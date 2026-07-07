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Instituto Conservação Costeira promove evento beneficente em defesa do Litoral Norte

Após tragédia de 2023, novos problemas como o desmatamento e a invasão de áreas protegidas preocupam a organização

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 17h11
Vista aérea de uma área residencial em encosta, com casas de alvenaria e telhados variados, algumas parcialmente destruídas por um deslizamento de terra. Uma escavadeira amarela e equipes de resgate com coletes amarelos trabalham na remoção de lama e detritos. O céu está nublado e a vegetação densa cobre o topo da montanha
Em 2023,a destruição, em especial na Vila Sahy, foi extensa (Andre Lucas/picture alliance/Getty Images)
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Instituto Conservação Costeira promove evento beneficente em defesa do Litoral Norte Priorize VEJA no Google

O Instituto Conservação Costeira, reconhecido por seus trabalhos de preservação ambiental, anunciou um evento beneficente como forma de chamar atenção para o atual estado do Litoral Norte, principal área de atuação do Instituto. A organização tem destacado a evolução do reflorestamento desde a tragédia de São Sebastião (SP) em fevereiro de 2023, mas explica que a ocupação desordenada de áreas naturais se tornou um problema. O evento ocorre no dia 12 de agosto e terá a apresentadora Ana Paula Padrão como porta-voz da mobilização. 

Em fevereiro de 2023, uma chuva histórica em São Sebastião levou a uma série de deslizamentos perto das áreas de encosta da cidade, o que deslocou moradores, destruiu casas e causou enorme dano ecológico à natureza da região. Hoje, o trabalho de reflorestamento nas áreas afetadas funcionou, em especial a região da Área de Proteção Ambiental Baleia do Sahy, na região da Vila do Sahy, um dos bairros mais afetados pela tragédia. Apesar disso, novas pressões trouxeram dificuldade à luta ambiental do Instituto por conta de invasões e desmatamento causado pelas tentativas de abrir espaço para novas moradias nas regiões de mata. 

O evento será um jantar beneficente, nomeado “Noite pelo Litoral Norte”, e ocorre no Espaço Bisutti, na Vila Olímpia, em São Paulo, no dia 12 de agosto (quarta-feira). A apresentadora Ana Paula Padrão estará presente e, segundo o Instituto, atua como porta-voz da mobilização. Para ela, a região “não pode ser celebrada só pelo que já nos deu, mas sim precisa ser cuidada por tudo que ainda pode ser”. 

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O apoio ao Instituto terá como resultado direto o apoio a três principais projetos: o Projeta Sua Praia, o Restaura Litoral e o Escolas Seguras. O primeiro lida com a luta contra o desmatamento causado pela invasão de áreas de proteção por motivos diversos, como a ocupação irregular. O Restaura Litoral atua com a recuperação de encostas e áreas degradadas pela tragédia de 2023, enquanto o Escolas Segura leva educação climática para crianças e adolescentes da região. 

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O ingresso para o evento pode ser comprado através do site oficial da organização, através do link.

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Jantar pelo Litoral Norte

12 de agosto

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Espaço Bisutti, Rua Tenerife, 170 – Vila Olímpia, São Paulo

Ingressos disponíveis no site.

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