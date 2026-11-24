Ler Resumo





O Inmet emitiu alerta de perigo para temporais em São Paulo nesta terça-feira, com previsão de rajadas de até 100 km/h, queda de granizo e risco de alagamentos na capital e interior. As autoridades orientam atenção redobrada após estragos recentes. Saiba quais áreas estão sob maior risco.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para tempestades em São Paulo nesta terça-feira, 24. O aviso, classificado na cor laranja, abrange a capital paulista, a região metropolitana, o litoral sul e diversas áreas do interior do estado. As condições meteorológicas favorecem a ocorrência de chuvas intensas, ventos fortes e queda de granizo. O comunicado é válido até as 23h59 desta terça-feira.

De acordo com o instituto, os acumulados de chuva podem variar entre 30 e 60 milímetros por hora ou entre 50 e 100 milímetros ao longo do dia, com rajadas de vento que podem alcançar os 100 quilômetros por hora. Entre os principais riscos estão a interrupção do fornecimento de energia elétrica, a queda de árvores, os alagamentos e os prejuízos às atividades agrícolas.

O alerta ocorre em meio a uma sequência de temporais que já provocaram transtornos em diferentes municípios paulistas. A Defesa Civil do Estado mantém o monitoramento das condições meteorológicas e reforça a possibilidade de chuva em todo o território paulista nesta terça-feira.

Quais regiões de São Paulo estão sob alerta de tempestades?

O aviso laranja do Inmet abrange áreas das regiões de Campinas, Piracicaba, Bauru, Araraquara, Marília, Assis, Araçatuba, Presidente Prudente, Itapetininga, Vale do Paraíba, litoral sul e região metropolitana de São Paulo.

Continua após a publicidade

A Defesa Civil destaca seis regiões que merecem atenção especial diante da possibilidade de chuvas mais intensas:

Itapeva;

Sorocaba;

Campinas;

Registro;

Região Metropolitana de São Paulo;

São José dos Campos. Continua após a publicidade

O calor favorece a formação de instabilidades atmosféricas, com maior possibilidade de temporais durante a tarde e a noite. Mesmo nas localidades que registrarem períodos de sol, as condições do tempo podem mudar rapidamente.

Super El Niño: o que você precisa saber

Continua após a publicidade

Chuvas já provocaram estragos em São Paulo

Os temporais dos últimos dias mobilizaram equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros em diferentes regiões do estado. Em Ubatuba, no litoral norte paulista, uma queda de barreira provocou a interdição da Estrada da Fortaleza. Alagamentos também obrigaram três famílias a deixar suas residências.

Na capital paulista, três pessoas, entre elas uma criança, foram resgatadas após serem arrastadas por uma enxurrada no Jabaquara, na zona sul. Na Penha, na zona leste, o desabamento de um muro de contenção comprometeu a estrutura de imóveis e deixou 14 pessoas desalojadas.

Também foram registradas ocorrências relacionadas às chuvas em Guarulhos e Campos do Jordão.

Continua após a publicidade

O que fazer durante um temporal?

Diante da previsão de novas tempestades, a recomendação das autoridades é que a população acompanhe os comunicados oficiais, evite áreas sujeitas a inundações e procure locais seguros durante os temporais. Em caso de ventos fortes, não é recomendado permanecer sob árvores ou próximo a estruturas metálicas.

A população pode receber gratuitamente os alertas da Defesa Civil enviando o CEP de sua localidade por SMS para o número 40199. Em situações de emergência, os telefones disponíveis são o 199, da Defesa Civil, e o 193, do Corpo de Bombeiros.