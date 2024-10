Inmet emite alerta amarelo de chuvas intensas para 11 estados

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) disparou alerta amarelo (perigo potencial) para chuvas intensas nesta quarta (16), às 10h. O alerta vai até quinta (17), às 10h. Há expectativa de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h). Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

As áreas afetadas, que abrangem onze estados, são Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Centro Sul Baiano, Sudeste Paraense, Ocidental do Tocantins, Oeste Maranhense, Centro-Sul Mato-grossense, Sul Goiano, Nordeste Mato-grossense, Norte de Minas, Oriental do Tocantins, Jequitinhonha, Norte Mato-grossense, Leste Rondoniense, Sudoeste Paraense, Sudeste Mato-grossense, Norte Goiano, Sul Maranhense, Sudoeste Piauiense, Centro Norte Baiano, Extremo Oeste Baiano, Sul Amazonense, Noroeste Goiano, Centro Maranhense, Noroeste de Minas, Leste Maranhense, Vale São-Franciscano da Bahia, Sudoeste Mato-grossense, Distrito Federal, Madeira-Guaporé, Sudeste Piauiense, Central Mineira e Centro Amazonense.

Como vai ficar o tempo na região Sudeste do Brasil nesta quarta-feira, 16?

Na região Sudeste, a previsão segue sendo de tempo nublado com possibilidade de chuvas isoladas. No Rio de Janeiro (RJ), a temperatura vai variar entre 32°C e 19°C, enquanto a capital capixaba vai registrar temperaturas entre 28°C e 19°C. Na cidade de São Paulo (SP) a temperatura deve variar entre 29°C e 17°C, enquanto em Belo Horizonte (MG) a temperatura vai estar entre 31°C e 14°C.

Como vai ficar o tempo no Sul do Brasil nesta quarta-feira, 16?

No Sul do país, a previsão continua sendo de tempestades no oeste do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina, devido a atuação de um cavado na região. Em Curitiba (PR) a máxima é de 24°C e a mínima é de 15°C. Já em Florianópolis (SC) a máxima é de 26°C e a mínima é de 19°C. Em Porto Alegre (RS) a temperatura máxima pode chegar a 26°C e a mínima pode chegar a 14°C.

Como vai ficar o tempo no Norte do Brasil nesta quarta-feira, 16?

As temperaturas vão seguir altas no Norte do país, com previsão de tempo seco e possibilidade de chuva no noroeste e sudeste do Amazonas e sul do Pará. Hoje, Boa Vista (RR) deve registrar a maior temperatura do Norte, com máxima de 37°C. Em Manaus (AM) a previsão é de máxima de 36°C e mínima de 26°C. Em Palmas (TO) a máxima é de 32°C e Porto Velho (RO) deve ter máxima de 33°C.

Como vai ficar o tempo no Nordeste do Brasil nesta quarta-feira, 16?

A previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva em Salvador (BA), Teresina (PI), Aracaju (SE) e Maceió (AL). Recife (PE) e João Pessoa (PB) devem ter tempo nublado, mas sem chuva, enquanto Fortaleza (CE) deve ter poucas nuvens.

Confira a previsão para esta quarta-feira, 16, em dez capitais (fonte: Inmet):

– Belém: Encoberto com chuvisco, com mínima de 24ºC e máxima de 35ºC

– Belo Horizonte: Muitas nuvens com chuva isolada, com mínima de 14ºC e máxima de 31ºC

– Brasília: Encoberto com chuvisco, com mínima de 19ºC e máxima de 29ºC

– Curitiba: Encoberto com chuvisco, com mínima de 15ºC e máxima de 24ºC

– Fortaleza: Poucas nuvens, com mínima de 24ºC e máxima de 31ºC

– Manaus: Encoberto com chuvisco, com mínima de 26ºC e máxima de 36ºC

– Porto Alegre: Nublado, com mínima de 14ºC e máxima de 26ºC

– Rio de Janeiro: Encoberto, com mínima de 19ºC e máxima de 32ºC

– Salvador: Nublada com chuva isolada, com mínima de 22ºC e máxima de 28ºC

– São Paulo: Encoberto com chuvisco, com mínima de 17ºC e máxima de 29ºC