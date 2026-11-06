Inmet emite alerta vermelho para tempestades e ventos acima de 100 km/h no Sul neste sábado; veja as áreas afetadas

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O Inmet emitiu um alerta vermelho de grande perigo para chuvas intensas, ventos acima de 100 km/h e granizo no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul neste sábado, 7 de novembro. O aviso, válido por 24 horas, aponta risco de danos, alagamentos e interrupção de energia. O instituto recomenda medidas de segurança e contato com a Defesa Civil e Bombeiros.

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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho de grande perigo para áreas de três estados da Região Sul neste sábado, 7 de novembro. O aviso, que começa a valer à meia-noite, prevê chuvas superiores a 60 milímetros por hora ou acumulados acima de 100 milímetros por dia, além de ventos que podem ultrapassar os 100 km/h e queda de granizo. As condições meteorológicas colocam em atenção localidades do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

O alerta vermelho tem início previsto para sábado, 7, à 0h, e permanece em vigor até as 23h59 do mesmo dia.

De acordo com o Inmet, os temporais podem provocar danos em edificações, interrupções no fornecimento de energia elétrica, destruição de plantações e queda de árvores. O instituto também alerta para o grande risco de alagamentos e transtornos no transporte rodoviário. A combinação de chuva volumosa, rajadas intensas de vento e granizo amplia a possibilidade de prejuízos materiais e situações perigosas para a população das regiões afetadas.

O alerta abrange oito áreas distribuídas pelos três estados, incluindo o Oeste Catarinense, a região Serrana de Santa Catarina, o Noroeste e o Nordeste Rio-grandense, além de quatro regiões paranaenses. Diante da gravidade do cenário previsto, o Inmet recomenda a adoção de medidas de segurança, como desligar aparelhos elétricos e procurar abrigo em situações de grande perigo confirmado. A população também deve acompanhar as orientações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.

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Quais regiões estão sob alerta vermelho do Inmet neste sábado?

O comunicado do Inmet abrange oito áreas da Região Sul, distribuídas entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Paraná

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Sudoeste Paranaense

Sudeste Paranaense

Oeste Paranaense

Centro-Sul Paranaense

Santa Catarina

Oeste Catarinense

Serrana

Rio Grande do Sul

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Noroeste Rio-grandense

Nordeste Rio-grandense

Embora o alerta compreenda diferentes regiões, os impactos podem variar entre as localidades. A orientação é acompanhar os comunicados oficiais e prestar atenção às condições meteorológicas, especialmente durante os períodos de chuva mais intensa.

Quanto pode chover?

A previsão indica chuva superior a 60 milímetros por hora ou acumulados que podem ultrapassar os 100 milímetros em um único dia. Além da precipitação, o Inmet prevê ventos superiores a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. Essas condições podem provocar danos em construções, atingir redes de energia elétrica e comprometer a circulação de veículos.

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O que significa o alerta vermelho do Inmet?

O alerta vermelho corresponde ao nível máximo de severidade utilizado pelo Inmet e indica uma situação de grande perigo. Nesse nível, os fenômenos meteorológicos previstos apresentam potencial para provocar danos expressivos e comprometer a segurança da população.

No aviso válido a partir deste sábado, 7, os principais fatores de risco são a combinação de chuvas intensas, ventos fortes e granizo, com possibilidade de impactos em edificações, no fornecimento de energia e na infraestrutura de transporte.

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Como se proteger durante os temporais? Veja as orientações do Inmet

Diante da previsão de condições meteorológicas severas, o Inmet recomenda medidas preventivas para reduzir os riscos à população.

Entre as principais orientações estão:

Desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia , conforme a recomendação do instituto, desde que isso possa ser feito com segurança.

Proteger documentos e objetos de valor em sacos plásticos em caso de enxurrada ou situação semelhante.

Procurar abrigo e evitar permanecer ao ar livre caso uma situação de grande perigo seja confirmada.

Buscar informações junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.

As recomendações ganham importância especialmente em localidades sujeitas a alagamentos e à ocorrência de ventos fortes.