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Inmet emite alerta vermelho para tempestades e ventos acima de 100 km/h no Sul neste sábado; veja as áreas afetadas

Nível máximo de severidade utilizado pelo instituto indica uma situação de grande perigo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 12h51
Mapa da região sul do Brasil, Paraguai e Argentina, com uma área vermelha destacando o oeste do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e parte de Misiones na Argentina e Paraguai. Cidades como Ciudad del Este, Erechim e Passo Fundo estão dentro da área vermelha
Alerta vermelho do Inmet para este sábado, 7 (Instituto Nacional de Meteorologia/Divulgação)
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Inmet emite alerta vermelho para tempestades e ventos acima de 100 km/h no Sul neste sábado; veja as áreas afetadas Priorize VEJA no Google

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho de grande perigo para áreas de três estados da Região Sul neste sábado, 7 de novembro. O aviso, que começa a valer à meia-noite, prevê chuvas superiores a 60 milímetros por hora ou acumulados acima de 100 milímetros por dia, além de ventos que podem ultrapassar os 100 km/h e queda de granizo. As condições meteorológicas colocam em atenção localidades do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

O alerta vermelho tem início previsto para sábado, 7, à 0h, e permanece em vigor até as 23h59 do mesmo dia.

De acordo com o Inmet, os temporais podem provocar danos em edificações, interrupções no fornecimento de energia elétrica, destruição de plantações e queda de árvores. O instituto também alerta para o grande risco de alagamentos e transtornos no transporte rodoviário. A combinação de chuva volumosa, rajadas intensas de vento e granizo amplia a possibilidade de prejuízos materiais e situações perigosas para a população das regiões afetadas.

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O alerta abrange oito áreas distribuídas pelos três estados, incluindo o Oeste Catarinense, a região Serrana de Santa Catarina, o Noroeste e o Nordeste Rio-grandense, além de quatro regiões paranaenses. Diante da gravidade do cenário previsto, o Inmet recomenda a adoção de medidas de segurança, como desligar aparelhos elétricos e procurar abrigo em situações de grande perigo confirmado. A população também deve acompanhar as orientações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.

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Quais regiões estão sob alerta vermelho do Inmet neste sábado?

O comunicado do Inmet abrange oito áreas da Região Sul, distribuídas entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Paraná

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  • Sudoeste Paranaense
  • Sudeste Paranaense
  • Oeste Paranaense
  • Centro-Sul Paranaense

Santa Catarina

  • Oeste Catarinense
  • Serrana

Rio Grande do Sul

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  • Noroeste Rio-grandense
  • Nordeste Rio-grandense

Embora o alerta compreenda diferentes regiões, os impactos podem variar entre as localidades. A orientação é acompanhar os comunicados oficiais e prestar atenção às condições meteorológicas, especialmente durante os períodos de chuva mais intensa.

Quanto pode chover? 

A previsão indica chuva superior a 60 milímetros por hora ou acumulados que podem ultrapassar os 100 milímetros em um único dia. Além da precipitação, o Inmet prevê ventos superiores a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. Essas condições podem provocar danos em construções, atingir redes de energia elétrica e comprometer a circulação de veículos.

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O que significa o alerta vermelho do Inmet?

O alerta vermelho corresponde ao nível máximo de severidade utilizado pelo Inmet e indica uma situação de grande perigo. Nesse nível, os fenômenos meteorológicos previstos apresentam potencial para provocar danos expressivos e comprometer a segurança da população.

No aviso válido a partir deste sábado, 7, os principais fatores de risco são a combinação de chuvas intensas, ventos fortes e granizo, com possibilidade de impactos em edificações, no fornecimento de energia e na infraestrutura de transporte.

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Como se proteger durante os temporais? Veja as orientações do Inmet

Diante da previsão de condições meteorológicas severas, o Inmet recomenda medidas preventivas para reduzir os riscos à população.

Entre as principais orientações estão:

  • Desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, conforme a recomendação do instituto, desde que isso possa ser feito com segurança.
  • Proteger documentos e objetos de valor em sacos plásticos em caso de enxurrada ou situação semelhante.
  • Procurar abrigo e evitar permanecer ao ar livre caso uma situação de grande perigo seja confirmada.
  • Buscar informações junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.

As recomendações ganham importância especialmente em localidades sujeitas a alagamentos e à ocorrência de ventos fortes.

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