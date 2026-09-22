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Inmet emite alerta laranja para tempestades no Sudeste hoje: veja as áreas afetadas

Aviso de perigo atinge áreas de São Paulo, Rio, Minas Gerais e Espírito Santo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 09h20
CHUVA - Agrotóxicos: detecção em três cidades paulistas
 (Uma Shankar sharma/Getty Images)
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de perigo para esta terça-feira, 22, em áreas do Sudeste. O aviso atinge pontos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo e sinaliza condições para chuva intensa, com possibilidade de temporais, rajadas de vento e transtornos associados ao mau tempo.

O alerta ocorre em meio ao avanço de uma frente fria pela região, responsável por aumentar a instabilidade atmosférica ao longo do dia. Segundo o Inmet, a combinação entre o sistema frontal e áreas de baixa pressão mantém o tempo carregado e favorece volumes elevados de chuva em diferentes pontos dos quatro estados.

O Climatempo também prevê um dia de forte instabilidade, especialmente em São Paulo, onde há maior risco de chuva forte e temporais. Ao longo desta terça-feira, as áreas de chuva avançam ainda sobre o Rio de Janeiro, partes de Minas Gerais e o sul do Espírito Santo.

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São Paulo tem maior risco de chuva forte

A frente fria avança sobre São Paulo desde as primeiras horas desta terça-feira e mantém muitas nuvens e chuva em praticamente todo o estado.

Segundo o Climatempo, estão entre as áreas mais afetadas o centro-sul paulista, a faixa leste, Grande São Paulo, Vale do Paraíba, Campinas, Sorocaba, sul do estado e litoral.

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No oeste paulista, há possibilidade de volumes elevados. As pancadas podem ocorrer com intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios, rajadas de vento e temporais.

Na capital paulista, a previsão indica chuva desde as primeiras horas do dia, com possibilidade de pancadas moderadas a fortes e trovoadas. As temperaturas ficam entre 16°C e 23°C.

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Rio de Janeiro terá avanço da chuva ao longo do dia

No Rio de Janeiro, as áreas de instabilidade ganham força ao longo desta terça-feira. A chuva alcança inicialmente diferentes pontos do interior e do sul fluminense e se espalha também pela Região Metropolitana.

Na capital, o Climatempo prevê aumento da chuva ao longo do dia, com possibilidade de pancadas moderadas a fortes e trovoadas. Os termômetros devem variar entre 21°C e 32°C.

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A passagem da frente fria também tende a provocar diminuição das temperaturas depois da mudança no tempo.

Chuva chega a Minas Gerais

Em Minas Gerais, as instabilidades avançam principalmente pelo Sul de Minas, Zona da Mata e Triângulo Mineiro.

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A previsão indica que a chuva também pode alcançar Belo Horizonte no fim desta terça-feira. A capital mineira começa o dia com condições mais firmes, mas a nebulosidade aumenta e há possibilidade de pancadas moderadas a fortes à noite.

O cenário é diferente no norte e noroeste de Minas, onde o ar continua mais seco e os índices de umidade relativa podem ficar entre 20% e 30%.

Sul do Espírito Santo entra na área de instabilidade

No Espírito Santo, o avanço da frente fria também modifica as condições meteorológicas nesta terça-feira.

As pancadas de chuva devem atingir principalmente o sul capixaba. No centro e no norte do estado, o tempo ainda pode permanecer mais firme durante parte do dia.

O Inmet inclui o Espírito Santo entre os estados onde há previsão de chuva até quarta-feira, enquanto a frente fria permanece atuando sobre o Sudeste.

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Rajadas de vento podem chegar a 70 km/h

Além da chuva, o Climatempo chama atenção para a intensificação dos ventos em áreas do Sudeste.

As rajadas ficam, em geral, entre 40 km/h e 50 km/h, mas podem alcançar cerca de 70 km/h em pontos do oeste paulista e do Triângulo Mineiro.

Durante episódios de tempestade, a orientação é evitar abrigo debaixo de árvores e manter distância de estruturas que possam ser atingidas ou derrubadas pelo vento. Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Até quando vai chover no Sudeste?

A instabilidade não termina nesta terça-feira. O Inmet prevê condições para chuva também na quarta-feira, 23, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.

A intensidade e a distribuição da precipitação, porém, variam dentro de cada estado conforme a frente fria avança pelo litoral e as áreas de instabilidade se reorganizam.

Moradores de áreas vulneráveis a alagamentos, enxurradas e deslizamentos devem acompanhar as atualizações dos órgãos meteorológicos e os comunicados das defesas civis estaduais e municipais.

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