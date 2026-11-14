🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Agenda Verde

Grande São Paulo volta a ficar em alerta para tempestades neste domingo: confira a previsão para as regiões do Brasil

Climatempo aponta aumento das instabilidades em São Paulo e em outras áreas do país ao longo do dia

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 nov 2026, 20h00
Pessoas caminhando em uma calçada molhada pela chuva forte, com uma mulher de costas segurando um guarda-chuva roxo quadriculado em primeiro plano. Postes de luz antigos e árvores ao fundo, com o asfalto refletindo a água da chuva
Chuva em São Paulo  (Faga Almeida/UCG/Universal Images Group/Getty Images)
Continua após publicidade
Grande São Paulo volta a ficar em alerta para tempestades neste domingo: confira a previsão para as regiões do Brasil Priorize VEJA no Google

A previsão do tempo para este domingo, 15 de novembro, indica um aumento das instabilidades em São Paulo. A passagem de um novo cavado atmosférico pelo estado favorece a formação de uma quantidade maior de nuvens carregadas ao longo do dia, aumentando o risco de pancadas fortes em todas as regiões paulistas.

Na Grande São Paulo, o cenário exige atenção. Segundo o Climatempo, a região volta a ficar sujeita a tempestades e ao risco de alagamentos, justamente porque as condições atmosféricas ficam mais favoráveis à formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical durante o domingo.

O aumento da chuva não se limita a São Paulo. O domingo será marcado pela expansão das áreas de instabilidade em grande parte do país, com risco de temporais no Sul, Centro-Oeste e Norte. No Nordeste, a chuva volta a ganhar força no sul da Bahia, enquanto o interior da região continua enfrentando baixa umidade.

Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: a chuva se espalha pelos três estados. O Climatempo aponta risco de temporais principalmente no norte e no oeste do Rio Grande do Sul, com possibilidade de granizo. As temperaturas máximas diminuem em relação ao sábado, sobretudo no leste e no litoral da região.

Siga

Sudeste: as pancadas de chuva retornam a São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, enquanto o Espírito Santo também terá precipitação. A combinação de aquecimento e umidade favorece temporais em áreas do interior. No oeste paulista e em partes de Minas Gerais, o calor continua mais intenso, enquanto nas áreas com chuva a elevação das temperaturas fica limitada.

Continua após a publicidade

Centro-Oeste: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal continuam com chuva. As pancadas ficam mais abrangentes neste domingo, com risco de temporais nos três estados. Em parte de Mato Grosso do Sul, a chuva ajuda a reduzir as temperaturas máximas em comparação com o sábado.

Nordeste: a chuva ganha intensidade em áreas do sul da Bahia e também aparece em pontos do Maranhão e do Piauí, favorecida pelo calor e pela umidade. Há áreas do interior sob risco de temporais. Nas demais localidades, o tempo permanece mais aberto, enquanto a baixa umidade continua predominando no interior nordestino.

Norte: as instabilidades persistem no Acre, Amazonas, Rondônia, sudoeste de Roraima e em áreas do Pará, além de pontos do Amapá. O calor e a elevada umidade favorecem a ocorrência de temporais em diferentes áreas, enquanto as máximas continuam, de forma geral, acima dos 30°C.

Continua após a publicidade

Super El Niño: o que você precisa saber

 

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste domingo, 15 de novembro:

Fonte: Climatempo

Continua após a publicidade
  • Belo Horizonte (MG): 17°C / 27°C
  • Brasília (DF): 19°C / 28°C
  • Curitiba (PR): 17°C / 25°C
  • Florianópolis (SC): 20°C / 24°C
  • Goiânia (GO): 20°C / 29°C
  • Manaus (AM): 27°C / 32°C
  • Porto Alegre (RS): 20°C / 27°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 21°C / 32°C
  • Salvador (BA): 24°C / 30°C
  • São Paulo (SP): 18°C / 31°C

Por que aumenta o risco de tempestades em São Paulo?

O Climatempo explica que um novo cavado atmosférico passa pelo estado neste domingo. Esse tipo de sistema corresponde a uma configuração dos ventos que favorece o desenvolvimento de instabilidades. Com bastante umidade disponível sobre São Paulo, as condições ficam mais propícias à formação de nuvens carregadas.

Continua após a publicidade

O resultado é um aumento do risco de fortes pancadas de chuva em todas as regiões do estado. Na Grande São Paulo, a preocupação está principalmente na possibilidade de precipitação intensa em curto período, capaz de provocar novos pontos de alagamento.

Publicidade
TAGS:
Clima
Previsão do tempo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).