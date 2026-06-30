Inmet emite aviso vermelho para chuvas na Região Sul: veja a previsão de quarta, dia 1º

A previsão do tempo para esta quarta-feira, 1º de julho, indica a continuidade do alerta de chuva intensa, trovoadas e temporais em áreas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso vermelho para acumulado de chuva, com volumes que podem ser superiores a 60 mm/h ou 100 mm/dia entre o sul do Paraná e o norte do Rio Grande do Sul. As temperaturas variam entre 0°C no Rio Grande do Sul e 30°C no extremo noroeste do Paraná.

Segundo o Climatempo, enquanto o Sul enfrenta risco de acumulados elevados, o tempo permanece firme em praticamente todo o Sudeste e no Centro-Oeste, onde a redução da umidade do ar exige atenção. No Nordeste, a chuva se concentra principalmente na faixa litorânea, enquanto o interior segue seco. A Região Norte terá pancadas fortes e temporais isolados em alguns estados.

Na cidade de São Paulo, o sol predomina durante todo o dia e a temperatura máxima pode chegar aos 27°C. Não há previsão de chuva na capital paulista. Em áreas do oeste e do noroeste do estado, porém, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30% durante a tarde.

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Previsão do tempo por região do Brasil:

Sul

A Região Sul terá chuva intensa, trovoadas e risco de temporais nesta quarta-feira, 1º de julho. As instabilidades atingem principalmente Santa Catarina, o norte e o litoral do Rio Grande do Sul e o sul e o sudoeste do Paraná, com possibilidade de acumulados elevados, rajadas de vento e transtornos. O risco mais alto está no sul catarinense e em áreas do norte e noroeste gaúchos.

Sudeste

O tempo permanece firme em grande parte do Sudeste, com predomínio de sol e elevação das temperaturas. Na cidade de São Paulo, a máxima pode chegar aos 27°C, sem previsão de chuva. O litoral do Espírito Santo e o nordeste de Minas Gerais podem ter chuva fraca e isolada, enquanto a umidade do ar pode ficar abaixo dos 30% no oeste e noroeste paulista, no norte e no Triângulo Mineiro.

Centro-Oeste

O Centro-Oeste terá sol, tempo seco e temperaturas em elevação durante a tarde. As manhãs serão mais amenas no Distrito Federal e no leste de Goiás, mas a umidade relativa do ar cai ao longo do dia, podendo ficar abaixo dos 20% no extremo norte goiano e no interior de Mato Grosso. Também são esperadas rajadas de vento em partes de Mato Grosso do Sul, Goiás e no Distrito Federal.

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Nordeste

A chuva fica concentrada na faixa litorânea entre o Rio Grande do Norte e o sul da Bahia, com pancadas mais fortes em áreas do litoral potiguar, de Pernambuco e da costa baiana, especialmente entre Salvador e Ilhéus. Também pode chover no norte do Ceará e do Maranhão. No interior nordestino, o tempo segue firme e seco, com umidade abaixo dos 20% em áreas da Bahia.

Norte

O calor e a alta umidade favorecem pancadas de chuva, trovoadas e temporais isolados em grande parte do Amazonas, Roraima e Amapá, além de áreas do Acre e do Pará. O risco de chuva forte será maior no norte e no litoral amapaense. Tocantins, parte do Pará e áreas de Rondônia terão tempo firme, com índices de umidade que podem ficar abaixo dos 20%.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quarta, dia 1º:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 14°C / 27ºC

Brasília (DF): 12°C / 26°C

Curitiba (PR): 14°C / 24°C

Florianópolis (SC): 15°C / 21°C

Goiânia (GO): 18°C / 28°C

Manaus (AM): 24°C / 31°C

Porto Alegre (RS): 12°C / 16°C

Rio de Janeiro (RJ): 17°C / 31°C

Salvador (BA): 22°C / 28°C

São Paulo (SP): 16°C / 27°C