabelece por que os chatbots apresentam esse comportamento. Uma das hipóteses é que os sistemas procuram adaptar suas respostas às preferências percebidas dos usuários. Outra possibilidade é que os dados utilizados no treinamento reflitam práticas que já não correspondem às transformações mais recentes da sociedade.

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Em ambos os casos, o risco identificado é que ferramentas cada vez mais utilizadas para orientar decisões acabem reforçando escolhas tradicionais, mesmo quando existem alternativas com menor impacto ambiental.

Carros elétricos mostram influência dos hábitos anteriores

A preferência pelo comportamento conhecido também apareceu nas recomendações de automóveis. Os pesquisadores observaram que os modelos tinham uma probabilidade quatro vezes maior de recomendar um veículo elétrico quando o usuário informava já ter possuído um carro desse tipo.

A localização geográfica também influenciou as respostas. Os sistemas recomendaram veículos elétricos com maior frequência a pessoas que afirmavam morar em regiões onde essa tecnologia já estava mais difundida.

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O resultado sugere que as ferramentas tendem a acompanhar os padrões de consumo de cada grupo, em vez de apresentar sistematicamente alternativas menos poluentes.

Na avaliação de Wynes, o comportamento chama atenção porque, em quase todas as regiões analisadas, a frequência de recomendações de veículos elétricos ficou abaixo da participação efetiva desses automóveis nas vendas locais.

Isso pode indicar que os modelos trabalham com informações ou padrões culturais defasados. À medida que a inteligência artificial passa a participar diretamente de processos de compra, essa característica pode influenciar a velocidade de adoção de tecnologias mais limpas.

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Alimentação e aquecimento seguem padrões convencionais

O estudo também examinou recomendações de refeições e equipamentos domésticos. Entre as receitas sugeridas pelos chatbots, 36% eram vegetarianas e apenas 4% veganas.

A alimentação tem relação direta com as emissões de gases de efeito estufa. De modo geral, refeições sem carne apresentam uma pegada de carbono menor, embora o impacto dependa dos ingredientes e da forma de produção.

No caso dos sistemas de aquecimento residencial, apenas 21% das recomendações indicaram bombas de calor, equipamentos considerados mais eficientes e que podem reduzir as emissões em comparação com sistemas convencionais baseados em combustíveis fósseis.

Para os pesquisadores, os resultados mostram que os chatbots reproduzem, em grande medida, hábitos culturais existentes. Isso não significa que todas as recomendações sejam inadequadas, mas indica que a redução das emissões não aparece necessariamente como prioridade nas respostas.

Decisões de governos também podem ser afetadas

As consequências potenciais não se limitam às escolhas individuais. Governos e instituições públicas também estão incorporando ferramentas de inteligência artificial à análise de informações e à formulação de políticas.

Nesse contexto, a tendência de favorecer regras existentes pode influenciar a maneira como alternativas são apresentadas aos responsáveis pelas decisões. Uma proposta de redução de emissões, por exemplo, pode receber avaliações diferentes dependendo de ser descrita como uma nova medida ou como uma política já em vigor.

Os pesquisadores ressaltam que o viés não favorece necessariamente decisões contrárias à proteção ambiental. Quando uma política de redução de emissões já está estabelecida, os modelos também demonstram maior propensão a recomendar sua continuidade.

O problema está na resistência à mudança, independentemente de seus efeitos climáticos. Em um cenário que exige transformações rápidas na produção de energia, nos transportes e nos padrões de consumo, essa característica pode limitar a capacidade dos sistemas de apresentar novas soluções.

Pesquisadores defendem atenção ao uso dos chatbots

Os autores não recomendam eliminar completamente a preferência pela manutenção das condições existentes. Em determinadas situações, uma postura cautelosa pode evitar decisões precipitadas e consequências indesejadas.

A recomendação é que desenvolvedores e usuários reconheçam essa limitação ao utilizar inteligência artificial para decisões relacionadas ao clima. A formulação das perguntas, por exemplo, pode influenciar as respostas, especialmente quando uma alternativa é apresentada como novidade e outra como prática consolidada.

O estudo também não demonstra que os conselhos dos chatbots tenham provocado, na prática, uma redução das ações de combate às mudanças climáticas. Os resultados identificam padrões nas recomendações, mas não medem diretamente seus efeitos sobre o comportamento de consumidores ou governantes.

Ainda assim, a pesquisa chama atenção para uma consequência pouco discutida da expansão da inteligência artificial. À medida que essas ferramentas passam a influenciar compras, investimentos e políticas públicas, suas recomendações podem ajudar a acelerar transformações ou contribuir para preservar hábitos que dificultam a redução das emissões.