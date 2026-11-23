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O Inmet emitiu alerta laranja para temporais e ventos de até 100 km/h em SP, RJ, MG e ES. O tempo instável traz risco de alagamentos e deve persistir na semana com a chegada de uma nova frente fria. Confira as regiões mais afetadas e saiba como se proteger.

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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de perigo para chuvas intensas em áreas dos quatro estados do Sudeste nesta segunda-feira, 23 de novembro. O aviso, que entrou em vigor às 9h30 e permanece válido até as 23h59, prevê precipitações de até 60 milímetros por hora e rajadas de vento que podem alcançar 100 km/h. Entre as áreas afetadas estão as regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, além de municípios do interior e do litoral.

De acordo com o Inmet, os volumes de chuva podem variar entre 30 e 60 milímetros por hora ou atingir de 50 a 100 milímetros ao longo do dia. A combinação de precipitações intensas e ventos fortes aumenta o risco de alagamentos, queda de galhos de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e descargas elétricas. O alerta exige atenção principalmente em áreas urbanas sujeitas a problemas de drenagem e em locais com grande concentração de árvores e redes de distribuição de eletricidade.

A previsão do tempo para os próximos dias também indica a continuidade das instabilidades na região. Segundo a Climatempo, a elevada disponibilidade de calor e umidade, associada à formação de um corredor de umidade sobre a porção central do Brasil, deve favorecer novos episódios de chuva forte ao longo da última semana de novembro. A passagem de uma frente fria pela costa paulista e fluminense, entre quarta-feira (25) e sexta-feira (27), poderá reforçar as precipitações e contribuir para a queda das temperaturas em parte do Sudeste.

Quais regiões estão sob alerta de chuva intensa nesta segunda-feira?

O aviso do Inmet abrange diferentes áreas dos quatro estados da região Sudeste. Embora as condições meteorológicas possam variar entre os municípios, todas as localidades incluídas no alerta estão sujeitas à possibilidade de chuva intensa e rajadas de vento.

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São Paulo

No território paulista, o aviso abrange a Região Metropolitana de São Paulo, Campinas, a Macrometrópole Paulista e o Vale do Paraíba. A previsão de pancadas fortes exige atenção para possíveis alagamentos, especialmente em locais com histórico de acúmulo de água durante temporais.

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Rio de Janeiro

O alerta inclui a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o Sul Fluminense, o Centro Fluminense, o Norte e o Noroeste do estado. O risco de chuva volumosa também preocupa pela possibilidade de elevação rápida do nível de córregos e rios, sobretudo em caso de precipitações concentradas em curtos períodos.

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Minas Gerais

Em Minas Gerais, o aviso alcança a Região Metropolitana de Belo Horizonte, a Zona da Mata, o Vale do Rio Doce, o Sul e Sudoeste mineiro, o Triângulo Mineiro, o Alto Paranaíba, o Oeste de Minas, a região Central, o Campo das Vertentes e o Jequitinhonha.

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Espírito Santo

No Espírito Santo, o Inmet inclui áreas das regiões Central, Noroeste, Sul e Litoral Norte. As chuvas intensas podem provocar transtornos localizados, principalmente onde houver drenagem insuficiente ou incidência de ventos fortes.

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Até quando vai chover no Sudeste?

A perspectiva é de que a instabilidade não fique restrita a esta segunda-feira. Segundo a Climatempo no domingo (22), diversas áreas do Sudeste podem registrar acumulados expressivos entre os dias 23 e 29 de novembro.

Em São Paulo, os volumes previstos para o período podem variar entre 100 e 150 milímetros em áreas da capital, Grande São Paulo, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira e outras regiões do estado.

No Rio de Janeiro, acumulados semelhantes são esperados em partes da capital, da Região Metropolitana e da Região dos Lagos. Na Região Serrana e em áreas próximas à divisa com o Espírito Santo, os volumes podem superar 200 milímetros ao longo da semana.

Minas Gerais também está entre os estados que exigem atenção. O Climatempo estima acumulados de 100 a 200 milímetros em regiões como a Grande Belo Horizonte, o Sul de Minas, a Zona da Mata, o Triângulo Mineiro, o Alto Paranaíba e o Vale do Rio Doce. O sul do Espírito Santo aparece na mesma faixa de previsão.

Esses volumes representam estimativas para vários dias, e não necessariamente a quantidade de chuva esperada durante a vigência do alerta laranja desta segunda-feira.

Quais são os riscos da chuva forte e dos ventos de até 100 km/h?

A intensidade das precipitações pode provocar alagamentos em ruas e avenidas, dificultar o trânsito e comprometer o funcionamento de serviços essenciais. A ocorrência de rajadas intensas também aumenta o risco de queda de árvores, danos à rede elétrica e interrupções no fornecimento de energia.

Em caso de ventos fortes, a população deve evitar abrigo debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de publicidade. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante tempestades. Em situações de emergência, os moradores devem procurar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

A orientação é acompanhar as atualizações dos órgãos meteorológicos e de proteção e defesa civil, já que a intensidade e a distribuição das chuvas podem mudar ao longo do dia.