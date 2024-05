Instituto emite alerta para mais extremos do clima no Brasil em maio

A cidade de Porto Alegre e boa parte do Rio Grande do Sul enfrentam nesta segunda-feira (6) as piores enchentes já vistas na história da região.

Segundo informações da Defesa Civil gaúcha, ao menos 75 pessoas morreram como resultado das inundações, e 88.000 estão desabrigados.

Diante da catástrofe climática, o Metsul, empresa privada que realiza previsões meteorológicas, prevê que dadas as atuais condições atmosféricas é possível que novos extremos atinjam o país durante o mês.

Segundo o instituto, os estados do Sul enfrentam o choque entre duas massas de ar. Uma excepcionalmente quente, que se estende por todo o Centro e Sudeste do Brasil, e outra de ar frio, que tem sua origem na Argentina.

Esse encontro vem proporcionando chuvas muito acima do esperado desde meados de abril, e deve seguir atuante nas próximas duas semanas.

“Em 2024, maio será um dos mais extremos que já se viu na história climática do mês no Brasil com situações extremas de temperatura e de chuva no Sudeste e no Sul do país que vão desviar enormemente dos padrões do que é comum nesta época do ano”, afirma o boletim divulgado pelo Metsul.

Ainda segundo os meteorologistas do Metsul, parte do calor excessivo registrado no Sul, Sudeste e Centro-Oeste brasileiro tem como origem o El Niño, fenômeno que consiste no aquecimento superficial das águas do Oceano Pacífico na costa da América do Sul.

A estimativa é que os primeiros 15 dias de maio registrem chuva de 200% a 400% da média mensal em localidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Para piorar, esses temporais devem provocar acumulados de precipitação extremamente altos, entre 300 mm a 500 mm em alguns municípios.

É o suficiente para provocar novas cheias de rios, alagamentos e inundações em áreas urbanas e rurais, e quedas de barreiras e deslizamentos de terra.

A chuvarada, afirmam os meteorologistas, só deve começar a diminuir na segunda metade do mês.

Já no Sudeste, as médias de temperatura máxima devem se assemelhar ao que se vê no verão, o que mostra a excepcionalidade da onda de calor que está estacionada sobre boa parte do Brasil.

A temperatura, afirma o Metsul, deve ter recordes absolutos e atingir até 40ºC ou mais.

“O número de queimadas, com o tempo seco e excessivamente quente, deve ficar muito acima do normal de maio”, avisa o instituto.