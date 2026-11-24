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O Inmet emitiu alerta vermelho para tempestades severas na Região Sul nesta terça-feira, com previsão de ventos acima de 100 km/h, granizo e alto risco de estragos no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Veja quais cidades estão sob risco e as orientações de segurança.

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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho de grande perigo para tempestades nesta terça-feira, 24, em áreas dos três estados da Região Sul. O aviso, que corresponde ao nível mais alto da escala de severidade do órgão, prevê chuva superior a 60 milímetros por hora ou 100 milímetros por dia, rajadas de vento acima de 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. O alerta começou à meia-noite e permanece válido até as 23h59.

Segundo o Inmet, há grande risco de danos em imóveis, interrupção no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário. As condições atmosféricas favorecem a formação de tempestades organizadas, que podem resultar em fenômenos severos.

A combinação de calor, umidade e ventos fortes em altitude favorece a formação e a intensificação das tempestades. O padrão atmosférico é semelhante ao que levou aos episódios severos registrados em Tupanciretã (RS) e em Foz do Iguaçu (PR), na sexta-feira, 20. A circulação de ventos transporta ar quente e úmido das regiões tropicais em direção ao Sul do país. Em altitude, a diferença na direção e na velocidade dos ventos contribui para organizar os sistemas de tempestade, favorecendo a formação de supercélulas – estruturas capazes de produzir granizo de grandes dimensões, rajadas intensas e, eventualmente, tornados.

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Diante do risco de temporais, o Inmet recomenda desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Durante rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores nem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Confira a previsão do tempo para a semana em cada região do país. Abaixo, veja as áreas em risco:

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Quais áreas estão sob alerta vermelho?

No Paraná , o aviso abrange áreas do norte, centro, oeste e sul do estado. Entre os municípios incluídos estão Foz do Iguaçu, Cascavel, Guarapuava, Maringá, Ponta Grossa e Londrina;

Em Santa Catarina , o alerta atinge regiões do centro e oeste, incluindo municípios como Chapecó e Lages;

Já no Rio Grande do Sul, contempla o noroeste do estado, em cidades como Erechim, Passo Fundo, Santo Ângelo e Santa Rosa.

Nas demais áreas do Paraná e de Santa Catarina e na região central gaúcha, incluindo Porto Alegre e Tupanciretã, está em vigor um aviso laranja de perigo, também para tempestades.