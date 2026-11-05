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Inmet emite alerta laranja para temporais em três estados hoje: veja as áreas afetadas

Aviso de perigo prevê chuva de até 100 mm, ventos de 100 km/h e possibilidade de granizo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 09h51
Mapa do Brasil com destaque laranja sobre parte do Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, incluindo cidades como Dourados, Londrina, Campinas e São Paulo
Alerta laranja emitido pelo Inmet nesta quinta-feira, 5 (Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)/Divulgação)
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de tempestade para áreas de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira, 5 de novembro. O aviso, classificado como de perigo, prevê chuvas intensas, rajadas de vento que podem alcançar 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. A previsão do tempo indica risco de alagamentos, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica. O comunicado entrou em vigor à 0h01 e permanece válido até as 23h59 desta quinta-feira.

De acordo com o Inmet, os temporais podem provocar acumulados de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros ao longo do dia. O cenário exige atenção principalmente em áreas urbanas sujeitas a alagamentos e em localidades com árvores próximas à rede elétrica. O alerta abrange regiões densamente povoadas, como as áreas metropolitanas de São Paulo e Curitiba, além de municípios do interior paulista, de diferentes regiões paranaenses e do leste e sudoeste sul-mato-grossense. Isso não significa, porém, que todos os municípios dos três estados terão chuva com a mesma intensidade.

A instabilidade está relacionada ao avanço de uma frente fria pelo centro-sul do Brasil e à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica. 

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Quais regiões de cada estado estão sob alerta?

São Paulo

Em território paulista, o alerta alcança a Região Metropolitana de São Paulo, Campinas, Piracicaba, Bauru, Marília, Presidente Prudente, Assis, Itapetininga, a região macrometropolitana paulista e o litoral sul.

Paraná

O Paraná concentra uma das situações de maior atenção nesta quinta-feira. O alerta laranja abrange regiões como o oeste, noroeste, norte central, norte pioneiro, centro-sul, centro oriental, centro ocidental, sudeste e a Região Metropolitana de Curitiba.

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Mato Grosso do Sul

No Mato Grosso do Sul, o aviso de perigo abrange principalmente áreas do leste e sudoeste do estado.

Quais são os riscos do alerta laranja do Inmet?

O aviso de perigo prevê a possibilidade de transtornos em áreas urbanas e rurais. Entre os principais riscos estão:

  • Alagamentos: a chuva intensa pode sobrecarregar sistemas de drenagem e provocar acúmulo de água em ruas e avenidas.
  • Queda de árvores: rajadas de vento de até 100 km/h podem derrubar árvores e comprometer a circulação de veículos.
  • Falta de energia: ventos fortes e a queda de árvores podem danificar a rede elétrica.
  • Granizo: as pedras de gelo podem atingir veículos, telhados e plantações.
  • Prejuízos agrícolas: a combinação de vento, chuva forte e granizo pode provocar danos às lavouras.
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O alerta laranja representa uma condição de perigo meteorológico, mas não significa que todos esses fenômenos necessariamente ocorrerão em todas as localidades abrangidas.

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O que fazer durante as tempestades?

Em caso de rajadas de vento, a orientação do Inmet é não procurar abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é importante evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Quando possível e seguro, o instituto recomenda desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Em situações de emergência, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

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