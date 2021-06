Iniciativa visa ao desenvolvimento sustentável da Amazônia

Ocupando 60% do território nacional e presente em nove estados e 775 municípios, a região amazônica concentra a maior biodiversidade do planeta, além de ser a maior floresta tropical do mundo. E, na semana do Dia Mundial do Meio Ambiente, é importante lembrar que a preservação da Amazônia significa a contenção dos impactos climáticos e que o uso do bioma de maneira sustentável é sinônimo de renda e qualidade de vida para a população local.

Foi pensando nisso, e em alinhamento com o foco na sustentabilidade como base de sua estratégia, que a JBS, segunda maior empresa de alimentos do mundo e primeira em proteína, lançou o Fundo JBS pela Amazônia. Trata-se de uma entidade civil fundada com a doação da JBS de 250 milhões de reais ao longo dos próximos cinco anos, com a perspectiva de alcançar 1 bilhão de reais até 2030, com o apoio de parceiros. “É uma iniciativa pioneira, que pretende se transformar em uma plataforma de ações privadas em apoio ao desenvolvimento sustentável da região”, afirma Andrea Azevedo, diretora do Fundo JBS pela Amazônia. “Queremos levar prosperidade para as comunidades locais, na mesma medida em que incentivamos a proteção da biodiversidade”.

Incentivo aos primeiros projetos

Os primeiros projetos escolhidos para receber o aporte de recursos serão anunciados em breve. Foram avaliadas mais de 50 propostas e seis foram aprovadas. Somadas, elas receberão mais de 50 milhões de reais.

Um desses projetos é a AMAZ, a primeira aceleradora amazônica com foco no impacto socioambiental. Ela receberá um aporte de 2,5 milhões de reais e apoiará 30 startups por cinco anos para alavancar negócios da floresta, além de incentivar o empreendedorismo na região. “Hoje, há poucas referências que inspiram empreendedores na Amazônia. Queremos negócios inovadores com potencial de crescimento rápido”, conta Mariano Cenamo, diretor de novos negócios do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam) e CEO da AMAZ.

O comitê técnico do Fundo JBS pela Amazônia, que avalia as propostas, é composto por 11 integrantes – com nomes como Marina Grossi, presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), e Carlos Nobre, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA-USP) –, indicados por institutos de pesquisa e organizações do terceiro setor.

“Vamos unir iniciativas que combinam conservação e recuperação da floresta, bem-estar das comunidades, geração de riqueza, fomento à pesquisa aplicada e desenvolvimento tecnológico, sempre com respeito ao meio ambiente”, reforça Marina Grossi. “A articulação com outros projetos já existentes que tenham objetivos semelhantes também será fundamental para termos impacto positivo na região.”

As seis iniciativas apoiadas pelo Fundo JBS pela Amazônia devem beneficiar 16 mil famílias, com previsão de acréscimo na renda dos envolvidos e aumento de 30% da participação feminina e de jovens nos negócios comunitários.

Novos projetos podem ser inscritos durante o ano todo, no próprio site do Fundo.