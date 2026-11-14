Grande São Paulo volta a ficar em alerta para tempestades neste domingo: confira a previsão para as regiões do Brasil
Climatempo aponta aumento das instabilidades em São Paulo e em outras áreas do país ao longo do dia
A previsão do tempo para este domingo, 15 de novembro, indica um aumento das instabilidades em São Paulo. A passagem de um novo cavado atmosférico pelo estado favorece a formação de uma quantidade maior de nuvens carregadas ao longo do dia, aumentando o risco de pancadas fortes em todas as regiões paulistas.
Na Grande São Paulo, o cenário exige atenção. Segundo o Climatempo, a região volta a ficar sujeita a tempestades e ao risco de alagamentos, justamente porque as condições atmosféricas ficam mais favoráveis à formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical durante o domingo.
O aumento da chuva não se limita a São Paulo. O domingo será marcado pela expansão das áreas de instabilidade em grande parte do país, com risco de temporais no Sul, Centro-Oeste e Norte. No Nordeste, a chuva volta a ganhar força no sul da Bahia, enquanto o interior da região continua enfrentando baixa umidade.
Como fica a previsão do tempo por região?
Sul: a chuva se espalha pelos três estados. O Climatempo aponta risco de temporais principalmente no norte e no oeste do Rio Grande do Sul, com possibilidade de granizo. As temperaturas máximas diminuem em relação ao sábado, sobretudo no leste e no litoral da região.
Sudeste: as pancadas de chuva retornam a São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, enquanto o Espírito Santo também terá precipitação. A combinação de aquecimento e umidade favorece temporais em áreas do interior. No oeste paulista e em partes de Minas Gerais, o calor continua mais intenso, enquanto nas áreas com chuva a elevação das temperaturas fica limitada.
Centro-Oeste: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal continuam com chuva. As pancadas ficam mais abrangentes neste domingo, com risco de temporais nos três estados. Em parte de Mato Grosso do Sul, a chuva ajuda a reduzir as temperaturas máximas em comparação com o sábado.
Nordeste: a chuva ganha intensidade em áreas do sul da Bahia e também aparece em pontos do Maranhão e do Piauí, favorecida pelo calor e pela umidade. Há áreas do interior sob risco de temporais. Nas demais localidades, o tempo permanece mais aberto, enquanto a baixa umidade continua predominando no interior nordestino.
Norte: as instabilidades persistem no Acre, Amazonas, Rondônia, sudoeste de Roraima e em áreas do Pará, além de pontos do Amapá. O calor e a elevada umidade favorecem a ocorrência de temporais em diferentes áreas, enquanto as máximas continuam, de forma geral, acima dos 30°C.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste domingo, 15 de novembro:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 17°C / 27°C
- Brasília (DF): 19°C / 28°C
- Curitiba (PR): 17°C / 25°C
- Florianópolis (SC): 20°C / 24°C
- Goiânia (GO): 20°C / 29°C
- Manaus (AM): 27°C / 32°C
- Porto Alegre (RS): 20°C / 27°C
- Rio de Janeiro (RJ): 21°C / 32°C
- Salvador (BA): 24°C / 30°C
- São Paulo (SP): 18°C / 31°C
Por que aumenta o risco de tempestades em São Paulo?
O Climatempo explica que um novo cavado atmosférico passa pelo estado neste domingo. Esse tipo de sistema corresponde a uma configuração dos ventos que favorece o desenvolvimento de instabilidades. Com bastante umidade disponível sobre São Paulo, as condições ficam mais propícias à formação de nuvens carregadas.
O resultado é um aumento do risco de fortes pancadas de chuva em todas as regiões do estado. Na Grande São Paulo, a preocupação está principalmente na possibilidade de precipitação intensa em curto período, capaz de provocar novos pontos de alagamento.