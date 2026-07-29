Governo libera R$ 1,4 bilhão e monta plano contra avanço do El Niño

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O governo federal liberou R$ 1,4 bilhão e reforça estoques de arroz e milho para preparar o país contra os impactos do El Niño. O fenômeno climático, que atinge intensidade recorde, deve causar chuvas extremas no Sul e estiagens severas no Norte/Nordeste, pressionando a produção agrícola e os preços dos alimentos. Conheça as estratégias para proteger a economia e a população.

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O governo federal anunciou nesta quarta-feira, 29, um pacote de medidas para preparar o país para os impactos do El Niño, fenômeno climático que deve provocar chuvas acima da média no Sul, estiagens em parte do Norte e Nordeste e pressionar a produção agrícola nos próximos meses.

Entre as ações, foram liberados R$ 1,4 bilhão do Orçamento para obras emergenciais, prevenção de desastres e resposta a eventos climáticos extremos.

O governo também determinou a ampliação dos estoques públicos de arroz e milho para reduzir riscos de desabastecimento e conter oscilações nos preços dos alimentos.

O anúncio foi feito pela ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, após reunião ministerial coordenada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

+ El Niño atinge intensidade jamais vista para julho e reforça risco de evento histórico

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Estoques para conter alta dos alimentos

Além das ações emergenciais, o governo pretende reforçar os estoques reguladores administrados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

A estratégia busca aumentar a capacidade de intervenção do governo caso eventos climáticos extremos prejudiquem a produção agrícola e provoquem alta dos preços, principalmente de alimentos básicos.

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Os estoques públicos vêm sendo recompostos desde 2024, após atingirem os menores níveis das últimas décadas. Segundo a Conab, a política de formação de estoques voltou a ganhar importância diante da maior frequência de eventos climáticos extremos associados às mudanças climáticas.

Fenômeno preocupa autoridades

O anúncio ocorre em um momento de crescente preocupação com a evolução do El Niño.

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Modelos climáticos nacionais e internacionais indicam que o fenômeno poderá atingir intensidade excepcional ainda neste ano. Segundo a MetSul Meteorologia, o aquecimento das águas do Oceano Pacífico já alcançou níveis inéditos para o mês de julho, aumentando a probabilidade de um dos episódios mais intensos da série histórica.

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) também monitora a rápida intensificação do fenômeno, embora ressalte que sua evolução dependerá das condições atmosféricas nos próximos meses.

Risco de enchentes e perdas agrícolas

No Brasil, os efeitos do El Niño variam conforme a região.

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A previsão é de chuvas acima da média e maior frequência de temporais no Sul, elevando o risco de enchentes, deslizamentos e prejuízos à infraestrutura.

No Norte e em parte do Nordeste, o fenômeno costuma reduzir o volume de chuvas, favorecendo estiagens, dificuldades no abastecimento de água e impactos sobre a agricultura.

Além dos danos à infraestrutura, especialistas alertam para possíveis reflexos sobre a inflação dos alimentos. Eventos climáticos extremos podem comprometer safras, reduzir a oferta de produtos agrícolas e pressionar preços ao consumidor.

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Plano envolve diferentes ministérios

As medidas fazem parte de uma estratégia coordenada entre diferentes áreas do governo federal, incluindo Casa Civil, Integração e Desenvolvimento Regional, Agricultura, Desenvolvimento Agrário, Fazenda e Defesa Civil Nacional.

Segundo o governo, os recursos serão destinados tanto à prevenção quanto à resposta a desastres, incluindo recuperação de infraestrutura, assistência à população atingida e apoio ao setor agropecuário.

A expectativa é que novas ações sejam anunciadas à medida que o cenário climático evolua ao longo do segundo semestre.