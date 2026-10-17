Incêndio florestal de grandes proporções assola o sul da California

Um incêndio florestal de rápida propagação se espalhou por parte do Condado de Orange, na California, nesta sexta-feira, 17, levando as autoridades a emitirem um alerta de evacuação imediata para toda a região afetada pelo fogo — que compreende uma área equivalente a 323 campos de futebol.

“Podemos confirmar que seis casas foram destruídas ou danificadas, houve dois bombeiros feridos e a causa ainda está sob investigação”, atestou um oficial dos bombeiros do condado de Orange (OCFA) em um comunicado. A nota também confirmou que, até o momento, não há registro de moradores mortos ou feridos.

O incêndio começou por volta das 11h30 da manhã de ontem, em um região estimada de 10 acres. Quatro horas depois, o fogo já havia se alastrado para mais de 450 acres, alimentada por uma área seca de mata nativa situada no meio de bairros residenciais nobres, com vista para o mar.

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Os ventos fortes ventos alimentaram as chamas, e os esforços concentraram-se em impedir que o fogo se espalhasse ainda mais, atestou o o chefe dos bombeiros, TJ McGovern, em uma coletiva de imprensa. O As chamas chegaram a recuar durante a madrugada mas o fogo já consumia cerca de 570 acres até a manhã de hoje.

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Até o momento, 16 000 pessoas foram evacuadas das cidades de San Juan Capistrano e San Clemente, e ao menos 800 bombeiros foram alocados para combater o fogo, disse o chefe McGovern. Dois dos agentes sofreram ferimentos durante a operação, e estão em condição estável em hospitais da região, disse o chefe Kevin Fetterman, comandante da operação de combate ao incêndio.

Esse é o caso mais recente de uma série de focos que se espalhou no sul da Califórnia nas últimas semanas, deflagrados pela combinação de fortes ventos, ar seco e as altas temperaturas.

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Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, os ventos devem persistir até sábado, e o potencial para comportamento extremo do fogo e rápida propagação ainda pode aumentar. As autoridades também alertam que o ambiente propício está sendo alimentadas pelo Super El Niño, que deve seguir se intensificando até o início do próximo ano.