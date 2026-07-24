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Governo começa obras de contenção de erosão na Ilha do Cardoso

Intervenção, avaliada em 12 milhões de reais, é uma resposta a uma demanda da sociedade e do Ministério Público

Por Valéria França Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 06h00
Geotubos pretos, cheios de areia, formam uma barreira na praia, com ondas do mar ao fundo sob céu nublado. A areia clara da praia se acumula em montes ao redor dos tubos, que têm pequenas aberturas pretas no topo. A água do mar atinge a base dos tubos, criando poças.
INTERVENÇÃO Equipes iniciam dragagem e reposicionamento de sedimentos no Estreito do Melão (Fundação Florestal/Divulgação)
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No início do ano, o Ministério Público pediu a intervenção urgente do governo do estado paulista na Ilha do Cardoso, em Cananéia, ao constatar degradação solo preocupante para o ecossistema e para os moradores. Havia forte ameaça do avanço do mar sobre a restinga, podendo levar ao rompimento da faixa de terra firme entre o oceano e o estuário, no chamado Estreito do Melão. Isso levaria a divisão da ilha em duas partes. A erosão completa da barreira alteraria as correntes marinhas e isolaria as comunidades caiçaras e indígenas da região. As obras para evitar esse desastre ambiental e social começaram nesta semana.

A Ilha do Cardoso, localizada em Cananéia e integralmente protegida pelo Parque Estadual, abriga cerca de 400 moradores distribuídos entre comunidades caiçaras e aldeias indígenas, que mantêm modos de vida tradicionais há aproximadamente dois séculos. Segundo a ação, nas últimas décadas o território sofreu intensos processos erosivos, agravados pela elevação do nível do mar e por eventos climáticos extremos associados às mudanças climáticas. Em 2018, o rompimento de um esporão arenoso levou à abertura de uma nova barra no Canal do Ararapira, alterando a configuração da ilha e forçando a realocação de comunidades como Vila Rápida e Enseada da Baleia.

A intervenção, desenvolvida pela Fundação Florestal e pela SP Águas, vai recompor e estabilizar o cordão arenoso na área afetada pela dinâmica costeira em Cananéia, com investimento de cerca de R$ 12 milhões. “A intervenção é um marco para os moradores”, diz Jorge Cardoso, engenheiro ambiental, caiçara e morador da Enseada da Baleia, comunidade que precisou ser realocada em 2017 devido ao avanço do mar. “Existe um vínculo afetivo das pessoas com o território. A intervenção representa uma resposta a uma demanda construída coletivamente”, afirma.

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Nesta fase, as equipes iniciam a dragagem e o reposicionamento controlado de sedimentos em pontos previamente definidos pelos estudos técnicos. A técnica consiste na retirada e na redistribuição planejada de material arenoso para recompor a faixa afetada pela erosão e aumentar sua estabilidade diante da dinâmica costeira local.

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