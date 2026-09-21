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Inmet emite alerta vermelho para tempestade no Sul hoje: veja as áreas afetadas

Aviso de grande perigo prevê chuva acima de 100mm, rajadas superiores a 100 km/h e queda de granizo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 08h57 | Atualizado em 21 set 2026, 11h14
Mapa da região sul do Brasil e países vizinhos, com uma área em vermelho destacando o Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e Paraná, além de porções do Paraguai, Argentina e Uruguai
Áreas afetadas pelo alerta vermelho do Inmet nesta segunda-feira, 21 (Inmet/Divulgação)
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém nesta segunda-feira, 21, um alerta vermelho de grande perigo para tempestades em áreas da Região Sul do Brasil. O aviso indica possibilidade de chuva superior a 60 milímetros em uma hora ou acima de 100 milímetros ao longo do dia, além de rajadas de vento que podem superar 100 km/h e queda de granizo. A condição mais crítica atinge principalmente o Rio Grande do Sul, mas alcança também setores de Santa Catarina e do Paraná.

A instabilidade está associada ao avanço de uma nova frente fria pela região. Segundo a Climatempo, as tempestades começaram ainda na madrugada pela fronteira gaúcha com o Uruguai e rapidamente se espalharam pelo Rio Grande do Sul. Durante a manhã, o risco de tempo severo permanece elevado no estado, enquanto, no decorrer da tarde e da noite, a frente fria avança em direção a Santa Catarina e ao Paraná, aumentando a possibilidade de temporais nos dois estados.

O cenário exige atenção porque as tempestades podem combinar chuva volumosa em curto intervalo de tempo, ventania e granizo, elevando o risco de alagamentos, quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos em edificações e transtornos nas estradas. O aviso vermelho do Inmet é válido nesta segunda-feira até as 23h59.

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Rio Grande do Sul concentra maior risco de tempestades

O Rio Grande do Sul amanheceu sob forte instabilidade. De acordo com a Climatempo, a situação é de alerta máximo no estado, com possibilidade de tempestades severas durante a manhã em praticamente todas as regiões. À tarde, a tendência é de concentração dos temporais principalmente entre o centro e o norte gaúcho.

A previsão inclui rajadas acima de 100 km/h, granizo de grande tamanho e em grande quantidade e acumulados superiores a 100 milímetros em menos de 24 horas. A Climatempo também aponta condições atmosféricas favoráveis à formação de tempestades severas organizadas e menciona risco de tornados associados a supercélulas.

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A chuva já veio acompanhada de volumes expressivos durante a madrugada. Entre meia-noite e 6h, a Climatempo registrou 68,2 milímetros em Rio Pardo, sendo 47,6 milímetros em apenas uma hora; 61,9 milímetros em Santiago; e 57,5 milímetros em Santa Maria, dos quais 51,1 milímetros caíram em uma hora.

Também houve rajadas fortes. As medições citadas pela empresa meteorológica chegaram a 89 km/h em Tramandaí e Rio Pardo, 84 km/h em Jaguarão e 79 km/h no aeroporto de Porto Alegre durante as primeiras horas desta segunda-feira. Granizo também foi registrado no Aeroporto Internacional Salgado Filho, na capital gaúcha.

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Santa Catarina e Paraná entram na rota da frente fria

Com o deslocamento da frente fria para norte, o risco de tempestades aumenta em Santa Catarina e no Paraná ao longo desta segunda-feira. O alerta vermelho abrange áreas como o Oeste e a Serra catarinenses, o Sul de Santa Catarina, além do Sudoeste, Oeste e Centro-Sul do Paraná.

A Climatempo prevê avanço das áreas de instabilidade sobre os dois estados principalmente durante a tarde e a noite. Dessa forma, mesmo locais que começaram o dia com condições menos severas podem enfrentar mudança rápida do tempo nas próximas horas, com pancadas fortes, raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo.

Além do aviso vermelho, outras áreas da Região Sul estão sob alertas de menor intensidade emitidos pelo Inmet, o que amplia a faixa sujeita a temporais nesta segunda-feira.

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Quais são os riscos previstos pelo Inmet?

Nas áreas incluídas no nível vermelho, o Inmet prevê:

  • chuva acima de 60 mm por hora ou superior a 100 mm por dia;
  • ventos com velocidade acima de 100 km/h;
  • possibilidade de queda de granizo;
  • grande risco de alagamentos e queda de árvores;
  • possibilidade de danos em edificações e plantações;
  • risco elevado de interrupções no fornecimento de energia elétrica;
  • transtornos no transporte rodoviário.
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O nível vermelho corresponde à classificação de “grande perigo”, a categoria de maior severidade utilizada nos avisos meteorológicos do instituto.

O que fazer durante as tempestades

O Inmet recomenda que a população procure abrigo durante os temporais e evite permanecer em áreas abertas. Em situações de chuva intensa ou enxurradas, documentos e objetos de valor devem ser protegidos da água. O órgão também orienta desligar aparelhos elétricos e, quando necessário, o quadro geral de energia.

Durante rajadas fortes, é importante não permanecer debaixo de árvores e evitar estacionar veículos próximos a estruturas vulneráveis, como torres de transmissão e placas de propaganda. Informações adicionais podem ser obtidas com a Defesa Civil, pelo telefone 199, e com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Quando o tempo deve melhorar no Sul?

No Rio Grande do Sul, a tendência é de diminuição da instabilidade a partir de terça-feira, 22, após a passagem da frente fria. Nesta segunda, porém, o risco permanece elevado, especialmente entre a manhã e a tarde.

Em Santa Catarina e no Paraná, a atenção se volta justamente para o avanço da frente fria ao longo desta segunda, com possibilidade de tempestades principalmente entre a tarde e a noite.

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