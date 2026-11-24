Inmet emite alerta de perigo para tempestades em São Paulo nesta terça (24)
Aviso laranja prevê chuva de até 100 mm e ventos de até 100 km/h; Defesa Civil mantém atenção em todo o estado
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para tempestades em São Paulo nesta terça-feira, 24. O aviso, classificado na cor laranja, abrange a capital paulista, a região metropolitana, o litoral sul e diversas áreas do interior do estado. As condições meteorológicas favorecem a ocorrência de chuvas intensas, ventos fortes e queda de granizo. O comunicado é válido até as 23h59 desta terça-feira.
De acordo com o instituto, os acumulados de chuva podem variar entre 30 e 60 milímetros por hora ou entre 50 e 100 milímetros ao longo do dia, com rajadas de vento que podem alcançar os 100 quilômetros por hora. Entre os principais riscos estão a interrupção do fornecimento de energia elétrica, a queda de árvores, os alagamentos e os prejuízos às atividades agrícolas.
O alerta ocorre em meio a uma sequência de temporais que já provocaram transtornos em diferentes municípios paulistas. A Defesa Civil do Estado mantém o monitoramento das condições meteorológicas e reforça a possibilidade de chuva em todo o território paulista nesta terça-feira.
Quais regiões de São Paulo estão sob alerta de tempestades?
O aviso laranja do Inmet abrange áreas das regiões de Campinas, Piracicaba, Bauru, Araraquara, Marília, Assis, Araçatuba, Presidente Prudente, Itapetininga, Vale do Paraíba, litoral sul e região metropolitana de São Paulo.
A Defesa Civil destaca seis regiões que merecem atenção especial diante da possibilidade de chuvas mais intensas:
- Itapeva;
- Sorocaba;
- Campinas;
- Registro;
- Região Metropolitana de São Paulo;
- São José dos Campos.
O calor favorece a formação de instabilidades atmosféricas, com maior possibilidade de temporais durante a tarde e a noite. Mesmo nas localidades que registrarem períodos de sol, as condições do tempo podem mudar rapidamente.
Chuvas já provocaram estragos em São Paulo
Os temporais dos últimos dias mobilizaram equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros em diferentes regiões do estado. Em Ubatuba, no litoral norte paulista, uma queda de barreira provocou a interdição da Estrada da Fortaleza. Alagamentos também obrigaram três famílias a deixar suas residências.
Na capital paulista, três pessoas, entre elas uma criança, foram resgatadas após serem arrastadas por uma enxurrada no Jabaquara, na zona sul. Na Penha, na zona leste, o desabamento de um muro de contenção comprometeu a estrutura de imóveis e deixou 14 pessoas desalojadas.
Também foram registradas ocorrências relacionadas às chuvas em Guarulhos e Campos do Jordão.
O que fazer durante um temporal?
Diante da previsão de novas tempestades, a recomendação das autoridades é que a população acompanhe os comunicados oficiais, evite áreas sujeitas a inundações e procure locais seguros durante os temporais. Em caso de ventos fortes, não é recomendado permanecer sob árvores ou próximo a estruturas metálicas.
A população pode receber gratuitamente os alertas da Defesa Civil enviando o CEP de sua localidade por SMS para o número 40199. Em situações de emergência, os telefones disponíveis são o 199, da Defesa Civil, e o 193, do Corpo de Bombeiros.