Inmet emite alerta de tempestade com ventos de até 100 km/h em três estados

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O Inmet emitiu um alerta de “perigo” para tempestades em áreas do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira, 11. São previstos chuva intensa (até 100mm), ventos de 60-100 km/h e granizo, com riscos de queda de árvores, falta de energia e alagamentos. Confira as áreas afetadas e dicas de segurança.

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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de tempestade de “perigo” para áreas do Paraná, de Santa Catarina e de Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira, 11. O alerta começa à 0h e segue válido até 23h59, com previsão de chuva intensa, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo.

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Segundo o Inmet, os acumulados podem variar entre 30 e 60 milímetros por hora ou chegar a 50 e 100 milímetros ao longo do dia. O aviso também prevê ventos intensos, entre 60 e 100 km/h, condição que aumenta o risco de queda de árvores, danos em estruturas mais frágeis, corte de energia elétrica e alagamentos em áreas vulneráveis.

Quais áreas estão sob alerta de tempestade?

O aviso do Inmet atinge áreas dos três estados do Sul e do Centro-Oeste. No Paraná, a instabilidade deve alcançar regiões do Noroeste, Norte Central, Oeste, Sudoeste, Centro-Sul, Sudeste e Centro Ocidental paranaense.

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Em Santa Catarina, o alerta vale para o Oeste Catarinense e o Norte Catarinense, onde há risco de chuva forte, vento e granizo de forma localizada.

Em Mato Grosso do Sul, as áreas afetadas incluem o Sudoeste, o Leste e os Pantanais Sul Mato-grossenses, com possibilidade de temporais ao longo desta quinta-feira.

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Quais são os riscos previstos pelo Inmet?

O alerta de perigo indica condições meteorológicas capazes de provocar transtornos. Entre os principais riscos estão:

Chuva intensa , com acumulados de até 100 mm/dia;

, com acumulados de até 100 mm/dia; Ventos fortes , entre 60 e 100 km/h;

, entre 60 e 100 km/h; Queda de granizo ;

; Corte de energia elétrica ;

; Estragos em plantações ;

; Queda de árvores ;

; Alagamentos.

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O que fazer em caso de tempestade?

Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta a população a não se abrigar debaixo de árvores, por causa do risco de queda e de descargas elétricas. Também é recomendado evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão, placas de propaganda e outras estruturas que possam ser derrubadas pelo vento.

Sempre que possível, moradores das áreas sob alerta devem desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia durante a tempestade. Em situações de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.