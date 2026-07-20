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Inmet emite alerta vermelho para o acumulado de chuvas no RS e SC nesta terça, 21

Aviso indica perigo de inundações, transbordamento de rios e deslizamentos

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 12h11
Mapa do Rio Grande do Sul com uma faixa vermelha diagonal indicando a área mais afetada pelas chuvas, abrangendo cidades como Santa Maria, Porto Alegre e Pelotas. Países vizinhos como Uruguai e Argentina são visíveis, assim como o oceano Atlântico
Alerta vermelho do Inmet para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina (Inmet/Divulgação)
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Inmet emite alerta vermelho para o acumulado de chuvas no RS e SC nesta terça, 21 Priorizar nos meus resultados Google

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho para acumulado de chuva no Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina nesta terça-feira, 21. O aviso, que começa a partir da meia-noite (horário de Brasília) e segue até as 23h59 do mesmo dia, representa uma situação de “grande perigo” e indica a possibilidade de precipitação superior a 60 milímetros por hora ou a 100 milímetros ao longo do dia.

A previsão do tempo exige atenção redobrada principalmente nas áreas urbanas suscetíveis a alagamentos, nas comunidades próximas a rios e arroios e em municípios com encostas instáveis. O grande volume de água em um intervalo curto pode provocar transbordamentos, enxurradas e deslizamentos de terra.

Quais áreas serão afetadas?

O alerta vermelho do Inmet abrange áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Estão incluídas as regiões Centro Ocidental Rio-grandense, Noroeste Rio-grandense, Metropolitana de Porto Alegre, Sudeste Rio-grandense, Centro Oriental Rio-grandense, Sudoeste Rio-grandense, Nordeste Rio-grandense e o Oeste Catarinense.

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Quais são os riscos do alerta vermelho?

De acordo com o padrão adotado pelo Inmet para avisos de grande perigo por acumulado de chuva, os principais riscos são:

  • grandes alagamentos e enxurradas;
  • transbordamento de rios e arroios;
  • deslizamentos de encostas;
  • interrupções no fornecimento de energia;
  • bloqueios em estradas e quedas de árvores;
  • isolamento de comunidades em áreas vulneráveis.

Mesmo locais onde a chuva diminua temporariamente devem continuar sob atenção. O solo encharcado aumenta o risco de deslizamentos e faz com que novos volumes de precipitação escoem rapidamente para córregos, rios e regiões mais baixas.

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O que fazer durante a chuva forte?

A orientação é evitar deslocamentos durante os períodos de temporal e nunca atravessar ruas, pontes ou estradas cobertas pela água. A força da correnteza pode arrastar pessoas e veículos mesmo quando o nível parece baixo.

Moradores de áreas próximas a rios, encostas ou locais com histórico de inundação devem observar sinais de perigo, como elevação rápida da água, rachaduras no solo, inclinação de árvores e movimentação de terra. Em caso de risco, a recomendação é procurar imediatamente um local seguro.

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A Defesa Civil do Rio Grande do Sul orienta a população a acompanhar os avisos oficiais. Em situações de emergência, os contatos são 190, da Brigada Militar, e 193, do Corpo de Bombeiros. Os alertas também podem ser recebidos por SMS, WhatsApp e, nos casos mais graves, pelo sistema de mensagens emergenciais que aparece diretamente na tela dos celulares.

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