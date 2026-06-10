Inmet emite alerta de tempestade com ventos de até 100 km/h em três estados
Alerta válido nesta quinta, 11 aponta ainda para possibilidade de queda de granizo
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de tempestade de “perigo” para áreas do Paraná, de Santa Catarina e de Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira, 11. O alerta começa à 0h e segue válido até 23h59, com previsão de chuva intensa, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo.
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Segundo o Inmet, os acumulados podem variar entre 30 e 60 milímetros por hora ou chegar a 50 e 100 milímetros ao longo do dia. O aviso também prevê ventos intensos, entre 60 e 100 km/h, condição que aumenta o risco de queda de árvores, danos em estruturas mais frágeis, corte de energia elétrica e alagamentos em áreas vulneráveis.
Quais áreas estão sob alerta de tempestade?
O aviso do Inmet atinge áreas dos três estados do Sul e do Centro-Oeste. No Paraná, a instabilidade deve alcançar regiões do Noroeste, Norte Central, Oeste, Sudoeste, Centro-Sul, Sudeste e Centro Ocidental paranaense.
Em Santa Catarina, o alerta vale para o Oeste Catarinense e o Norte Catarinense, onde há risco de chuva forte, vento e granizo de forma localizada.
Em Mato Grosso do Sul, as áreas afetadas incluem o Sudoeste, o Leste e os Pantanais Sul Mato-grossenses, com possibilidade de temporais ao longo desta quinta-feira.
Quais são os riscos previstos pelo Inmet?
O alerta de perigo indica condições meteorológicas capazes de provocar transtornos. Entre os principais riscos estão:
- Chuva intensa, com acumulados de até 100 mm/dia;
- Ventos fortes, entre 60 e 100 km/h;
- Queda de granizo;
- Corte de energia elétrica;
- Estragos em plantações;
- Queda de árvores;
- Alagamentos.
O que fazer em caso de tempestade?
Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta a população a não se abrigar debaixo de árvores, por causa do risco de queda e de descargas elétricas. Também é recomendado evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão, placas de propaganda e outras estruturas que possam ser derrubadas pelo vento.
Sempre que possível, moradores das áreas sob alerta devem desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia durante a tempestade. Em situações de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.