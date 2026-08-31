Inmet emite alerta vermelho, de ‘grande perigo’, para tempestades em SC e RS hoje: veja as áreas afetadas

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O Inmet emitiu alerta vermelho para tempestades em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, classificado como “grande perigo”. A previsão inclui chuvas acima de 100 mm/dia, ventos que podem superar 100 km/h e queda de granizo. Há grande risco de danos em edificações, interrupção de energia e alagamentos, com recomendações claras do que fazer.

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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou áreas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul sob alerta vermelho para tempestade nesta segunda-feira, 31. O aviso, classificado como de “grande perigo”, é o nível mais elevado na escala de severidade utilizada pelo órgão e permanece válido até as 23h59.

Segundo o alerta, a chuva pode superar 60 milímetros por hora ou 100 milímetros ao longo do dia, enquanto as rajadas de vento podem passar dos 100 km/h. Há ainda possibilidade de queda de granizo. Diante da intensidade prevista, o Inmet aponta grande risco de danos em edificações, interrupção no fornecimento de energia elétrica, prejuízos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

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Quais regiões estão no alerta vermelho do Inmet?

Em Santa Catarina, o aviso alcança áreas da região Serrana, Oeste Catarinense, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, Sul Catarinense e Norte Catarinense.

No Rio Grande do Sul, estão entre as áreas sob risco setores do Noroeste e Nordeste Rio-grandense. Ao todo, o alerta alcança centenas de municípios nos dois estados.

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Chuva pode passar de 100 mm e vento superar 100 km/h

A classificação de grande perigo é adotada quando há possibilidade de fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional e potencial elevado de danos.

Para esta segunda-feira, o Inmet prevê:

chuva superior a 60 mm por hora ou acima de 100 mm no dia ;

ventos superiores a 100 km/h ;

queda de granizo ;

grande risco de danos em edificações ;

possibilidade de corte de energia elétrica ;

risco de queda de árvores e alagamentos ;

possíveis transtornos no transporte rodoviário .

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A combinação de chuva volumosa e rajadas intensas aumenta o risco de ocorrências em áreas urbanas e rurais. Pontos com drenagem deficiente podem registrar alagamentos em curto intervalo de tempo, enquanto o vento pode causar danos a estruturas mais vulneráveis.

O que fazer durante uma tempestade com alerta vermelho?

O Inmet recomenda desligar aparelhos elétricos e, quando necessário, o quadro geral de energia. Em situações de enxurrada ou inundação, documentos e objetos de valor devem ser protegidos da água, preferencialmente dentro de sacos plásticos.

Caso a situação de grande perigo seja confirmada na região, a orientação é procurar abrigo seguro e evitar permanecer ao ar livre. A população também deve acompanhar os comunicados das autoridades locais.

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Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.