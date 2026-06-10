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Inmet emite alerta de tempestade com ventos de até 100 km/h em três estados

Alerta válido nesta quinta, 11 aponta ainda para possibilidade de queda de granizo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 11h54
Chuva
 (Divulgação/Getty Images)
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Inmet emite alerta de tempestade com ventos de até 100 km/h em três estados Priorize VEJA no Google

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de tempestade de “perigo” para áreas do Paraná, de Santa Catarina e de Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira, 11. O alerta começa à 0h e segue válido até 23h59, com previsão de chuva intensa, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo.

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Segundo o Inmet, os acumulados podem variar entre 30 e 60 milímetros por hora ou chegar a 50 e 100 milímetros ao longo do dia. O aviso também prevê ventos intensos, entre 60 e 100 km/h, condição que aumenta o risco de queda de árvores, danos em estruturas mais frágeis, corte de energia elétrica e alagamentos em áreas vulneráveis.

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Quais áreas estão sob alerta de tempestade?

O aviso do Inmet atinge áreas dos três estados do Sul e do Centro-Oeste. No Paraná, a instabilidade deve alcançar regiões do Noroeste, Norte Central, Oeste, Sudoeste, Centro-Sul, Sudeste e Centro Ocidental paranaense.

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Em Santa Catarina, o alerta vale para o Oeste Catarinense e o Norte Catarinense, onde há risco de chuva forte, vento e granizo de forma localizada.

Em Mato Grosso do Sul, as áreas afetadas incluem o Sudoeste, o Leste e os Pantanais Sul Mato-grossenses, com possibilidade de temporais ao longo desta quinta-feira.

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Quais são os riscos previstos pelo Inmet?

O alerta de perigo indica condições meteorológicas capazes de provocar transtornos. Entre os principais riscos estão:

  • Chuva intensa, com acumulados de até 100 mm/dia;
  • Ventos fortes, entre 60 e 100 km/h;
  • Queda de granizo;
  • Corte de energia elétrica;
  • Estragos em plantações;
  • Queda de árvores;
  • Alagamentos.
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O que fazer em caso de tempestade?

Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta a população a não se abrigar debaixo de árvores, por causa do risco de queda e de descargas elétricas. Também é recomendado evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão, placas de propaganda e outras estruturas que possam ser derrubadas pelo vento.

Sempre que possível, moradores das áreas sob alerta devem desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia durante a tempestade. Em situações de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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