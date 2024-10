Inmet dispara alerta amarelo para tempestades em diversos estados brasileiros

O Inmet disparou alerta amarelo para tempestades nesta sexta, 11, em diversos estados. Estão previstas chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Há, no entanto, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

As regiões afetadas são: Leste Goiano, Zona da Mata, Ocidental do Tocantins, Vale do Rio Doce, Nordeste Mato-grossense, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Sul Baiano, Sul Espírito-santense, Oriental do Tocantins, Jequitinhonha, Norte Mato-grossense, Leste Rondoniense, Norte Goiano, Metropolitana de Belo Horizonte, Centro Goiano, Sul Fluminense, Noroeste Goiano, Baixadas, Noroeste de Minas, Central Mineira, Extremo Oeste Baiano, Metropolitana do Rio de Janeiro, Centro Fluminense, Noroeste Fluminense, Distrito Federal, Central Espírito-santense, Madeira-Guaporé, Norte Fluminense, Centro Sul Baiano, Vale São-Franciscano da Bahia, Sul Goiano, Sudeste Mato-grossense, Centro-Sul Mato-grossense.

A previsão do tempo para essa semana indica que a região Centro-Sul do país deve ter um grande volume de chuvas, podendo ultrapassar a marca dos 100 milímetros por metro quadrado. No Sul, as temperaturas devem ter um ligeiro aumento nessa sexta-feira (11), com máxima de 22ºC em Porto Alegre (RS) e mínima de 18ºC. Em Curitiba (PR), a temperatura deve variar entre 21ºC e 15ºC, enquanto em Florianópolis (SC) vai ficar entre 21ºC e 18ºC .

Segundo a MetSul, essa deve ser a semana com mais chuva no Brasil desde abril. Na prática, a estação de seca vai se encerrar e deve começar um novo período de chuvas. Historicamente esse é o período do ano em que mais costuma chover em estados do Norte, Centro-Oeste e Sudeste.

Como vai ficar o tempo na região Sudeste do Brasil nesta sexta-feira, 11?

Na região Sudeste também há previsão de pancadas de chuva hoje. O Rio de Janeiro (RJ) deve ser a capital com a maior temperatura, que vai variar entre 21°C e 30°C. Na cidade de São Paulo (SP) a temperatura deve variar entre 18°C e 26°C, enquanto em Belo Horizonte (MG) a temperatura vai estar entre 17°C e 28°C.

Como vai ficar o tempo no Centro-Oeste e no Norte do Brasil nesta sexta-feira, 11?

Algumas áreas do Centro-Oeste e Norte do país devem sofrer com altas temperaturas, com máximas podendo superar os 40°C no decorrer da semana. Hoje, Palmas (TO) e Manaus (AM) devem ser as capitais com as maiores temperaturas no país. Em Palmas a máxima é de 38°C e a mínima é de 24°C. Já em Manaus a máxima também é de 38°C e a mínima é de 28°C. Em razão das altas temperaturas, pancadas de chuva devem ocorrer na região Norte no decorrer da semana, com valores acima de 50 milímetros no noroeste do Amazonas.

Como vai ficar o tempo no Nordeste do Brasil nesta sexta-feira, 11?

No Nordeste, a previsão é de tempo quente e seco e a máxima na região hoje vai ser em Teresina (PI), de 38°C, com mínima de 25°C. O tempo deve ficar nublado em quase toda a região Nordeste.

Confira a previsão para esta quinta, 10, em dez capitais (fonte: Inmet):

– Belém: Muitas nuvens e chuvas isoladas, com mínima de 24ºC e máxima de 35ºC

– Belo Horizonte: Muitas nuvens e chuvas isoladas, com mínima de 20ºC e máxima de 28ºC

– Brasília: Muitas nuvens e chuvas isoladas, com mínima de 20ºC e máxima de 29ºC

– Curitiba: Muitas nuvens e chuvas isoladas, com mínima de 14ºC e máxima de 18ºC

– Fortaleza: Muitas nuvens, com mínima de 25ºC e máxima de 31ºC

– Manaus: Muitas nuvens e chuvas isoladas, com mínima de 26ºC e máxima de 37ºC

– Porto Alegre: Muitas nuvens e chuvas isoladas, com mínima de 17ºC e máxima de 20ºC

– Rio de Janeiro: Nublado com chuvas isoladas, com mínima de 19ºC e máxima de 24ºC

– Salvador: Muitas nuvens, com mínima de 24ºC e máxima de 30ºC

– São Paulo: Muitas nuvens e chuvas isoladas, com mínima de 17ºC e máxima de 24ºC