Incêndio destrói mais de 10 mil hectares do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros

Um incêndio de grandes proporções que atinge o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, localizado no estado de Goiás, já destruiu mais de 10 mil hectares da unidade de conservação e pesquisa. Não há informação sobre o que causou as chamas e equipes trabalham 24 horas para debelar o fogo.

A queimada teve início às 13 horas da última quinta-feira, 5, e, apenas no primeiro dia, se alastrou por cerca de 30 quilômetros em direção ao Povoado do Moinho e à Comunidade do Sertão.

Além de brigadistas do parque e da Brigada Voluntária Rede Contra Fogo, esquadrões do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), e do Centro de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais – Prevfogo, vinculado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), participaram das primeiras mobilizações contra as chamas.

De acordo com a administração do parque, a linha de fogo afeta uma área que compreende o trecho do Paralelo 14 até o Simão Correia, onde a estimativa é de que mais de 10 mil hectares foram consumidos pelas chamas.

Neste domingo, 8, duas aeronaves do ICMBio deram suporte aos trabalhos e um dos focos chegou a ser considerado controlado, mas o fogo voltou por causa das condições climáticas.

As condições do terreno também impactam as tentativas de conter o fogo. “A frente I16 (Simão Correia) está crescendo e atingindo áreas de grande relevância ecológica para o Parque, e continua sem combate por falta de helicóptero para realizar o transporte dos combatentes para a linha de fogo. Por conta do relevo acidentado, as aeronaves disponíveis não conseguem atuar nesta frente.”

No momento, há 20 brigadistas do ICMBio e 25 do Prevfogo/Ibama no local. Há expectativa de chegada de um helicóptero nesta segunda-feira, 9.

Patrimônio Natural da Humanidade

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros foi criado em 1961 e é conhecido por suas cachoeiras e trilhas. Em um espaço de 240.611 hectares, promove ações de conservação, educação ambiental e pesquisa científica.

O parque abriga espécies da fauna e flora do Cerrado. Entre os animais que vivem no local, estão: lobo-guará, veado-campeiro e tamanduá-bandeira. Há ainda araras, emas e papagaios.

Localizado entre os municípios de Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Teresina de Goiás, Nova Roma e São João d’Aliança, foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) no ano de 2001.