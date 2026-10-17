Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Agenda Verde

Incêndio florestal de grandes proporções assola o sul da California

Área equivalente a mais de 323 campos de futebol já foi consumida pelo fogo

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 out 2026, 16h17
Bombeiro de costas, em silhueta, usando capacete, combate um incêndio de grandes proporções em uma casa, com chamas e fumaça laranja intensa, e faíscas voando contra o céu escuro do anoitecer
 (Foto por APU GOMES/AFP)
Continua após publicidade
Incêndio florestal de grandes proporções assola o sul da California Priorize VEJA no Google

Um incêndio florestal de rápida propagação se espalhou por parte do Condado de Orange, na California, nesta sexta-feira, 17, levando as autoridades a emitirem um alerta de evacuação imediata para toda a região afetada pelo fogo — que compreende uma área equivalente a 323 campos de futebol.

“Podemos confirmar que seis casas foram destruídas ou danificadas, houve dois bombeiros feridos e a causa ainda está sob investigação”, atestou um oficial dos bombeiros do condado de Orange (OCFA) em um comunicado. A nota também confirmou que, até o momento, não há registro de moradores mortos ou feridos. 

Chamas alaranjadas e fumaça escura densa saem do telhado de uma casa branca, parcialmente visível atrás de árvores e arbustos escuros. O céu está cinzento e nublado, e há uma árvore seca à direita.
Ao menos seis casas foram atingidas pelo fogo (Foto por PATRICK T. FALLON/AFP)

O incêndio começou por volta das 11h30 da manhã de ontem, em um região estimada de 10 acres. Quatro horas depois, o fogo já havia se alastrado para mais de 450 acres, alimentada por uma área seca de mata nativa situada no meio de bairros residenciais nobres, com vista para o mar.

Continua após a publicidade

Os ventos fortes ventos alimentaram as chamas, e os esforços concentraram-se em impedir que o fogo se espalhasse ainda mais, atestou o o chefe dos bombeiros, TJ McGovern, em uma coletiva de imprensa. O As chamas chegaram a recuar durante a madrugada mas o fogo já consumia cerca de 570 acres até a manhã de hoje.

Siga
Três bombeiros com capacetes e uniformes amarelos trabalham em um cenário de fumaça e destruição. Um deles, à direita, joga água com uma mangueira. Outro, ao centro, segura uma mangueira no chão. O terceiro, à esquerda, observa com uma ferramenta. O fundo mostra colinas escuras e um céu nublado, com uma estrada sinuosa. O chão está molhado e escuro, com detritos espalhados. A atmosfera é sombria e urgente, refletindo o combate a um incêndio florestal.
Centenas de bombeiros foram convocados para combater o fogo (Foto por PATRICK T. FALLON/AFP)
Continua após a publicidade

Até o momento, 16 000 pessoas foram evacuadas das cidades de San Juan Capistrano e San Clemente, e ao menos 800 bombeiros foram alocados para combater o fogo, disse o chefe McGovern. Dois dos agentes sofreram ferimentos durante a operação, e estão em condição estável em hospitais da região, disse o chefe Kevin Fetterman, comandante da operação de combate ao incêndio.

Esse é o caso mais recente de uma série de focos que se espalhou no sul da Califórnia nas últimas semanas, deflagrados pela combinação de fortes ventos, ar seco e as altas temperaturas.

Continua após a publicidade

Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, os ventos devem persistir até sábado, e o potencial para comportamento extremo do fogo e rápida propagação ainda pode aumentar. As autoridades também alertam que o ambiente propício está sendo alimentadas pelo Super El Niño, que deve seguir se intensificando até o início do próximo ano.

Publicidade
TAGS:
Califórnia
Estados Unidos
Incêndios
incêndios florestais
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).